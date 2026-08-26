Economía

Aerolíneas Argentinas suma dos destinos nuevos en el Caribe para el verano 2027: uno de ellos fue sensación en el Mundial

La aerolínea de bandera presentó su programación para la temporada. Proyecta un crecimiento del 13% en la oferta de asientos respecto de enero de 2026

Aerolíneas Argentinas
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Aerolíneas Argentinas anunció este miércoles dos nuevas rutas internacionales al Caribe que nunca había operado. De cara al verano 2027, la línea aérea de bandera anunció que volará de forma directa a Curazao y Cartagena de Indias.

Según anunció Aerolíneas, arrancará con los vuelos a Cartagena el 1 de enero, con 5 frecuencias semanales. Los vuelos a Curazao, en tanto, comenzarán el 2 de enero con 4 frecuencias semanales —2 directas y 2 vía Aruba—. Ambos destinos son inéditos en la red de la compañía y amplían su presencia en el Caribe, región donde ya opera con vuelos a Aruba, Punta Cana y Cancún, estos últimos con hasta 7 frecuencias semanales.

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El anuncio se realizó este miércoles en el marco del Business Meeting que la compañía llevó a cabo con socios estratégicos y clientes de alto valor en Buenos Aires.

La isla caribeña dejó de ser un destino desconocido. Curazao fue una de las revelaciones del Mundial 2026: en su debut histórico en la competencia, la selección del pequeño territorio neerlandés del Caribe empató transitoriamente con Alemania y luego arrancó un empate 1-1 ante Ecuador gracias a una actuación legendaria del arquero Eloy Room, que atajó 15 remates en un partido. La hazaña del equipo apodado “Blue Wave” generó una ola de interés global por el destino, que ahora tendrá vuelo directo desde Buenos Aires por primera vez en la historia de Aerolíneas.

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A las novedades internacionales se suma una nueva ruta regional: Córdoba–Cabo Frío, que comenzará a operar el 26 de diciembre con 2 frecuencias semanales. El destino brasileño, ubicado en el estado de Río de Janeiro, también contará con vuelos desde Buenos Aires y Rosario, lo que expande la cobertura hacia uno de los puntos de playa más visitados de Brasil.

Un Boeing 737-8SH de Aerolíneas Argentinas despega del Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires (Argentina), el 26 de diciembre de 2024. REUTERS/Agustín Marcarian
Un Boeing 737-8SH de Aerolíneas Argentinas despega del Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires (Argentina), el 26 de diciembre de 2024. REUTERS/Agustín Marcarian

La oferta total de Aerolíneas Argentinas alcanzará 1.508.834 asientos durante enero, con un incremento del 13% frente al mismo mes de 2026. La red de cabotaje liderará ese crecimiento con una suba del 13%, mientras que la operación regional trepará un 16 por ciento.

La programación de conexiones aéreas a Brasil es extensa, dado el creciente interés de los argentinos de vacacionar en el país vecino desde hace dos veranos. Por caso, Florianópolis recibirá 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro, en tanto, tendrá 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, más conexiones desde Córdoba y Rosario. La oferta al país vecino también incluye vuelos a San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Hacia Uruguay, la compañía prevé 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este, y 14 entre Buenos Aires y Montevideo. En Europa, Aerolíneas mantendrá 10 frecuencias semanales a Madrid y 4 a Roma. Desde Estados Unidos, Miami contará con 16 frecuencias semanales.

En el mercado doméstico, Bariloche y Córdoba lideran la oferta con 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires. Mendoza e Iguazú tendrán 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; El Calafate y Neuquén, 42; Tucumán, 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26. La programación también contempla intertramos que conectan el interior sin pasar por Buenos Aires: Córdoba–Ushuaia, Córdoba–El Calafate, Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche, Rosario–Bariloche y Mendoza–Bariloche.

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, encabezó el anuncio y resumió el objetivo de la temporada: “Curazao y Cartagena amplían nuestra presencia en el Caribe, mientras que Brasil tendrá una oferta muy fuerte desde Buenos Aires y desde distintas ciudades del país. El objetivo es ofrecer más alternativas de viaje, acompañar la demanda turística y seguir consolidando una red cada vez más amplia y eficiente”.

El anuncio de los nuevos destinos llega en un momento de expansión sostenida para la compañía. En julio, Aerolíneas presentó en la Feria Internacional de Farnborough la mayor ampliación de su flota de aeronaves de su historia. Incorporará 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031 —6 Airbus A330neo y 14 Boeing 737 MAX—, financiada íntegramente con recursos propios. La decisión fue posible tras dos años consecutivos de resultados operativos positivos: USD 56,6 millones en 2024 y USD 120,7 millones en 2025, períodos en los que la empresa no recurrió a transferencias del Estado por primera vez desde su nacionalización. “Invertir en una nueva generación de flota es posible porque primero logramos recuperar la solidez económica de Aerolíneas”, resumió Lombardo en aquella oportunidad.

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