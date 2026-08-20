República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

La ansiedad y la depresión ya concentran casi tres de cada cuatro diagnósticos emocionales en República Dominicana

Los datos del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra sitúan a ambas condiciones como las más frecuentes y las vinculan con factores económicos y sociales

Adolescente sentado solo en un banco, con la cabeza gacha mientras el mundo alrededor se desplaza rápidamente, simbolizando posibles trastornos de ansiedad, depresión o disociación. La fotografía subraya la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental en las etapas tempranas de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
La ansiedad y la depresión concentran cerca de tres cuartas partes de los diagnósticos de trastornos emocionales en República Dominicana, según el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La ansiedad y la depresión concentran cerca de tres cuartas partes de los diagnósticos de trastornos emocionales en República Dominicana, según datos del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Estas condiciones han mostrado un crecimiento superior al de enfermedades como el cáncer y la diabetes en los últimos años, de acuerdo con el investigador Zoilo García.

La tendencia nacional se refleja en un panorama global, donde 1.174 millones de personas enfrentan problemas de salud mental. Aproximadamente el 14 % de ese total vive en contextos de vulnerabilidad económica y social, una característica que García asocia a la situación de República Dominicana, según datos de Listín Diario.

PUBLICIDAD

El especialista, citando a la Organización Mundial de la Salud, destacó que los trastornos mentales representan la principal causa de discapacidad entre personas jóvenes a nivel internacional. Se estima que uno de cada cuatro individuos afrontará algún episodio de este tipo a lo largo de su vida.

Factores asociados y contexto local

El aumento de los trastornos mentales, según el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM, está vinculado a factores económicos, sociales, la exposición a eventos traumáticos, los hábitos de vida y la predisposición genética. En el caso dominicano, estas causas se ven potenciadas por la violencia, la inseguridad ciudadana y un malestar psicológico que afecta tanto a familias como a comunidades.

PUBLICIDAD

Zoilo García explicó que estas condiciones se manifiestan en experiencias cotidianas: jóvenes que conviven con ansiedad crónica, familias marcadas por pérdidas traumáticas y comunidades sometidas a un estrés prolongado. El investigador subrayó que estos escenarios no se limitan a estadísticas, sino que forman parte de la realidad diaria de numerosos ciudadanos.

Una joven de cabello castaño sentada en una cama con sábanas blancas, con la cabeza entre los brazos, en una habitación con paredes color terracota y piso de madera
Los trastornos emocionales en República Dominicana crecieron por encima de enfermedades como el cáncer y la diabetes, de acuerdo con el investigador Zoilo García. (Crédito: Freepik)

En palabras de García: “No se trata únicamente de cifras en reportes institucionales, sino de realidades cotidianas: jóvenes que conviven con ansiedad crónica, familias marcadas por pérdidas traumáticas y comunidades que enfrentan un estrés acumulado que erosiona silenciosamente su bienestar”. Esta visión resalta la importancia de abordar la salud mental desde una perspectiva amplia, no solo clínica.

El especialista también señaló el impacto de la televisión y los dispositivos móviles en la formación de emociones colectivas, especialmente frente a situaciones de crisis. Según García, estos medios pueden influir en el estado emocional general, fenómeno que el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM estudia mediante investigación científica.

La creación del Observatorio y su enfoque

El Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la PUCMM surgió tras un foro realizado hace dos años por la universidad y el diario Listín Diario. Su objetivo es proporcionar datos sólidos y propuestas que puedan orientar la toma de decisiones en el área de salud mental. García, quien también dirige el Laboratorio de Emociones, Salud y Ciberpsicología de la universidad, afirmó que la investigación en este campo se ha convertido en una prioridad social.

La información generada por el observatorio busca servir de fundamento para políticas públicas y estrategias de prevención, con foco en los grupos más afectados. Se considera que el trabajo conjunto entre instituciones académicas y quienes diseñan políticas públicas es clave para enfrentar los retos actuales y evitar que la situación se agrave.

Temas Relacionados

Salud mentalAnsiedadDepresiónRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador elevó la inversión pública a USD 1.624,8 millones y redujo su déficit fiscal, según Hacienda

El informe oficial reporta que la ejecución de proyectos representó 4,2% del Producto Interno Bruto entre junio de 2025 y mayo de 2026, mientras el saldo primario se mantuvo positivo en USD 301,5 millones

El Salvador elevó la inversión pública a USD 1.624,8 millones y redujo su déficit fiscal, según Hacienda

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El tributo vinculado a operaciones inmobiliarias logró un 33.6% sobre la proyección oficial, en un contexto de mayor dinamismo del mercado y de aumento en los registros formales durante 2026

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El récord crediticio podrá consultarse de manera gratuita cada cuatro meses en El Salvador

La nueva herramienta lanzada por la Defensoría del Consumidor explica cómo pedir el reporte a las agencias autorizadas y ayuda a detectar fallas que pueden complicar créditos, servicios básicos o nuevas oportunidades financieras.

El récord crediticio podrá consultarse de manera gratuita cada cuatro meses en El Salvador

Canal de Panamá evalúa disminuir el paso diario de buques para preservar sus reservas de agua

La administración asegura que actualmente no existe congestión pese al mayor volumen de embarcaciones y defiende la confiabilidad de la ruta como prioridad del negocio.

Canal de Panamá evalúa disminuir el paso diario de buques para preservar sus reservas de agua

Los fraudes informáticos se disparan en Panamá: los casos aumentaron 313% en un año

El Ministerio Público contabilizó 3.970 denuncias por delitos patrimoniales de este tipo entre enero y julio, 488 más que durante igual período de 2025.

Los fraudes informáticos se disparan en Panamá: los casos aumentaron 313% en un año

TECNO

Cómo reclamar más de 50 dólares en contenido gratis en Epic Games: regalo en PC

Cómo reclamar más de 50 dólares en contenido gratis en Epic Games: regalo en PC

Xuper Hydra APK 6.5.7 Descargar Gratis para Android, Smart TV: la búsqueda en Google que pone en riesgo tu información

Paso a paso para ver Las Guerreras K-pop en español latino sin internet desde Netflix

PlayStation Store rebaja más de 4.000 artículos hasta un 75%: Mortal Kombat, Call of Duty y más

Ex ingeniero de Meta confiesa que para Mark Zuckerberg la seguridad infantil en Instagram era secundaria

ENTRETENIMIENTO

Estrella de OnlyFans reveló que espera su segundo bebé con su hermanastro

Estrella de OnlyFans reveló que espera su segundo bebé con su hermanastro

Quién es Stoney Blue, el octavo miembro de BTS que forma parte del equipo durante Arirang World Tour

Una banda de metal cristiano ha demandado a Netflix por el nombre de ‘Kpop Demon Hunters’

El diseñador Marc Jacobs se ofrece a vestir a Luigi Mangione en su juicio por asesinato

Costó apenas unos cientos de dólares producirse y ya recaudó más de 4 millones en cines: la insólita película que se ha vuelto un fenómeno viral

MUNDO

El calor récord en Francia pone en riesgo los jardines de Monet en Giverny

El calor récord en Francia pone en riesgo los jardines de Monet en Giverny

El portaaviones nuclear George Washington ya está en Medio Oriente para actuar en la zona de operaciones de EEUU contra Irán

Un legado de 60 millones de dólares enfrenta a Christie’s y Sotheby’s

Líbano extraditó por primera vez a Siria a un general del régimen de Al Assad

Las guerras de las que nadie habla: HRW denunció la ejecución de nueve civiles en Mali y acusó a los “Africa Corps” de Putin