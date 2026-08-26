El Niño pone en alerta a Centroamérica, mientras Nicaragua sigue sin anunciar un plan oficial

El avance de El Niño llevó a Panamá, El Salvador y Honduras a declarar alertas y a adoptar medidas extraordinarias en Centroamérica. (Image credit: NOAA Satellites)

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El avance del fenómeno El Niño ha llevado a Panamá, El Salvador y Honduras a declarar alertas y adoptar medidas extraordinarias, mientras la comunidad científica internacional advierte sobre la posibilidad de un “Súper Niño”.

En Nicaragua, hasta el momento no se ha anunciado un plan oficial de contención, a pesar de los riesgos identificados como posibles pérdidas en las cosechas, incremento en el precio de la canasta básica y mayor inseguridad alimentaria en áreas rurales, según Nicaragua Investiga.

La problemática se enmarca en una crisis climática y productiva que afecta a Centroamérica, asociada a un aumento considerable de las temperaturas en el océano Pacífico ecuatorial.

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Esta situación ha generado un estado de alerta en varios países, ante la posibilidad de que El Niño sea el episodio más intenso registrado hasta la fecha.

De acuerdo con reportes de la agencia AFP Panamá y El Salvador han declarado la emergencia para enfrentar tanto lluvias como sequías relacionadas con el fenómeno. En el caso panameño, la disminución de los niveles de agua ya ha impactado el tránsito interoceánico y el comercio.

Por su parte, en Nicaragua, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha emitido alertas preventivas ni ha presentado una estrategia oficial, aunque se reconoce que regiones del norte, occidente y centro experimentan déficit hídrico. El país comparte la franja de vulnerabilidad climática con sus vecinos, pero, según la publicación, no se han anunciado medidas específicas para los pequeños y medianos productores.

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La comunidad científica advirtió sobre la posibilidad de un Súper Niño por el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico ecuatorial. (FOTO: El Libertador)

Emergencias en el Corredor Seco y respuestas regionales

En El Salvador, la Dirección General de Protección Civil advirtió sobre el aumento de la vulnerabilidad de la población debido a la combinación de déficit de lluvias, períodos secos recurrentes y temperaturas superiores a lo habitual. El organismo señaló que estos factores inciden en la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

En Honduras, las autoridades también han emitido alertas en municipios del Corredor Seco, donde se reportan pérdidas de áreas cultivables de granos básicos. Según reportes meteorológicos regionales retomados por el medio, El Salvador, Nicaragua y Honduras han registrado récords de temperatura mensual, lo que incrementa la preocupación por su impacto en la producción y el abastecimiento alimentario.

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El fenómeno no se limita a una temporada seca habitual, sino que implica un deterioro simultáneo en las lluvias, el calor y la producción agrícola en países donde el maíz y el frijol forman la base del consumo y el ingreso rural.

Situación actual en Nicaragua frente a El Niño

Según Nicaragua Investiga, las instituciones estatales nicaragüenses como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Ministerio Agropecuario han adoptado un enfoque que tiende a normalizar las variaciones en el clima. El medio indica que, hasta el momento, no se han realizado menciones específicas sobre el fenómeno El Niño.

La falta de una respuesta formal en Nicaragua podría afectar la producción de maíz y frijol, elevar la canasta básica y profundizar la inseguridad alimentaria. (FOTO: El Libertador)

En este contexto, la falta de una respuesta formal podría dejar a los productores ante posibles pérdidas de cultivos clave como el maíz y el frijol, lo que podría incidir en la seguridad alimentaria. Además, existe la posibilidad de que se registre un incremento en los precios de la canasta básica si las cosechas de primera y postrera se ven afectadas.

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El reporte señala que, a diferencia de otros países de la región que han implementado fondos de emergencia y decretos especiales, en Nicaragua el sector agropecuario permanece a la expectativa de la evolución del clima, sin que hasta ahora se haya anunciado un respaldo oficial específico.

De acuerdo con la información disponible, el impacto potencial podría observarse en la producción agrícola, la disponibilidad de agua y el abastecimiento en las zonas rurales. Un déficit de lluvias durante un periodo prolongado podría reflejarse en una menor oferta de alimentos, una reducción de los ingresos de los productores y mayores desafíos para los hogares que dependen de la agricultura de subsistencia.

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