El Salvador registra aumento de casos de dengue en 2026 con síntomas más severos, alerta especialista

Un niño/a de rasgos centroamericanos aparece rodeado de gotas de agua y mosquitos Aedes aegypti, con el mapa de El Salvador y el logo del Ministerio de Salud al fondo, ilustrando una alerta sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El infectólogo Ernesto Navarro Marín explicó en el espacio de entrevista Frente a Frente que El Salvador enfrenta un repunte de casos de dengue en 2026, con 170 casos sospechosos registrados en la semana 30 y un acumulado de 3,039 casos y dos muertes confirmadas en lo que va del año, de acuerdo con el boletín epidemiológico oficial.

El especialista advirtió que este incremento ocurre incluso en ausencia de lluvias abundantes y que los síntomas detectados presentan una mayor agresividad respecto a años anteriores, afectando de manera particular a la población infantil. Según los datos del Ministerio de Salud, la curva de casos sospechosos de dengue mostró una baja sostenida durante el primer semestre del año, pero a partir de la semana 25 se ha registrado un aumento progresivo.

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Ante este panorama, el infectólogo Navarro Marín detalló que “los huevecillos que ponen las hembras de Aedes aegypti pueden durar meses, creo que puede ser hasta un año.

Aguanta la desecación, la intemperie y esos, al haber agua, entonces eclosiona”. Este fenómeno ayuda a explicar el repunte de casos aun en temporadas secas o con lluvias irregulares.

El especialista enfatizó que los síntomas actuales presentan características inusuales, incluso en pacientes que nunca habían presentado la enfermedad. “Estos casos me llamó la atención precisamente porque ser por primera vez que lo tiene, pero se comporta ese virus, no sé por qué razón, pero bien agresivo”, comentó Navarro Marín.

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Evolución semanal de los casos sospechosos de dengue en El Salvador: el boletín epidemiológico reporta 170 casos en la semana 30 de 2026 (Cortesía: MINSAL).

Síntomas y signos de alarma: especial atención en la infancia

De acuerdo con el infectólogo, los pacientes llegan con síntomas como dolor de cabeza, dolor ocular, ganglios inflamados y erupción cutánea temprana. “En estos casos yo lo que he observado es que tempranamente lo desarrollan, versus cuando los pacientes ya han tenido un dengue previo, ya eso aparece usualmente a los cinco, seis, siete días de la enfermedad”, explicó Navarro Marín.

El principal riesgo se presenta en niños, quienes pueden manifestar signos de alarma difíciles de identificar. El médico advierte que “uno tiene que tener mucho, pero mucho cuidado con estos pacientes, porque pueden presentar signos de alarma tempranamente”.

Por lo que, el doctor abogó que la vigilancia de los síntomas es fundamental para evitar complicaciones graves, como el shock por dengue o las hemorragias. La rapidez en la aparición de los síntomas complica el diagnóstico y requiere atención médica inmediata, especialmente en casos donde los menores no pueden describir con claridad lo que sienten.

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El infectólogo Ernesto Navarro Marín durante su participación en el programa Frente a Frente, donde abordó la situación actual del dengue en El Salvador (Cortesía: Frente a Frente).

Aunque existen vacunas contra el dengue en otros países, actualmente no están disponibles en El Salvador debido a factores logísticos y de costo. El infectólogo recomienda el diagnóstico temprano y el seguimiento estricto de los signos de alarma.

“La hidratación es básica, como usted no tiene idea”, indicó Navarro Marín, subrayando la importancia de una adecuada administración de líquidos, sobre todo en la infancia. El uso de aspirina está contraindicado en pacientes con sospecha de dengue, ya que incrementa las probabilidades de hemorragias.

Otras enfermedades infecciosas y contexto internacional

El contexto epidemiológico nacional el especialista comentó que tiene la presencia de otras enfermedades como la parotiditis, el sarampión importado, infecciones respiratorias agudas y gastroenteritis, cuyos registros permanecen dentro de los valores esperados. A nivel internacional, países como Estados Unidos reportan brotes de sarampión, cyclospora, covid-19, candida auris, salmonella, tularemia y hantavirus, lo que aumenta el riesgo de introducción de estos agentes al territorio salvadoreño, especialmente en contextos de migración y baja cobertura vacunal.

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Las autoridades sanitarias y los expertos insisten en la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, acudir al médico ante síntomas persistentes y reforzar la limpieza de criaderos de mosquitos como herramientas esenciales para la prevención y el control del dengue en el país.