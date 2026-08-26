Los escalofriantes videos que muestran la devastación de la crecida letal en Nepal

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Nuevas imágenes satelitales, videos de rescate y tomas aéreas difundidos este miércoles exponen la magnitud de la catástrofe que sacudió el norte de Nepal, donde una crecida repentina ya dejó al menos 95 muertos y cientos de personas desaparecidas en la frontera con el Tíbet.

El momento exacto de la crecida

Un video difundido por la policía de Nepal muestra el momento en que el río desbordado arrasa con varias casas en el distrito de Rasuwa, luego de que un gran volumen de agua ingresara al cauce del Bhote Koshi desde el lado tibetano.

Otro registro, tomado desde un helicóptero por la empresa Altitude Air, exhibe la magnitud de la inundación en los valles del norte de ese mismo distrito. Filmaciones tomadas por testigos y por drones en el vecino distrito de Nuwakot muestran el agua arrasando estructuras a orillas del mismo río, con edificios cubiertos de barro y caminos cortados.

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Un registro adicional, tomado en el distrito de Dhading, muestra cómo horas más tarde la crecida del río Trishuli, en la localidad de Galchhi, se disparó como consecuencia directa del desastre ocurrido río arriba, en Rasuwa. Material compartido por la Fuerza Armada de Policía y por el Ejército de Nepal exhibe además las tareas de rescate en curso en las zonas más golpeadas, con equipos de emergencia trasladando a heridos en helicópteros y ambulancias.

El vocero del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet, señaló que los helicópteros de rescate no podrán aterrizar en las zonas afectadas hasta que bajen las aguas.

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El deslave que sepultó el paso fronterizo de Gyirong

Del lado chino, una cámara de seguridad captó el instante en que varias personas intentan huir segundos antes de que un alud de barro y agua arrase el cruce fronterizo de Gyirong, en la región del Tíbet, destruyendo edificios y vehículos a su paso. La cadena estatal china CCTV informó que “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta esa región autónoma con Nepal. La agencia oficial Xinhua señaló que el alud cortó rutas, comunicaciones y suministro eléctrico en la región de Shigatse, cercana a la frontera.

Xi Jinping afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, según reportó CCTV, y pidió reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana para evitar desastres secundarios.

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La prensa estatal china, citando a funcionarios locales, informó que al menos tres personas murieron y otras 265 continúan desaparecidas del lado tibetano tras el enorme deslave procedente de Nepal. No estaba claro por el momento si existe alguna superposición entre esas cifras y las 95 muertes y más de 400 desaparecidos reportados por las autoridades nepalías, ya que CCTV indicó que los datos concretos de víctimas todavía están en proceso de verificación.

Un salto en la cifra de víctimas

El vocero policial Abi Narayan Kafle había confirmado en un primer momento ocho muertos, cifra que horas más tarde escaló a 95, según la misma fuente. El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, convocó una reunión de emergencia de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres y pidió a la población “mantenerse unida”.

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“El dolor y la pérdida que sufrieron no son pequeños. Pero quiero asegurarles que no están solos en este momento difícil: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos”, escribió Shah en un comunicado difundido en redes sociales. “Por favor, tengan paciencia. El gobierno asume toda la responsabilidad de su rescate, atención médica, alimento y refugio. En momentos de un desastre así, todos necesitamos mantenernos unidos”, agregó.

Según el Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal, unos 403 turistas —341 de ellos extranjeros— permanecían sin ser localizados horas después del desastre, entre ellos 105 ciudadanos indios, 93 nepaleses, tres estadounidenses y 12 británicos. La agencia de noticias surcoreana Yonhap reportó, además, que unos ocho ciudadanos de ese país también estaban desaparecidos en Nepal.

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El antes y el después, desde el espacio

Imágenes satelitales difundidas por la empresa Planet Labs muestran la comparación entre el 23 y el 26 de agosto en distintas localidades golpeadas por la crecida, entre ellas Syapru Besi, Manakamana, Tupche y Khadga Bhanjyang, con paisajes irreconocibles tras el paso del agua y el lodo.

El canciller de Nepal, Shisir Khanal, dijo ante el Parlamento del país que los primeros reportes sugieren que un sismo en la zona podría haber desencadenado un alud que a su vez provocó la inundación, según informaron medios locales. Un análisis preliminar del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montaña (ICIMOD), con sede en Katmandú, había señalado que no se detectaron anomalías del lado chino de la frontera, y que probablemente se trató de una avalancha de roca y hielo que bloqueó el río Lhende y desencadenó la crecida en cascada.

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Alerta por una posible segunda inundación

Qianggong Zhang, jefe de riesgos climáticos y ambientales del ICIMOD, advirtió que podría producirse una segunda crecida, ya que todavía persiste un bloqueo en el curso alto del río, en la frontera entre Nepal y China. Ante ese riesgo, las autoridades de Tránsito de la región tibetana de Shigatse advirtieron que varias rutas de la zona corren peligro de sufrir nuevos deslizamientos y no son seguras para circular.

El desastre también generó una ola de solidaridad internacional: el primer ministro de India, Narendra Modi, dijo haber hablado con Shah para transmitirle sus condolencias y ofrecerle asistencia para las tareas de rescate. “El pueblo de India está en solidaridad con sus hermanas y hermanos de Nepal en este momento difícil”, afirmó Modi. “India está lista para brindar toda la asistencia humanitaria posible a Nepal. Nuestros equipos están coordinando de cerca las tareas de rescate y ayuda”, agregó. Además, se emitieron alertas por inundaciones en los populosos estados del norte de India, Uttar Pradesh y Bihar, que limitan con Nepal y reciben el curso de varios ríos que descienden de las montañas hacia sus llanuras.

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La Autoridad Eléctrica de Nepal informó que el desastre dañó unos 430 megavatios de capacidad de producción, entre plantas hidroeléctricas y solares, lo que provocó cortes de suministro en la zona afectada, además de dejar varias rutas cerradas. Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón en Nepal y en todo el sur de Asia, un fenómeno que, según los científicos, el cambio climático vuelve más intenso y frecuente.