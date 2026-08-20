La ansiedad y la depresión ya concentran casi tres de cada cuatro diagnósticos emocionales en República Dominicana

La ansiedad y la depresión concentran cerca de tres cuartas partes de los diagnósticos de trastornos emocionales en República Dominicana, según el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La ansiedad y la depresión concentran cerca de tres cuartas partes de los diagnósticos de trastornos emocionales en República Dominicana, según datos del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Estas condiciones han mostrado un crecimiento superior al de enfermedades como el cáncer y la diabetes en los últimos años, de acuerdo con el investigador Zoilo García.

La tendencia nacional se refleja en un panorama global, donde 1.174 millones de personas enfrentan problemas de salud mental. Aproximadamente el 14 % de ese total vive en contextos de vulnerabilidad económica y social, una característica que García asocia a la situación de República Dominicana, según datos de Listín Diario.

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El especialista, citando a la Organización Mundial de la Salud, destacó que los trastornos mentales representan la principal causa de discapacidad entre personas jóvenes a nivel internacional. Se estima que uno de cada cuatro individuos afrontará algún episodio de este tipo a lo largo de su vida.

Factores asociados y contexto local

El aumento de los trastornos mentales, según el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM, está vinculado a factores económicos, sociales, la exposición a eventos traumáticos, los hábitos de vida y la predisposición genética. En el caso dominicano, estas causas se ven potenciadas por la violencia, la inseguridad ciudadana y un malestar psicológico que afecta tanto a familias como a comunidades.

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Zoilo García explicó que estas condiciones se manifiestan en experiencias cotidianas: jóvenes que conviven con ansiedad crónica, familias marcadas por pérdidas traumáticas y comunidades sometidas a un estrés prolongado. El investigador subrayó que estos escenarios no se limitan a estadísticas, sino que forman parte de la realidad diaria de numerosos ciudadanos.

Los trastornos emocionales en República Dominicana crecieron por encima de enfermedades como el cáncer y la diabetes, de acuerdo con el investigador Zoilo García. (Crédito: Freepik)

En palabras de García: “No se trata únicamente de cifras en reportes institucionales, sino de realidades cotidianas: jóvenes que conviven con ansiedad crónica, familias marcadas por pérdidas traumáticas y comunidades que enfrentan un estrés acumulado que erosiona silenciosamente su bienestar”. Esta visión resalta la importancia de abordar la salud mental desde una perspectiva amplia, no solo clínica.

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El especialista también señaló el impacto de la televisión y los dispositivos móviles en la formación de emociones colectivas, especialmente frente a situaciones de crisis. Según García, estos medios pueden influir en el estado emocional general, fenómeno que el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM estudia mediante investigación científica.

La creación del Observatorio y su enfoque

El Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM surgió tras un foro realizado hace dos años por la universidad y el diario Listín Diario. Su objetivo es proporcionar datos sólidos y propuestas que puedan orientar la toma de decisiones en el área de salud mental. García, quien también dirige el Laboratorio de Emociones, Salud y Ciberpsicología de la universidad, afirmó que la investigación en este campo se ha convertido en una prioridad social.

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La información generada por el observatorio busca servir de fundamento para políticas públicas y estrategias de prevención, con foco en los grupos más afectados. Se considera que el trabajo conjunto entre instituciones académicas y quienes diseñan políticas públicas es clave para enfrentar los retos actuales y evitar que la situación se agrave.