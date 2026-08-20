Si tienes problemas de visión, Google te ayuda a ver mejor los emojis en WhatsApp y más apps

Google implementa en Gboard para Android una función que permite ajustar el tamaño de los emojis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Google está implementando una función que promete transformar la experiencia de quienes utilizan emojis en sus dispositivos móviles a través del teclado Gboard en Android, al permitir ajustar el tamaño de los diseños para que lo puedan ver mejor las personas con dificultades de visión.

Hasta ahora, los usuarios podían aumentar el tamaño de los textos e íconos generales del sistema operativo, pero la sección de emojis permanecía inalterable, con diseños compactos y una visualización que complicaba la identificación para muchos usuarios.

PUBLICIDAD

Cómo es la función para agrandar los emojis en Android

La función que Google ha desplegado en Gboard permite que los emojis se vean más grandes o, si se prefiere, más pequeños. El objetivo es claro: facilitar el uso de estos recursos visuales a todas las personas, independientemente de su capacidad visual.

Para quienes tienen problemas de visión, poder identificar con claridad cada emoji es fundamental para la comunicación digital y la personalización de mensajes.

El ajuste de tamaño de los emojis en Android también modifica la cantidad de íconos visibles en cada panel del teclado. (9To5Google)

El ajuste del tamaño de los emojis no solo incrementa su dimensión, sino que también modifica la cantidad de íconos visibles en cada panel del teclado. De esta manera, la selección se vuelve más sencilla al reducir el número de elementos en pantalla, permitiendo una revisión rápida y eficiente.

PUBLICIDAD

Incluso aquellos usuarios que no presentan dificultades visuales pueden encontrar útil esta mejora, ya que navegar entre decenas de opciones pequeñas puede resultar incómodo para cualquiera.

El funcionamiento es muy sencillo: tras instalar o actualizar Gboard, el usuario accede a una barra deslizante que le permite ajustar a su gusto el tamaño de los emojis. Así se puede elegir entre una visualización más amplia y cómoda, o una más compacta si se busca incluir una mayor variedad en pantalla.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el ajuste de tamaño de emojis en Gboard

Para utilizar esta nueva función, es necesario contar con la versión más reciente de Gboard, el teclado de Google para Android. Si el teclado no viene preinstalado en el dispositivo, se puede descargar de forma gratuita desde la Google Play Store. Una vez instalado, el proceso para modificar el tamaño de los emojis es intuitivo y rápido.

Los usuarios de Gboard pueden cambiar el tamaño de los emojis con una barra deslizante tras instalar o actualizar el teclado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasos son los siguientes: primero se abre cualquier aplicación que active el teclado, como un chat o una app de mensajería. Luego, se pulsa sobre el ícono de engranaje que aparece en la parte superior del teclado para ingresar a la configuración.

PUBLICIDAD

Dentro del menú, se selecciona el apartado “Emojis, Stickers y GIFs”. En ese espacio aparece una barra deslizante con la que se puede definir el tamaño de los emojis según las preferencias del usuario.

El sistema ofrece varias opciones de tamaño, identificadas con números y variantes “+” que indican incrementos intermedios. Por ejemplo, el valor predeterminado es 9, mientras que el mínimo es 5.

PUBLICIDAD

Entre ambos extremos se encuentran las opciones 8, 8+, 7, 7+ y 6, donde las variantes con “+” aumentan ligeramente el tamaño, manteniendo la densidad visual. Así, cada usuario puede encontrar el equilibrio adecuado entre el tamaño de los emojis y la cantidad de elementos que aparecen en pantalla.

La función para agrandar los emojis comenzó a desplegarse en la versión beta 18.0.3.x de Gboard en dispositivos Pixel 10 Pro y superiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo estará disponible la función en Android

La función de ajuste de tamaño de emojis comenzó a desplegarse en la versión beta 18.0.3.x de Gboard, especialmente en dispositivos Pixel 10 Pro y superiores.

PUBLICIDAD

El cambio se encuentra ubicado en Configuración > Preferencias > Apariencia, justo debajo del control para el tamaño de la fuente. Allí, la barra ajustable permite visualizar una previsualización de cómo se verán los emojis antes de aplicar el cambio definitivo.

Un detalle relevante es que este ajuste solo afecta la visualización de los emojis en la sección principal del catálogo y no en la fila superior de “Emoji Kitchen”, donde se crean combinaciones personalizadas. La función está pensada para maximizar la claridad y el detalle en el diseño actualizado de los emojis de Google, permitiendo que cada trazo y color se aprecie mejor.

PUBLICIDAD