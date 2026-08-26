La OMS pidió una tregua humanitaria de seis meses para aumentar la respuesta frente al brote de ébola en el Congo

Residentes y trabajadores de primera línea participan en una campaña sobre el ébola en Beni, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo, el 21 de agosto de 2026 (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó una tregua humanitaria de seis meses para reforzar la respuesta ante el ébola e intentar frenar la cadena de transmisión. La enfermedad ha causado más de 2.700 muertes desde mediados de mayo, estableciéndose como el brote más letal en la historia de la República Democrática del Congo.

El director regional del organismo para África oriental, Mohamed Yakub Janabi, declaró desde Adís Abeba que “el reto en estos momentos no reside en el conocimiento ni en las herramientas”, señalando que existen recursos, pero parte de la población permanece fuera del alcance de los equipos de salud.

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Janabi subrayó que el acceso a las comunidades afectadas es el principal obstáculo. Por ello, pidió a las partes en conflicto, como el Ejército, el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y otros grupos armados, acordar una tregua que permita el ingreso seguro de los equipos sanitarios.

“Cuando logramos llegar a la población, detenemos la transmisión. Cuando no podemos, el virus continúa propagándose”, afirmó Janabi. La situación se agrava porque la cepa del brote, Bundibugyo, no dispone de vacuna ni tratamiento aprobado.

Niños congoleños leen un cartel informativo mientras las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener un nuevo brote de ébola relacionado con la cepa Bundibugyo, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

En un comunicado conjunto, Janabi, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el director de los Centros de Control de Enfermedades de África (CDC Africa), Jean Kaseya, remarcaron que los equipos sanitarios trabajan “bajo una presión extraordinaria, a menudo en zonas inseguras o de difícil acceso”.

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Resaltaron que su labor requiere “seguridad, equipo de protección, capacitación, suministros médicos suficientes, pago puntual, apoyo psicosocial y acceso a diagnósticos rápidos y atención de apoyo de alta calidad en caso de enfermar”. Señalaron que garantizar la seguridad del personal de primera línea es esencial para detener la transmisión.

Aunque la respuesta sanitaria ha permitido avances, insistieron en la necesidad de más fondos. “La financiación tardía cuesta vidas. La financiación fragmentada deja lagunas. El ébola se aprovecha de ambas”, advirtieron.

Añadieron que la OMS y los CDC África han consolidado una integración estrecha con las organizaciones de salud y ayuda humanitaria que colaboran con el Gobierno, e instaron a los donantes a fortalecer esa cooperación en vez de apoyar iniciativas aisladas.

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Personal sanitario (Europa Press)

Balance de las autoridades

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) informaron en su último balance de 5.656 casos confirmados de ébola desde el inicio del brote, con 2.715 fallecidos (tasa de letalidad del 48%), 792 hospitalizados y 1.245 pacientes recuperados.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reportó en su boletín diario 72 nuevos casos y 18 muertes en las últimas 24 horas, junto con 30 pacientes dados de alta. La provincia de Ituri sigue siendo el epicentro, concentrando el 83,4% de los casos.

La semana pasada, el brote superó al registrado entre 2018 y 2020 y podría alcanzar cifras similares al de África occidental entre 2014 y 2016, que dejó 28.616 casos y 11.325 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según la OMS.

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El actual brote destaca por su rápida propagación: en 2014-2016 se tardó cinco meses en alcanzar mil muertes; en este caso, se superaron 2.000 muertes en menos de tres meses.

La RDC, que en diciembre de 2025 declaró el fin de otro brote en Kasai, es considerado el país con mayor experiencia en la gestión del virus, tras más de una docena de brotes desde su identificación en 1976 en Yambuku, a orillas del río Ébola.