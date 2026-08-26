Mundo

La OMS pidió una tregua humanitaria de seis meses para aumentar la respuesta frente al brote de ébola en el Congo

El organismo internacional advirtió que la propagación del virus supera la capacidad de los equipos sanitarios para acceder a las zonas afectadas

Residentes y trabajadores de primera línea participan en una campaña sobre el ébola en Beni, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo, el 21 de agosto de 2026 (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)
Residentes y trabajadores de primera línea participan en una campaña sobre el ébola en Beni, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo, el 21 de agosto de 2026 (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)
Guardar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó una tregua humanitaria de seis meses para reforzar la respuesta ante el ébola e intentar frenar la cadena de transmisión. La enfermedad ha causado más de 2.700 muertes desde mediados de mayo, estableciéndose como el brote más letal en la historia de la República Democrática del Congo.

El director regional del organismo para África oriental, Mohamed Yakub Janabi, declaró desde Adís Abeba que “el reto en estos momentos no reside en el conocimiento ni en las herramientas”, señalando que existen recursos, pero parte de la población permanece fuera del alcance de los equipos de salud.

PUBLICIDAD

Janabi subrayó que el acceso a las comunidades afectadas es el principal obstáculo. Por ello, pidió a las partes en conflicto, como el Ejército, el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y otros grupos armados, acordar una tregua que permita el ingreso seguro de los equipos sanitarios.

Cuando logramos llegar a la población, detenemos la transmisión. Cuando no podemos, el virus continúa propagándose”, afirmó Janabi. La situación se agrava porque la cepa del brote, Bundibugyo, no dispone de vacuna ni tratamiento aprobado.

Niños congoleños leen un cartel informativo mientras las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener un nuevo brote de ébola relacionado con la cepa Bundibugyo, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Niños congoleños leen un cartel informativo mientras las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener un nuevo brote de ébola relacionado con la cepa Bundibugyo, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

En un comunicado conjunto, Janabi, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el director de los Centros de Control de Enfermedades de África (CDC Africa), Jean Kaseya, remarcaron que los equipos sanitarios trabajan “bajo una presión extraordinaria, a menudo en zonas inseguras o de difícil acceso”.

PUBLICIDAD

Resaltaron que su labor requiere “seguridad, equipo de protección, capacitación, suministros médicos suficientes, pago puntual, apoyo psicosocial y acceso a diagnósticos rápidos y atención de apoyo de alta calidad en caso de enfermar”. Señalaron que garantizar la seguridad del personal de primera línea es esencial para detener la transmisión.

Aunque la respuesta sanitaria ha permitido avances, insistieron en la necesidad de más fondos. “La financiación tardía cuesta vidas. La financiación fragmentada deja lagunas. El ébola se aprovecha de ambas”, advirtieron.

Añadieron que la OMS y los CDC África han consolidado una integración estrecha con las organizaciones de salud y ayuda humanitaria que colaboran con el Gobierno, e instaron a los donantes a fortalecer esa cooperación en vez de apoyar iniciativas aisladas.

Personal sanitario (Europa Press)
Personal sanitario (Europa Press)

Balance de las autoridades

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) informaron en su último balance de 5.656 casos confirmados de ébola desde el inicio del brote, con 2.715 fallecidos (tasa de letalidad del 48%), 792 hospitalizados y 1.245 pacientes recuperados.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reportó en su boletín diario 72 nuevos casos y 18 muertes en las últimas 24 horas, junto con 30 pacientes dados de alta. La provincia de Ituri sigue siendo el epicentro, concentrando el 83,4% de los casos.

La semana pasada, el brote superó al registrado entre 2018 y 2020 y podría alcanzar cifras similares al de África occidental entre 2014 y 2016, que dejó 28.616 casos y 11.325 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según la OMS.

El actual brote destaca por su rápida propagación: en 2014-2016 se tardó cinco meses en alcanzar mil muertes; en este caso, se superaron 2.000 muertes en menos de tres meses.

La RDC, que en diciembre de 2025 declaró el fin de otro brote en Kasai, es considerado el país con mayor experiencia en la gestión del virus, tras más de una docena de brotes desde su identificación en 1976 en Yambuku, a orillas del río Ébola.

Temas Relacionados

República Democrática del CongoOrganización Mundial de la SaludÉbolaTregua humanitariaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Azerbaiyán prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y se suma a una tendencia mundial

El gobierno de Bakú aprobó una ley que veta el acceso de adolescentes a las plataformas digitales, en sintonía con medidas similares adoptadas por Australia, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea

Azerbaiyán prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y se suma a una tendencia mundial

Trump confirmó que el director de la CIA viajó a Moscú y aseguró que fue una visita “semi rutinaria” sobre Ucrania

El presidente estadounidense dio a entender que John Ratcliffe abordó el conflicto con autoridades rusas. Además negó que el viaje estuviera relacionado con Irán o con las tensiones entre Moscú y la OTAN

Trump confirmó que el director de la CIA viajó a Moscú y aseguró que fue una visita “semi rutinaria” sobre Ucrania

Cobró 46 dólares por visitar una “ruina” que él mismo construyó con yeso y poliestireno: la estafa arqueológica que duró diez años

Franco Malosso presentó un complejo de 5.000 metros cuadrados en las colinas italianas de Vicenza como un antiguo sitio ligado a Julio César y Cleopatra. Un tribunal lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión y ordenó la demolición del predio

Cobró 46 dólares por visitar una “ruina” que él mismo construyó con yeso y poliestireno: la estafa arqueológica que duró diez años

Zelensky dijo que Ucrania atacó 16 objetivos en Rusia en 24 horas y dio detalles de los objetivos que alcanzó

El presidente aseguró que los golpes dañaron instalaciones energéticas, aeródromos, un sistema de misiles, infraestructura usada para lanzar ofensivas y centros logísticos

Zelensky dijo que Ucrania atacó 16 objetivos en Rusia en 24 horas y dio detalles de los objetivos que alcanzó

Las altas temperaturas en Francia ponen en riesgo las flores que inspiraron los cuadros de Claude Monet

El equipo encargado de la antigua propiedad del pintor enfrenta nuevos desafíos para conservar las especies vinculadas con el legado artístico y preservar el aspecto original del lugar

Las altas temperaturas en Francia ponen en riesgo las flores que inspiraron los cuadros de Claude Monet
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El  beneficio de INAPAM que no aplica en todos los casos y podría dejarte sin transporte en 2026

El  beneficio de INAPAM que no aplica en todos los casos y podría dejarte sin transporte en 2026

Benegas Lynch se quejó porque piden rescatar “al tipo que compró una TV y, como Argentina no ganó el Mundial, no quiere pagar ”

Esta es la ley que castiga el abuso sexual de animales por la cual la senadora animalista Andrea Padilla le agradeció a Abelardo de la Espriella

Lía Cueva se lleva la medalla de bronce desde la plataforma de 10 metros en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

Tras el atentado contra la periodista y exaspirante al Congreso Naylea Barros, la Defensoría del Pueblo pidió acelerar la investigación y alertó por riesgos a la oposición

DEPORTES

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Un club de la Premier League trabaja a contrarreloj para habilitar su estadio

Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

Tomás Aranda sufrió una fractura del peroné en el entrenamiento de Boca Juniors y se perdería el resto de la temporada

A días del inicio del Mundial Sub 20, la UEFA dará marcha atrás al boicot a torneos FIFA

ENTRETENIMIENTO

El elenco de “Héroes” se reúne para despedir a Hayden Panettiere con un homenaje lleno de recuerdos

El elenco de “Héroes” se reúne para despedir a Hayden Panettiere con un homenaje lleno de recuerdos

Busy Phillips, actriz de ‘Y dónde están las rubias’, fue operada de un tumor cerebral: “Agradezco seguir viva”

Murió Tim Curry, actor de ‘It’ y ‘Mi pobre angelito’

Dolly Parton dejó una última canción que podrá ser escuchada hasta 2046

Brooke Shields, la recordada protagonista de ‘La laguna azul’, luce su figura a los 61 años