Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Si tienes problemas de visión, Google te ayuda a ver mejor los emojis en WhatsApp y más apps

Esta herramienta también modifica la cantidad de íconos visibles en cada panel del teclado

Manos sostienen un teléfono móvil con la pantalla de WhatsApp. Se ven emojis de cara con ojos de corazón, cara llorando de risa, corazón rojo y pulgar hacia arriba.
Google implementa en Gboard para Android una función que permite ajustar el tamaño de los emojis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Google está implementando una función que promete transformar la experiencia de quienes utilizan emojis en sus dispositivos móviles a través del teclado Gboard en Android, al permitir ajustar el tamaño de los diseños para que lo puedan ver mejor las personas con dificultades de visión.

Hasta ahora, los usuarios podían aumentar el tamaño de los textos e íconos generales del sistema operativo, pero la sección de emojis permanecía inalterable, con diseños compactos y una visualización que complicaba la identificación para muchos usuarios.

PUBLICIDAD

Cómo es la función para agrandar los emojis en Android

La función que Google ha desplegado en Gboard permite que los emojis se vean más grandes o, si se prefiere, más pequeños. El objetivo es claro: facilitar el uso de estos recursos visuales a todas las personas, independientemente de su capacidad visual.

Para quienes tienen problemas de visión, poder identificar con claridad cada emoji es fundamental para la comunicación digital y la personalización de mensajes.

El ajuste de tamaño de los emojis en Android también modifica la cantidad de íconos visibles en cada panel del teclado.
El ajuste de tamaño de los emojis en Android también modifica la cantidad de íconos visibles en cada panel del teclado. (9To5Google)

El ajuste del tamaño de los emojis no solo incrementa su dimensión, sino que también modifica la cantidad de íconos visibles en cada panel del teclado. De esta manera, la selección se vuelve más sencilla al reducir el número de elementos en pantalla, permitiendo una revisión rápida y eficiente.

PUBLICIDAD

Incluso aquellos usuarios que no presentan dificultades visuales pueden encontrar útil esta mejora, ya que navegar entre decenas de opciones pequeñas puede resultar incómodo para cualquiera.

El funcionamiento es muy sencillo: tras instalar o actualizar Gboard, el usuario accede a una barra deslizante que le permite ajustar a su gusto el tamaño de los emojis. Así se puede elegir entre una visualización más amplia y cómoda, o una más compacta si se busca incluir una mayor variedad en pantalla.

Cómo funciona el ajuste de tamaño de emojis en Gboard

Para utilizar esta nueva función, es necesario contar con la versión más reciente de Gboard, el teclado de Google para Android. Si el teclado no viene preinstalado en el dispositivo, se puede descargar de forma gratuita desde la Google Play Store. Una vez instalado, el proceso para modificar el tamaño de los emojis es intuitivo y rápido.

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
Los usuarios de Gboard pueden cambiar el tamaño de los emojis con una barra deslizante tras instalar o actualizar el teclado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasos son los siguientes: primero se abre cualquier aplicación que active el teclado, como un chat o una app de mensajería. Luego, se pulsa sobre el ícono de engranaje que aparece en la parte superior del teclado para ingresar a la configuración.

Dentro del menú, se selecciona el apartado “Emojis, Stickers y GIFs”. En ese espacio aparece una barra deslizante con la que se puede definir el tamaño de los emojis según las preferencias del usuario.

El sistema ofrece varias opciones de tamaño, identificadas con números y variantes “+” que indican incrementos intermedios. Por ejemplo, el valor predeterminado es 9, mientras que el mínimo es 5.

Entre ambos extremos se encuentran las opciones 8, 8+, 7, 7+ y 6, donde las variantes con “+” aumentan ligeramente el tamaño, manteniendo la densidad visual. Así, cada usuario puede encontrar el equilibrio adecuado entre el tamaño de los emojis y la cantidad de elementos que aparecen en pantalla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La función para agrandar los emojis comenzó a desplegarse en la versión beta 18.0.3.x de Gboard en dispositivos Pixel 10 Pro y superiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo estará disponible la función en Android

La función de ajuste de tamaño de emojis comenzó a desplegarse en la versión beta 18.0.3.x de Gboard, especialmente en dispositivos Pixel 10 Pro y superiores.

El cambio se encuentra ubicado en Configuración > Preferencias > Apariencia, justo debajo del control para el tamaño de la fuente. Allí, la barra ajustable permite visualizar una previsualización de cómo se verán los emojis antes de aplicar el cambio definitivo.

Un detalle relevante es que este ajuste solo afecta la visualización de los emojis en la sección principal del catálogo y no en la fila superior de “Emoji Kitchen”, donde se crean combinaciones personalizadas. La función está pensada para maximizar la claridad y el detalle en el diseño actualizado de los emojis de Google, permitiendo que cada trazo y color se aprecie mejor.

Temas Relacionados

EmojisGoogleAndroidWhatsAppAplicacionesCelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secreto del éxito según Steve Jobs: la clave que divide a los emprendedores

Investigaciones recientes han puesto en cuestión la idea de que la perseverancia, por sí sola, pueda garantizar resultados sobresalientes

El secreto del éxito según Steve Jobs: la clave que divide a los emprendedores

Desde el lanzamiento de ChatGPT, un tercio de nuevas páginas web parecen creadas por IA, según estudio

Las páginas con dominio .com presentan tasas mucho mayores de autoría por inteligencia artificial que los sitios .edu o .gov.

Desde el lanzamiento de ChatGPT, un tercio de nuevas páginas web parecen creadas por IA, según estudio

BTS y Gemini se unen para darte juegos y actividades: así los puedes activar

Al escribir “Unlock BTS” o “7777” es posible usar las cuatro herramientas en la app de Google

BTS y Gemini se unen para darte juegos y actividades: así los puedes activar

Apple no quería una App Store para el iPhone: la decisión que Steve Jobs terminó cambiando

Apple apostó inicialmente por las aplicaciones web, pero el éxito del iPhone y la presión de los desarrolladores hicieron que Jobs cambiara de estrategia

Apple no quería una App Store para el iPhone: la decisión que Steve Jobs terminó cambiando

¿No puedes enviar ni recibir mensajes en WhatsApp? 6 pasos para solucionarlo

Detectar el motivo y aplicar la solución adecuada es clave para volver a la normalidad sin necesidad de soporte avanzado o restauraciones completas

¿No puedes enviar ni recibir mensajes en WhatsApp? 6 pasos para solucionarlo

DEPORTES

La sentencia de Xabi Alonso cuando le preguntaron por Enzo Fernández en medio de los rumores de salida del Chelsea

La sentencia de Xabi Alonso cuando le preguntaron por Enzo Fernández en medio de los rumores de salida del Chelsea

La contundente postura del Inter ante el interés del Barcelona por Lautaro Martínez

Un famoso atleta llevaba varios meses desaparecido y lo encontraron detenido por abuso en Marruecos

La pregunta de la Fórmula 1 a Colapinto sobre la chance de correr un Gran Premio de Argentina: “Sería un sueño hecho realidad”

Oscar Ruggeri se animó a “farmear aura” en vivo y despertó las risas de sus compañeros: “Muy bien”

TELESHOW

Cosquín Rock 2027: se confirmó la grilla completa del festival cordobés

Cosquín Rock 2027: se confirmó la grilla completa del festival cordobés

El transformador viaje de Sofía Jujuy Jiménez a Perú: “Hay una nueva versión de mí”

La Justicia de Tucumán rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis y culpó al cantante por el accidente que le costó la vida

Silvina Escudero habló de la icónica pelea con Moria Casán en el Bailando: “¡Cómo no me va a molestar!”

La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

INFOBAE AMÉRICA

Bukele “presidente universal”, las polémicas vallas publicitarias que se vuelven virales en España

Bukele “presidente universal”, las polémicas vallas publicitarias que se vuelven virales en España

ICE detiene en Nueva York al salvadoreño que operaba el barco donde murieron una mujer y su bebé

La millonaria obra que despierta el interés de constructoras europeas y latinoamericanas en Panamá

Por qué Suiza sigue siendo un refugio global para los multimillonarios

Vetado en media Europa, Kanye West-Ye lleva su gira a Rusia y desata un debate político en Moscú