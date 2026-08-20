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Xuper Hydra APK 6.5.7 Descargar Gratis para Android, Smart TV: la búsqueda en Google que pone en riesgo tu información

Esta plataforma no cuenta con los derechos de autor respectivo y solicita una cantidad excesiva de permisos innecesarios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Xuper Hydra APK 6.5.7 para Android y Smart TV es una actualización de Xuper TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Xuper Hydra APK 6.5.7 gratis para Android y Smart TV es una nueva versión de Xuper TV. Se trata de una plataforma que ofrece contenido sin los derechos de autor respectivos y que solicita una cantidad excesiva de permisos para funcionar.

Los riesgos asociados a las apps de streaming no oficiales incluyen que muchas de estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a recurrir a sitios web alternativos.

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Esos sitios suelen eludir los controles de calidad y seguridad que imponen las tiendas oficiales, lo que los convierte en un terreno fértil para la distribución de software malicioso, explica ESET, una firma de ciberseguridad.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo blanco y azul de XUPER TV en su pantalla, con un fondo interior borroso.
Las apps de streaming no oficiales suelen no estar en Google Play Store ni en App Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Xuper Hydra 6.5.7 es peligrosa

Teniendo en cuenta que Xuper Hydra también fue conocida como Magis TV o Xuper TV, diversos expertos en ciberseguridad advirtieron sobre la plataforma desde entonces.

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El análisis de la aplicación (APK) de Magis TV mostró la presencia de permisos críticos e invasivos que no se corresponden con una app de streaming convencional y que podrían ser aprovechados con fines maliciosos.

Por ese motivo, retomó la clasificación de “aplicación potencialmente indeseable” (PUA, por sus siglas en inglés).

Como antes se la conocía como Magis TV o Xuper TV, expertos en ciberseguridad alertaron sobre la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Como antes se la conocía como Magis TV o Xuper TV, expertos en ciberseguridad alertaron sobre la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Entre los permisos que se solicitan al utilizar esta app se encuentran:

android.permission.GET_TASKS: permite que una aplicación recupere información sobre las tareas en ejecución. En manos de software malicioso, puede servir para inferir información privada sobre el uso del dispositivo u otras aplicaciones.

  • android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS.

Habilita el montaje y desmontaje de sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Un atacante podría aprovecharlo para causar daños o comprometer la seguridad del dispositivo.

  • android.permission.POST_NOTIFICATIONS.

Permite publicar notificaciones, lo que podría facilitar el envío de spam, phishing o contenido inapropiado.

El análisis del APK de Magis TV detectó permisos críticos e invasivos. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración/Foto de archivo
El análisis del APK de Magis TV detectó permisos críticos e invasivos. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración/Foto de archivo
  • android.permission.READEXTERNALSTORAGE

Habilita la lectura del almacenamiento externo. Un atacante podría acceder a fotos, videos, documentos y otros archivos (incluida información sensible) almacenados en la tarjeta SD o en el propio dispositivo.

  • android.permission.READMEDIAAUDIO.

Permite leer archivos de audio del almacenamiento externo, lo que podría dar acceso a grabaciones de voz, música y otros contenidos, incluidos archivos sensibles.

“Estos riesgos implican que el robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible con los permisos antes mencionados”, señala González Cuautle, de Eset.

Con esos permisos, el robo de datos de los usuarios sería teóricamente posible. REUTERS/Kacper Pempel
Con esos permisos, el robo de datos de los usuarios sería teóricamente posible. REUTERS/Kacper Pempel

“Esto se debe a la criticidad de los permisos al momento de instalar la aplicación, puesto que pueden descargar e instalar otras herramientas o aplicaciones capaces de rastrear la geolocalización, acceder a contenido multimedia como fotos, audios, mensajes y videos, y enviarlos a servidores externos sin el consentimiento del usuario”, agrega el experto.

En qué plataformas ver películas gratis y de forma segura

Algunas plataformas para ver películas gratis y de forma segura son:

  • Pluto TV.

Ofrece canales en vivo y una amplia selección de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil, Naruto, entre otros. Se diferencia porque no es necesario iniciar sesión para acceder al contenido.

Los logotipos de YouTube (rojo con play blanco), Pluto TV (amarillo con texto negro en círculo) y Rakuten TV (rojo con texto blanco) sobre un fondo degradado
Para ver películas gratis y de forma segura, se mencionan YouTube, Pluto TV y Rakuten TV. (Play Store)
  • Rakuten TV.

Es necesario acceder a la sección ‘Free’ para encontrar el contenido gratuito. Se pueden encontrar títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero, Sin rastro, entre otros. Se distingue porque se pueden encontrar películas que fueron éxito en taquilla hace varios años.

  • RTVE Play.

Es la plataforma digital de la Radio Televisión Española. Se diferencia porque permite el acceso gratuito a una amplia selección de series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef emitidos por la televisión pública de España.

  • FilmRise

Esta plataforma de origen estadounidense contiene publicidad. Se pueden encontrar títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show, Hot ones, entre otros.

  • Youtube

En la plataforma de video de Google se pueden encontrar títulos gratuitos subidos por algunas firmas cinematográficas.

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