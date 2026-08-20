Google endurece el control de Android y pone nuevas barreras a las apps descargadas fuera de Play Store

Google limita las descargas de apps fuera de la Play Store para Android. (Google)

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Google está comenzando a endurecer las condiciones para instalar aplicaciones en dispositivos Android cuando estas proceden de desarrolladores que no han verificado su identidad.

La compañía prepara un nuevo sistema de registro y verificación que afectará especialmente a las aplicaciones instaladas fuera de Google Play Store mediante archivos APK, una práctica conocida como sideloading.

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La medida forma parte de una iniciativa con la que Google busca reforzar la seguridad de Android y reducir los riesgos asociados con aplicaciones distribuidas directamente por internet. El sistema no se limitará a Google Play, sino que también alcanzará a aplicaciones descargadas desde las páginas web de sus desarrolladores y a las tiendas alternativas.

Google empieza a perdir que desarrolladores se verifiquen para que puedan distribuir sus aplicaciones en Android. (Google)

Google exigirá identificar a los desarrolladores

Hasta ahora, Android ha permitido instalar aplicaciones procedentes prácticamente de cualquier fuente. Para hacerlo, el usuario solo tenía que habilitar la instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos en la configuración del teléfono.

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Con el nuevo sistema, esta posibilidad seguirá existiendo, pero estará condicionada a que el desarrollador responsable de la aplicación haya completado un proceso de verificación.

Google exige que los desarrolladores que quieran distribuir sus aplicaciones en dispositivos Android certificados se registren a través de Android Developer Console y acrediten su identidad. De esta manera, la compañía pretende que cada aplicación pueda asociarse con una persona o entidad responsable, independientemente del lugar desde el que se haya descargado.

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Google tendrá una nueva regla. Los desarrolladores que desean distribuir sus aplicaciones fuera de la Play Store, deberán verificarse primero. (Google)

La modificación supone un cambio relevante para uno de los elementos que tradicionalmente han diferenciado a Android de otros sistemas operativos móviles: la posibilidad de instalar software desde prácticamente cualquier fuente.

El cambio afecta al ‘sideloading’

El término sideloading hace referencia a la instalación de aplicaciones desde fuera de la tienda oficial del sistema. En Android, esta práctica permite descargar un archivo APK desde una página web y posteriormente instalarlo en el teléfono.

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También se utiliza cuando una aplicación se obtiene desde una tienda alternativa a Google Play.

Google considera que este tipo de distribución puede representar un riesgo mayor para los usuarios. Según la compañía, las aplicaciones que se distribuyen directamente por internet pueden utilizarse para introducir malware, cometer fraudes o acceder a información personal.

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El cambio de Google afecta a las aplicaciones APK que son distribuidas por desarrolladores que no son conocidos.

Por ello, la estrategia consiste en conocer la identidad del desarrollador que está detrás del software antes de permitir su instalación en determinados dispositivos.

Google aclara, sin embargo, que verificar al desarrollador no significa revisar previamente el contenido de cada aplicación. El proceso está diseñado principalmente para comprobar quién es responsable del programa y no para convertir a Google en el único distribuidor autorizado de aplicaciones para Android.

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La implementación será progresiva

El nuevo sistema no llegará simultáneamente a todos los teléfonos Android. Google ha planteado un despliegue gradual que comenzará en determinados mercados antes de extenderse al resto del mundo.

Según la información disponible, a partir del 30 de septiembre comenzará la verificación de aplicaciones instaladas desde diferentes plataformas y tiendas, entre ellas Google Play, HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore y GetApps.

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La medida de Google se aplicará progresivamente desde el 30 de setiembre.

La primera fase estará limitada a Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia. Posteriormente, Google tiene previsto ampliar el sistema a otros mercados hasta completar un despliegue mundial durante 2027.

Esto significa que los usuarios de otros países todavía podrán utilizar durante un tiempo el sistema tradicional de instalación de APK, aunque las nuevas reglas terminarán llegando a más regiones.

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Android mantendrá la instalación fuera de Google Play

La iniciativa no supone, al menos en principio, la desaparición de las aplicaciones externas a Google Play. Los usuarios seguirán teniendo la posibilidad de instalar software procedente de otras fuentes, pero el nuevo requisito añadirá una condición: el desarrollador deberá estar identificado y verificado.

Para Google, el objetivo es reducir el anonimato de quienes distribuyen aplicaciones potencialmente peligrosas sin eliminar por completo el ecosistema de aplicaciones externas.

Android mantendrá las instalaciones fuera de la Play Store, el único requisito es que los desarrolladores se verifiquen con Google. (Google)

La decisión, no obstante, también abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertad de elección en Android. El sideloading ha permitido durante años instalar programas que no están disponibles en Google Play, utilizar tiendas alternativas y distribuir aplicaciones sin depender de la plataforma de Google.

Con este cambio, Android conservará esa posibilidad, pero Google tendrá un mayor control sobre quién puede distribuir aplicaciones en los dispositivos certificados. El despliegue mundial previsto para 2027 determinará hasta qué punto esta nueva política modifica una de las características históricas del sistema operativo móvil.