Guatemala

Gobierno de Guatemala refuerza el acogimiento familiar temporal para reducir la atención en residencias estatales

La Secretaría de Bienestar Social busca que niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados permanezcan en hogares sustitutos, mientras se define su situación familiar y legal, ante la atención diaria de unos 1,300 menores

Un hombre inclinado lanza una pelota amarilla hacia varios pinos de plástico en una pista delimitada con cinta en el suelo
Foto para ilustrar: La SBS reforzó el programa de Acogimiento Familiar Temporal para que más niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados permanezcan en hogares sustitutos y no en residencias estatales. (Secretaria de Bienestar Social)
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La SBS reforzó el programa de Acogimiento Familiar Temporal para que más niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados permanezcan en hogares sustitutos y no en residencias estatales, una decisión que busca aliviar la atención diaria de alrededor de 1,300 menores bajo modalidad residencial mientras se resuelve su situación familiar y legal.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia informó que hoy opera 20 residencias y que ampliar esa red no resolvería el problema de fondo. El secretario de la institución, Marvin Rabanales, sostuvo que la salida es fortalecer el cuidado en familias temporales para evitar el hacinamiento en los hogares.

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Rabanales explicó que el acogimiento no equivale a adopción, sino a una medida provisional de protección. “Es una medida de protección temporal, no definitiva.

Y va a abrirle el corazón, las puertas, la casa, el amor y el espacio ideal para que un niño o una niña puedan recibir lo que de momento no es posible con su familia biológica”.

El programa está dirigido a menores que no pueden permanecer con su familia cercana por abandono, conflictos legales familiares u otras vulneraciones de derechos. La SBS indicó que la población atendida incluye bebés, niños mayores, adolescentes, grupos de hermanos, menores con discapacidad y quienes atraviesan procesos migratorios.

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Un hombre de traje habla en un podio de madera junto a una pantalla azul con logotipos del Gobierno de Guatemala
Un orador ofrece un discurso desde un podio en un evento de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala. (Secretaria de Bienestar Social)

El plan incorpora cuatro cambios para ampliar la cobertura fuera de la capital

La directora de Protección Especial, Acogimiento Familiar y Residencial de la SBS, Mónica Mayorga, detalló que el fortalecimiento del programa se apoya en cuatro ejes: coordinación interinstitucional, actualización normativa, desconcentración territorial y desinstitucionalización.

El primer cambio apunta a la coordinación entre instituciones del Estado, el sistema de justicia y organizaciones cooperantes. El segundo consiste en un nuevo reglamento para familias de acogimiento, elaborado por la secretaría para reforzar el enfoque de derechos, agilizar procesos y mejorar el acompañamiento; esa normativa entró en vigor en junio de este año.

El tercer eje busca sacar el programa de su concentración histórica en Guatemala. La institución trabaja ahora con sus 16 sedes departamentales para identificar, capacitar y dar seguimiento a familias en distintos territorios.

El cuarto componente convierte el acogimiento familiar temporal en una herramienta para la desinstitucionalización, con prioridad en niñas y niños pequeños que hoy permanecen en hogares residenciales. La meta oficial es que el desarrollo ocurra en un entorno familiar y comunitario antes que en una institución.

La campaña Guardianes del Hoy busca sumar hogares para estancias de una semana a varios años

La secretaría también lanzó la campaña Guardianes del Hoy en el Palacio de la Cultura para difundir cómo funcionan los hogares de protección temporal e incorporar nuevas familias al programa. Durante esa actividad, las autoridades reconocieron a quienes desde hace años brindan abrigo y protección a menores bajo esta modalidad.

Según la información oficial, 1,186 menores cuentan con un refugio temporal a nivel nacional gracias a hogares de acogimiento. La campaña busca sensibilizar a la población para recibir a niñas, niños y adolescentes por períodos que pueden ir de una semana a un mes o extenderse por varios años, según el tiempo que demanden los procesos legales.

La SBS precisó que las familias de acogida no tienen parentesco previo con el menor y no pueden optar a adoptarlo dentro de este esquema. Su función es recibirlo en casa hasta que un juzgado resuelva si corresponde la reintegración con la familia biológica o una medida permanente distinta.

Las familias acreditadas reciben una subvención económica y seguimiento de equipos multidisciplinarios durante todo el proceso. También trabajan con la “Guía del Viajero”, una herramienta de orientación con lineamientos y principios de crianza para afrontar las situaciones que puedan surgir con las niñas, niños o adolescentes.

Quienes deseen información sobre el programa pueden acudir a la 5a. avenida 12-31, edificio El Cortez, zona 9, llamar al 3001-5622 o escribir a familias.temporales@sbs.gob.gt.

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