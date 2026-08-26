Economía

Benegas Lynch se quejó porque piden rescatar “al tipo que compró una TV y, como Argentina no ganó el Mundial, no quiere pagar ”

El legislador nacional de La Libertad Avanza argumentó que se ponen en la misma situación a deudores que se financiaron para comprar motos o solventar su vida cotidiana, con apostadores y gente que simplemente no quiere honrar sus deudas

El legislador de La Libertad Avanza atribuyó los problemas para pagar deuda a la conducta de los tomadores de préstamos
Guardar

La discusión sobre el aumento de la morosidad en Argentina se instaló en el Congreso luego de una serie de intervenciones de Alberto Benegas Lynch, diputado por La Libertad Avanza. El legislador, en diálogo con Nacional Rock, expresó una postura crítica hacia los pedidos para que el Estado rescate a quienes no pueden afrontar sus deudas. En sus declaraciones, Benegas Lynch afirmó que los reclamos para defender a los deudores terminan protegiendo a los bancos, en contradicción con el discurso habitual de algunos sectores políticos.

Durante la entrevista, el diputado sostuvo que los integrantes del Congreso que promovieron la ruptura del proceso legislativo en 2025, generaron consecuencias como el aumento del riesgo país y el encarecimiento de las tasas de interés. Según su análisis, esa agenda política continuó con un nuevo eje: el reclamo por la situación de quienes no logran pagar sus compromisos financieros. “El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, remarcó.

PUBLICIDAD

Frente a la propuesta de rescatar a los morosos, el legislador objetó la falta de análisis individual de cada caso. Según Benegas Lynch, “no vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”. Para el diputado, bajo esa lógica, se mezclan deudas de distinta naturaleza, incluyendo compras de consumo, apuestas y operaciones con tarjeta de crédito en supermercados.

Benegas Lynch cuestionó la coherencia de sectores que critican al sistema financiero y piden auxilio para los bancos
Benegas Lynch cuestionó la coherencia de sectores que critican al sistema financiero y piden auxilio para los bancos

En el intercambio, otro de los participantes de la entrevista señaló que la defensa de los deudores representa una contradicción para quienes históricamente se posicionaron en contra del sistema financiero. “Eso me pareció muy interesante como argumento. Claro, es exactamente lo contrario de lo que dicen defender. Están defendiendo a los bancos”, observó uno de los interlocutores. Benegas Lynch coincidió y reforzó la idea de que el reclamo por los deudores implica, en los hechos, un pedido de rescate para las entidades financieras: “Quieren el bailout de los bancos, básicamente”.

PUBLICIDAD

El diputado también cuestionó la coherencia de quienes sostienen un discurso crítico contra el sistema financiero, pero a la vez solicitan auxilio para los bancos a través de la intervención estatal. En su diagnóstico, los pedidos de rescate para deudores suponen beneficiar indirectamente a las instituciones financieras a las que esos fondos están destinados. Para Benegas Lynch, “son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”.

En este contexto, el diputado diferenció entre quienes contrajeron deudas por necesidad y quienes lo hicieron por motivos de consumo o apuestas. Describió la situación de personas que “compraron la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quieren pagar la deuda”. También mencionó el uso de tarjetas de crédito en supermercados como una vía de acceso al circuito crediticio. Según su visión, el reclamo generalizado borra las diferencias entre situaciones personales y termina incluyendo casos que no corresponden a situaciones de extrema vulnerabilidad.

La crítica de Benegas Lynch se produce en un momento de tensión por el incremento de la morosidad en el país y el debate sobre el rol del Estado ante ese fenómeno. Mientras algunos sectores sostienen la necesidad de intervenir para aliviar la carga de los deudores, el legislador rechaza la idea de un rescate colectivo sin distinción de casos y advierte sobre las implicancias de tal decisión.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaDeudaMoratoria previsionalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anthropic se prepara para salir a cotizar en Wall Street este año y busca batir el récord de SpaceX

El gigante de la IA y creador de Cloud busca captar entre 75.000 y 100.000 millones de dólares con su oferta pública prevista para octubre

Anthropic se prepara para salir a cotizar en Wall Street este año y busca batir el récord de SpaceX

¿Beneficio para Tesla?: el Gobierno facilita la homologación de autos norteamericanos y abre la puerta a nuevos jugadores

Cada vez parece más cercano el anuncio de la marca de Elon Musk de empezar a vender autos eléctricos en la Argentina. Un decreto publicado hoy mejora el trámite de homologación de vehículos provenientes de EEUU para el cupo anual

¿Beneficio para Tesla?: el Gobierno facilita la homologación de autos norteamericanos y abre la puerta a nuevos jugadores

Aerolíneas Argentinas suma dos destinos nuevos en el Caribe para el verano 2027: uno de ellos fue sensación en el Mundial

La aerolínea de bandera presentó su programación para la temporada. Proyecta un crecimiento del 13% en la oferta de asientos respecto de enero de 2026

Aerolíneas Argentinas suma dos destinos nuevos en el Caribe para el verano 2027: uno de ellos fue sensación en el Mundial

Mercados: poco movimiento de acciones y bonos, a la espera de la licitación de deuda del Tesoro

El S&P Merval gana 0,1% y los títulos públicos ceden 0,1% en promedio, con un riesgo país estabilizado en los 515 puntos básicos. Wall Street opera negativo luego de conocido un dato de inflación en EEUU

Mercados: poco movimiento de acciones y bonos, a la espera de la licitación de deuda del Tesoro

Crece la economía, pero se pierden empleos: por qué el crecimiento no llega a los trabajadores

La economista Lucila Martínez Pelizza explicó las razones detrás de la caída de la inversión y el empleo, pese al aumento del PBI, y advirtió por el impacto en los salarios y el entramado productivo

Crece la economía, pero se pierden empleos: por qué el crecimiento no llega a los trabajadores

DEPORTES

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Un club de la Premier League trabaja a contrarreloj para habilitar su estadio

Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

Tomás Aranda sufrió una fractura del peroné en el entrenamiento de Boca Juniors y se perdería el resto de la temporada

A días del inicio del Mundial Sub 20, la UEFA dará marcha atrás al boicot a torneos FIFA

TELESHOW

Sofía Gala habló del enojo de la familia de Luis Vadalá con la serie de Moria Casán: “Fueron muy amables con él”

Sofía Gala habló del enojo de la familia de Luis Vadalá con la serie de Moria Casán: “Fueron muy amables con él”

¿Quién fue realmente La Momia?: mitos y revelaciones del personaje más enigmático de Titanes en el Ring

Emilia Mernes sorprendió con un rotundo cambio de look durante sus vacaciones en Londres: la reacción de Duki

Valeria Gastaldi reaccionó a su audición original para Popstars a 25 años del debut: “¡Cuánto camino recorrido!”

Julieta Puente vuelve a Infobae con su ciclo El Puente: “Ahora en modo full maternidad”

INFOBAE AMÉRICA

“Spider-Man” supera los 858 millones de dólares, destrona a “Avengers: Endgame” y queda cerca del récord histórico de taquilla

“Spider-Man” supera los 858 millones de dólares, destrona a “Avengers: Endgame” y queda cerca del récord histórico de taquilla

Dolly Parton y su aporte a la ciencia: de la vacuna contra el Covid a la oveja Dolly

Una pregunta para los ex-woke: ¿De qué se arrepienten exactamente?

Las muertes superaron a los nacimientos en Cuba durante 2025

Retiran miles de pastillas para la tiroides por un posible exceso de hormona que puede provocar graves problemas cardíacos