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Los salarios registrados aumentaron 2,4% en junio y le ganaron a la inflación por segunda vez en el año

Los empleados formales recuperaron parte del poder adquisitivo perdido en los primeros meses del año. El detalle del sector público y el privado

Los sueldos superaron al IPC en junio, pero se mantiene por debajo de la inflación en el acumulado del año. (Reuters)
Los sueldos superaron al IPC en junio, pero se mantiene por debajo de la inflación en el acumulado del año. (Reuters)
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Los salarios registrados tuvieron un aumento de 2,4% en junio de 2026 en comparación con el mes anterior, por lo quedaron por encima de la inflación, que fue de 1,9% en el sexto mes del año, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es la segunda vez en 2026 que los sueldos formales le ganan al IPC; la primera vez había sido en abril, cuando los ingresos avanzaron 3,5% y la inflación fue del 2,6%.

La mejora no fue pareja para todos los empleados formales. Según informó el organismo, los trabajadores del sector público tuvieron una suba salarial nominal del 3,4%, superando por 1,5 puntos porcentuales al IPC de ese mes. Si se toma en consideración únicamente a los trabajadores del Estado nacional, se encuentra que la variación salarial mensual fue de 1,1% (0,8 puntos por debajo de la inflación). Los provinciales, en tanto, registraron una suba del 2% en junio, con relación a mayo.

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Fue diferente para la situación para los asalariados del sector privado, que tuvieron un incremento promedio del 1,9%, por lo que empataron contra la inflación.

Los salarios siguen perdiendo la carrera

Si bien los sueldos registrados superaron el IPC en abril y junio, la “carrera” en el acumulado del año sigue dejando en desventaja a los asalariados. En detalle, en el primer semestre de 2026 los ingresos de los trabajadores en blanco tuvieron una variación promedio de 15,5%, mientras que el IPC acumulado de ese período fue de 19,3%. Eso significa que en los primeros seis meses de 2026 los trabajadores asalariados que aportan al sistema jubilatorio tuvieron un ajuste salarial medio que quedó 3,8 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

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Los trabajadores formales perdieron por 4,8 puntos contra la inflación en el primer semestre. (Europa Press)
Los trabajadores formales perdieron por 4,8 puntos contra la inflación en el primer semestre. (Europa Press)

Una vez más, los números finos muestran diferencias en la situación particular de cada trabajador, dependiendo de la condición en la que se encuentre. Los empleados del sector privado registrado, por ejemplo, tuvieron entre enero y junio un aumento de sus ingresos salariales del 14,5% (4,8 puntos por debajo del IPC). Es importante aclarar que dentro del sector privado coexisten múltiples actividades económicas y cada una tiene sus propios acuerdos salariales.

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