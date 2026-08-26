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GTA 6 y su lanzamiento: cuándo sale el tráiler oficial y cuándo se puede jugar, según Rockstar Games

El tercer tráiler del esperado videojuego se estrenará en Netflix y tendrá una duración extendida respecto a los anteriores adelantos

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6.
GTA 6 es uno de los lanzamientos más esperados y llegará el 19 de noviembre de 2026, tras retrasos y filtraciones. (Rockstar)
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Uno de los juegos más esperados por los gamers es GTA 6, que se estrenará el 19 de noviembre de 2026 tras varios retrasos y filtraciones. El tercer tráiler, o “vistazo extendido” (Extended Look), está programado para estrenarse el 27 de agosto de 2026 en Netflix.

El primer tráiler de GTA 6 salió el 4 de diciembre de 2023 (tras filtrarse un día antes) y el segundo se publicó el 6 de mayo de 2025.

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Cuándo sale el nuevo tráiler de GTA 6

El nuevo tráiler de GTA 6 sale el 27 de agosto de 2026 en Netflix, en los siguientes horarios:

  • En España será a las 03:00 del viernes 28 de agosto (02:00 en Canarias);
  • En Argentina a las 22:00 del jueves; 27 de agosto.
  • En Colombia y Perú, a las 21:00.
  • En México, a las 21:00, y en la costa este de Estados Unidos, a las 21:00.
GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.
El tercer tráiler, una “mirada extendida” (Extended Look), se estrenará el 27 de agosto de 2026 en Netflix.

Fuentes cercanas a Rockstar y varios insiders conocidos, como DarkViperAU y NateTheHate, adelantaron que el video será “importante” y “significativo”, lo que elevó las expectativas dentro de la comunidad.

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Desde el soporte oficial de Netflix señalaron que el especial durará cerca de 20 minutos, una extensión bastante mayor que la de los gameplays publicados antes de otros lanzamientos de la saga.

La presentación fue anunciada oficialmente como una “mirada extendida”, y no como un tráiler convencional ni como una pieza breve de jugabilidad.

Se espera que el material muestre en detalle sistemas de juego en tiempo real, con el objetivo de anticipar cómo operarán las mecánicas cuando el título llegue a los jugadores.

El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)
El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)

Entre las dudas que el especial podría aclarar figuran el sistema de cambio de personajes, las actividades secundarias, la cantidad y variedad de interiores disponibles, el comportamiento de los vehículos y la dinámica de los escenarios dentro de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida en el que transcurre la historia.

La comunidad también aguarda definiciones sobre las principales modificaciones de la jugabilidad respecto de entregas anteriores y más detalles sobre lo que permitirá el mundo abierto.

La presentación se conoce después de más de 500 días desde el segundo tráiler —publicado en mayo de 2025—, en un clima atravesado por rumores, filtraciones y una expectativa creciente ante cada anuncio de Rockstar Games.

Cuándo se puede jugar GTA 6

GTA 6 se puede jugar el día 19 de noviembre de 2026. Ya está disponible para añadir a lista de deseos en PlayStation y Xbox.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Rockstar Games con un comunicado en texto sobre un fondo negro
Tras las últimas filtraciones de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games publicó su primer comunicado oficial. (X: RockstarGamer)

Rockstar pide perdón el retraso y las filtraciones recientes

Luego de las recientes filtraciones sobre Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games difundió su primer pronunciamiento oficial. La empresa calificó lo ocurrido como “devastador” y expresó su malestar por las demoras vinculadas al título, uno de los más esperados.

“Sería quedarse corto decir que la filtración, de esta manera, de videos de jugabilidad de Grand Theft Auto VI ha sido devastadora para nuestro equipo y obviamente, no era así como pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, afirmó el estudio.

“Lamentamos mucho que todo haya demorado tanto: desde terminar el juego (¡casi listo!) hasta compartir más detalles y material oficial de jugabilidad, y brindar a la comunidad todo lo que quiere saber”.

Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
Esta nueva entrega de GTA es protagonizada por Jason y Lucia. (Rockstar Games)

En los últimos días se viralizaron en redes sociales grabaciones que se replicaron una y otra vez y que, según recogió el medio estadounidense The Verge, corresponderían a una versión aparentemente jugable del juego.

La autoría de las filtraciones fue atribuida por una persona u organización que se identifica como “CyberLeek”, y parte del material, según trascendió, habría sido usado para promocionar una criptomoneda.

En paralelo, Take-Two Interactive, la editora del título, pidió autorización para solicitar por vía judicial información a Microsoft y Discord por la difusión de contenido que —según sostuvo— vulnera derechos de autor, con la intención de determinar el origen de las filtraciones.

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