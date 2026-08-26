La economía de República Dominicana creció 4.6 % en julio de 2026, según el Banco Central

La economía de República Dominicana creció 4,6 % interanual en julio de 2026, según el informe del Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía de República Dominicana registró un crecimiento interanual de 4.6 % en julio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Este resultado elevó el promedio acumulado del año a 4.5 % entre enero y julio, impulsado por el dinamismo observado en los sectores de construcción, zonas francas y manufactura local, así como por el sólido desempeño de los servicios, especialmente en áreas como hoteles, bares, restaurantes y servicios financieros.

Según informó el BCRD, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) mostró que la expansión de la economía en julio se apoyó principalmente en el crecimiento del valor agregado real de la construcción, que alcanzó un 8.1%, mientras que la manufactura de zonas francas avanzó 5.5% y la manufactura local 3.7%.

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El sector agropecuario presentó una variación de 1.9%, mientras que las actividades de servicios crecieron en conjunto 4.8%. Dentro de los servicios, el informe destacó el desempeño de los servicios financieros, con un crecimiento de 8.4 %, así como la enseñanza (8.0 %), otras actividades de servicios de mercado (6.1 %), hoteles, bares y restaurantes (5.6 %), servicios profesionales (5.2 %), transporte y almacenamiento (5.2 %) y energía y agua (4.6 %). En contraste, la minería experimentó una contracción de 15.9 %.

La construcción lideró la actividad económica en República Dominicana con una suba de 8.1% en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Construcción lidera el crecimiento económico

El Banco Central atribuyó la expansión del sector construcción al impulso combinado de la inversión privada y el incremento de la inversión pública. “La actividad construcción registró en julio una expansión interanual de 8.1 %, impulsada principalmente por la ejecución de proyectos de inversión privada y el mayor dinamismo de la inversión pública”, puntualizó la entidad.

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Además, el crédito destinado a la construcción mostró un aumento de 18.2 % respecto a igual periodo del año anterior, representando más de RD$28 mil millones adicionales.

En lo relativo a las zonas francas, el crecimiento de 5.5 % fue explicado por el incremento en las exportaciones de manufactura de calzados, productos eléctricos y tabaco manufacturado. Por su parte, la manufactura local avanzó 3.7 %, sustentada en la fabricación de productos metálicos, minerales no metálicos y otras industrias manufactureras. El informe detalló que la minería, pese a su caída interanual de 15.9 %, sigue teniendo un peso relevante en el desempeño global, aunque la reducción se relaciona con menores volúmenes de extracción de oro y plata.

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Las zonas francas crecieron 5.5 % y la manufactura local subió 3.7 % en julio, como parte de la expansión de la economía dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo mantuvo su tendencia al alza, con 921,682 turistas recibidos en julio, cifra que representa un incremento de 6.7 % frente al mismo mes de 2025.

Entre enero y julio, el flujo acumulado de visitantes internacionales por vía aérea alcanzó 5,885,025 personas, equivalente a un crecimiento de 9.4 % respecto al periodo precedente.

En cuanto a la intermediación financiera, seguros y actividades conexas, el sector creció 8.4 % interanual. Según el Banco Central de la República Dominicana, este avance se debió al crecimiento de 8.0 % del crédito dirigido al sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera, lo que supuso RD$192 mil millones (aproximadamente USD 3,300 millones) adicionales respecto a julio de 2025. También se registró un aumento relevante en las comisiones explícitas generadas por las entidades financieras.

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