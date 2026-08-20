Educación: el 90% de alumnos en Guatemala avanzó en lectura en 2025, con ganancias de hasta 40 palabras por minuto

Una estudiante con uniforme rojo se concentra en la lectura de un libro abierto sobre un pupitre en un aula escolar. (Ministerio de Educación)

Guardar

El Mineduc informó que la Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes logró que 90 % de los estudiantes evaluados mejorara su desempeño lector en 2025, un avance que el ministerio vincula con su plan para reducir el rezago en lectoescritura y elevar la comprensión desde segundo hasta sexto primaria.

Para 2026, 1,132 millones de alumnos de esos cinco grados ya habían tomado la evaluación inicial de la ENA, una cobertura equivalente al 70 % de la matrícula nacional en ese tramo. Aun así, el ministerio reconoció brechas pendientes: 41 % de los estudiantes de segundo, 22 % de tercero, 12 % de cuarto, 8 % de quinto y 4 % de sexto todavía no alcanzan los estándares mínimos.

PUBLICIDAD

Según Diario de Centro América, los resultados de 2025 muestran un aumento promedio de hasta 16 palabras por minuto entre los participantes. En algunos establecimientos, la mejora fue mayor a 40 palabras por minuto.

El viceministro técnico de Educación Francisco Cabrera atribuyó el resultado a la aplicación sostenida del programa en el aula. “Con los datos del año pasado, lo que se puede confirmar es que quienes participaron en la estrategia, el 90 % sacó notas más sobresalientes en la evaluación, comparado con la medición anterior. Eso significa que la estrategia, cuando se aplica efectivamente, es más provechosa”, dijo al medio.

PUBLICIDAD

El Mineduc informó que la Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes logró que el 90 % de los estudiantes evaluados mejorara su desempeño lector en 2025. (Mineduc Guatemala)

La estrategia se aplica durante 16 semanas con sesiones diarias de 40 minutos

La ENA es una intervención pedagógica dirigida a estudiantes de segundo a sexto primaria para recuperar aprendizajes rezagados en lectoescritura. Se desarrolla a mitad del ciclo escolar durante 16 semanas, con jornadas diarias de 40 minutos.

La meta en fluidez lectora es alcanzar al menos 50 palabras por minuto con comprensión. En escritura, el objetivo es que los alumnos redacten un párrafo estructurado de tres oraciones.

Cabrera explicó que el plan incluye materiales específicos y seguimiento continuo para que los docentes midan la fluidez, la comprensión y la capacidad de producir textos acordes con cada grado. También afirmó: “La estrategia permite que los estudiantes tengan mejores niveles de lectura, particularmente en fluidez y comprensión lectora”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el funcionario, al asumir la actual administración el 14 de enero de 2024 se detectaron retrasos en primaria. “Tres de cada 10 estaban en un nivel aceptable. Claramente había un efecto directo de la pandemia por Covid-19. Por ejemplo, en 2024, los niños que cursaban quinto y sexto grados fueron afectados por el cierre de los centros educativos en 2020 y 2021”, señaló.

Segundo, cuarto y quinto primaria registraron los principales avances

Los mayores progresos generales de la ENA 2025 se concentraron en segundo, cuarto y quinto primaria. En segundo, el promedio pasó de 48.62 a 64.83 palabras por minuto.

En cuarto, el registro subió de 92.08 a 103.56 palabras por minuto y superó la meta de grado de 97. En quinto, el avance fue de 101.66 a 118.56 palabras por minuto, por encima del mínimo previsto.

PUBLICIDAD

La publicación también consignó casos con mejoras muy superiores al promedio. En una escuela de Poptún, Petén, los alumnos pasaron de 18.14 a 63.57 palabras por minuto, un incremento de 45.43.

En Río Hondo, otro establecimiento avanzó de 25 a 65.25 palabras por minuto. En cuarto primaria, una escuela de Santa Lucía Utatlán pasó de 66.25 a 110.75, mientras que un establecimiento de Puerto Barrios subió de 58.89 a 103.11.

Oscar Hugo López, exministro de Educación, consideró que los resultados y la estrategia son valiosos y útiles, aunque planteó que no debería tratarse solo de una respuesta de emergencia. “Los resultados que se obtuvieron son muy importantes, pero tenemos que apostarle más a la formación de nuestros profesores, para que generen un hábito permanente en la lectura, lo que redundará en mejoras de todo tipo”, expresó.

PUBLICIDAD

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, valoró el avance y pidió sostener el esfuerzo en las zonas con mayores dificultades. “Hay áreas más vulnerables, pero deben enfocarse en las regiones donde los niños aprenden menos”, enfatizó.

En julio, el presidente Bernardo Arévalo de León y la ministra de Educación Anabella Giracca visitaron la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 53 República de Francia, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, para conocer los avances de la ENA. Durante la visita, el ministerio reportó mejoras en las habilidades lectoras de los estudiantes y atribuyó ese resultado al seguimiento continuo y al trabajo conjunto entre docentes, directores y familias.

PUBLICIDAD