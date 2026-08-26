Benegas Lynch se quejó porque piden rescatar “al tipo que compró una TV y, como Argentina no ganó el Mundial, no quiere pagar ”

El legislador de La Libertad Avanza atribuyó los problemas para pagar deuda a la conducta de los tomadores de préstamos

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La discusión sobre el aumento de la morosidad en Argentina se instaló en el Congreso luego de una serie de intervenciones de Alberto Benegas Lynch, diputado por La Libertad Avanza. El legislador, en diálogo con Nacional Rock, expresó una postura crítica hacia los pedidos para que el Estado rescate a quienes no pueden afrontar sus deudas. En sus declaraciones, Benegas Lynch afirmó que los reclamos para defender a los deudores terminan protegiendo a los bancos, en contradicción con el discurso habitual de algunos sectores políticos.

Durante la entrevista, el diputado sostuvo que los integrantes del Congreso que promovieron la ruptura del proceso legislativo en 2025, generaron consecuencias como el aumento del riesgo país y el encarecimiento de las tasas de interés. Según su análisis, esa agenda política continuó con un nuevo eje: el reclamo por la situación de quienes no logran pagar sus compromisos financieros. “El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, remarcó.

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Frente a la propuesta de rescatar a los morosos, el legislador objetó la falta de análisis individual de cada caso. Según Benegas Lynch, “no vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”. Para el diputado, bajo esa lógica, se mezclan deudas de distinta naturaleza, incluyendo compras de consumo, apuestas y operaciones con tarjeta de crédito en supermercados.

Benegas Lynch cuestionó la coherencia de sectores que critican al sistema financiero y piden auxilio para los bancos

En el intercambio, otro de los participantes de la entrevista señaló que la defensa de los deudores representa una contradicción para quienes históricamente se posicionaron en contra del sistema financiero. “Eso me pareció muy interesante como argumento. Claro, es exactamente lo contrario de lo que dicen defender. Están defendiendo a los bancos”, observó uno de los interlocutores. Benegas Lynch coincidió y reforzó la idea de que el reclamo por los deudores implica, en los hechos, un pedido de rescate para las entidades financieras: “Quieren el bailout de los bancos, básicamente”.

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El diputado también cuestionó la coherencia de quienes sostienen un discurso crítico contra el sistema financiero, pero a la vez solicitan auxilio para los bancos a través de la intervención estatal. En su diagnóstico, los pedidos de rescate para deudores suponen beneficiar indirectamente a las instituciones financieras a las que esos fondos están destinados. Para Benegas Lynch, “son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”.

En este contexto, el diputado diferenció entre quienes contrajeron deudas por necesidad y quienes lo hicieron por motivos de consumo o apuestas. Describió la situación de personas que “compraron la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quieren pagar la deuda”. También mencionó el uso de tarjetas de crédito en supermercados como una vía de acceso al circuito crediticio. Según su visión, el reclamo generalizado borra las diferencias entre situaciones personales y termina incluyendo casos que no corresponden a situaciones de extrema vulnerabilidad.

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La crítica de Benegas Lynch se produce en un momento de tensión por el incremento de la morosidad en el país y el debate sobre el rol del Estado ante ese fenómeno. Mientras algunos sectores sostienen la necesidad de intervenir para aliviar la carga de los deudores, el legislador rechaza la idea de un rescate colectivo sin distinción de casos y advierte sobre las implicancias de tal decisión.