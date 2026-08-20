Vaca Muerta duplicó las exportaciones de petróleo crudo en julio y la balanza comercial marcó 32 meses de superávit

Las ventas al exterior alcanzaron los USD 8.854 millones el mes pasado, traccionadas por el alza de casi 100% en combustibles y energía

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La balanza comercial argentina registró en julio de 2026 un superávit de USD 2.115 millones, con lo que el país encadenó 32 meses consecutivos de resultados positivos en el intercambio de bienes, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicado este jueves.

Las exportaciones sumaron USD 8.854 millones —un 14,1% más que en igual mes del año anterior— mientras que las importaciones cayeron 1,7% hasta los USD 6.739 millones.

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El rubro que más traccionó el crecimiento exportador fue el de combustibles y energía (CyE), con ventas por USD 1.506 millones, lo que significó una variación interanual de 97,8%. El alza respondió al aumento simultáneo de precios y cantidades: los primeros subieron 19,5% y los segundos, 67,6 por ciento.

El principal componente fue el petróleo crudo, cuyas exportaciones crecieron USD 603 millones respecto a julio de 2025 y alcanzaron los USD 1.020 millones. Este fue el principal producto de exportación de la Argentina durante el primer semestre, por encima de la harina y los pellets de soja, que habían liderado el ranking un año antes.

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Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) aportaron USD 3.068 millones, con una suba de 4,9% interanual. El empuje provino de mayores ventas de carnes y sus preparados y de residuos de la industria alimentaria, aunque las cantidades exportadas retrocedieron 7,2% ante precios 12,9% más altos. Las manufacturas de origen industrial (MOI) sumaron USD 2.170 millones, con un alza de 11,2%, traccionada principalmente por material de transporte terrestre.

El crudo argentino lideró en julio un salto de 98% en las ventas de energía al exterior

El total del intercambio comercial —exportaciones más importaciones— ascendió a USD 15.593 millones, un 6,7% por encima del registrado en julio de 2025. El saldo positivo de julio implicó una mejora de USD 1.208 millones frente al mismo mes del año anterior, cuando el superávit había sido de USD 907 millones.

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Qué pasó con las importaciones

Del lado de las compras al exterior, la caída interanual de 1,7% obedeció a una baja de 9,2% en las cantidades importadas, parcialmente compensada por un alza de 8,4% en los precios. Los rubros con mayor retroceso fueron piezas y accesorios para bienes de capital (-14,9%), bienes de capital (-7,7%), combustibles y lubricantes (-7,3%) y bienes de consumo (-7,3%). Los bienes intermedios fueron la excepción, con un alza de 16,5%.

El índice de términos del intercambio alcanzó 140,6, una suba de 3,7% respecto a julio de 2025, reflejo de que los precios de las exportaciones crecieron más que los de las importaciones (12,4% contra 8,4%). Bajo precios constantes de julio del año anterior, el superávit habría sido de USD 1.662 millones; la diferencia de USD 453 millones constituye la ganancia de términos del intercambio del período.

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El ministro de Economía Luis Caputo, celebró la noticia en su cuenta de X. “Las exportaciones y la balanza comercial en julio alcanzaron un récord histórico para el mes”, señaló el funcionario. Y sumó que la balanza comercial registró un superávit de USD 2.115 millones, “el mayor registro para un mes de julio de toda la serie histórica”.

Los granos argentinos aportaron al superávit comercial de julio, con el maíz como segundo producto de exportación del país en lo que va de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sector por sector

En el plano sectorial, la balanza comercial de la soja y sus derivados arrojó un superávit de USD 1.260 millones en julio, 31,5% por debajo del mismo mes de 2025. Las exportaciones de productos del complejo sojero sumaron USD 1.725 millones, con una baja de 17,5% explicada por la caída de 73,7% en los despachos de porotos de soja. La harina y los pellets de extracción del aceite de soja crecieron 9,9%, y el aceite de soja en bruto, 5,4%. Las importaciones de porotos de soja —realizadas bajo el régimen de importaciones temporarias con fines de industrialización— treparon 84,7% y provinieron principalmente de Paraguay (89,5%) y Brasil (10,5%).

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El sector automotriz cerró julio con un déficit de USD 510 millones, aunque ese resultado representó una mejora de USD 319 millones frente al rojo de USD 829 millones de julio de 2025. Los vehículos para transporte de mercancías fueron superavitarios en USD 333 millones, mientras que las autopartes y los vehículos de pasajeros acumularon déficits de USD 562 millones y USD 281 millones, respectivamente.

En materia energética, la balanza comercial del capítulo 27 —combustibles minerales y aceites minerales— fue superavitaria en USD 722 millones en julio, frente a apenas USD 12 millones en igual mes del año anterior. Las exportaciones del sector se duplicaron (+100%), con las ventas de aceites crudos de petróleo como principal factor.

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El panorama acumulado de los primeros siete meses del año refuerza la tendencia. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron USD 58.365 millones, un 22,9% más que en el mismo período de 2025. Las importaciones, en tanto, sumaron USD 42.286 millones, una reducción de 3,5%. El saldo comercial acumulado alcanzó los USD 16.080 millones, contra USD 3.669 millones en igual período del año anterior.

En el acumulado, los aceites crudos de petróleo lideraron las exportaciones con 9,8% de participación, seguidos por el maíz en grano (9,0%) y la harina y pellets de soja (8,5%). Brasil fue el principal destino de las ventas argentinas al exterior, con 12,7% del total, seguido por Estados Unidos (10,2%) y China (9,6%). Del lado de las compras, China encabezó el origen de las importaciones con 22,5%, seguida por Brasil (21,6%) y Estados Unidos (9,4%).

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