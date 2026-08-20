“Todas las vidas/Todos los cielos”: Una intervención inspirada en la memoria de Monseñor Romero fue inaugurada en El Salvador

El Museo de la Palabra y la Imagen facilitó fotografías de Monseñor Romero para una propuesta que cruza archivos históricos y recuerdos familiares en El Salvador./ (Centro Cultural de España)

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El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) ha abierto sus puertas a una experiencia única de memoria y arte colectivo con la inauguración de la intervención artística «Todas las vidas / Todos los cielos». Esta propuesta, de la artista Lucy Tomasino, es mucho más que una exposición: es una constelación de recuerdos familiares y archivos históricos que busca tender vínculos entre las memorias personales y la historia salvadoreña, tomando como inspiración central la figura humanista y social de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

La inauguración tuvo lugar el pasado 18 de agosto en el marco del natalicio de Monseñor Romero (Ciudad Barrios, 15 de agosto de 1917 – San Salvador, 24 de marzo de 1980), un referente mundial de paz, justicia y defensa de los derechos humanos. «Todas las vidas / Todos los cielos» podrá visitarse hasta el 19 de septiembre en las instalaciones del CCESV, ubicadas en Colonia San Benito, en San Salvador.

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El corazón de la intervención es el tejido participativo entre el archivo fotográfico personal de un joven Romero—facilitado por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)—y las memorias de salvadoreños y salvadoreñas que participaron en el taller «Archivos familiares: memoria e intervención», realizado entre el 21 y 29 de julio en el Parque Cuscatlán y el propio Centro Cultural. Así, imágenes y relatos de las décadas de 1960, 1970 y 1980 confluyen en un espacio expositivo que celebra la vida cotidiana, las luchas, anhelos y afectos de un país que busca reconciliarse consigo mismo a través de la mirada íntima.

La intervención artística reúne imágenes y relatos de las décadas de 1960, 1970 y 1980 para abordar la vida cotidiana, las luchas y los afectos en la historia salvadoreña./ (Centro Cultural de España)

Lucy Tomasino, en colaboración con el CCESV y la ciudadanía, compone una obra viva que invita al espectador a encontrarse, reconocerse y dialogar con las huellas de su propia historia, mostrando cómo los archivos familiares —más allá de lo privado— son cimientos para la construcción de una memoria colectiva. Las fotografías expuestas funcionan como pequeñas ventanas a lo que fue la vida y resistencia en El Salvador durante décadas difíciles, creando un puente sensible entre lo que sucede en el ámbito doméstico y los grandes acontecimientos nacionales.

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«Todas las vidas / Todos los cielos» es parte del programa Memoria del Centro Cultural de España, una iniciativa cuyo objetivo es fortalecer el reconocimiento de hechos históricos fundamentales para el desarrollo social y cultural del país, así como impulsar el papel de la ciudadanía en la preservación y reconstrucción del pasado común. Cada año, el CCESV invita a un artista a reflexionar colectivamente sobre la figura de Monseñor Romero y los procesos de memoria histórica, propiciando así nuevos lenguajes y formas de abordar la reconciliación nacional.

Este ciclo inició en 2018 con la intervención «Mis pies son mis alas», obra de Walterio Iraheta que reunió cientos de zapatos en la Plaza Gerardo Barrios en homenaje a las víctimas de la masacre del funeral de Romero. Desde entonces, propuestas como «Este Andar» (2021), «Ciudad Perdida» (2022), «Rojo» (2023), «Romero vive en su pueblo» y «Milagritos» (2024), y «Mi solo pensamiento» (2025) han ofrecido nuevas miradas sobre Monseñor y su época, siempre desde el cruce de arte, memoria y participación comunitaria.

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La memoria fotográfica de Monseñor Romero es resguardada por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) en El Salvador./ (EFE/Rodrigo Sura)

El CCESV, parte de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), reafirma con esta muestra su compromiso hacia la educación para la ciudadanía global y el uso de la cultura como herramienta clave para el desarrollo sostenible, el diálogo y la justicia.

Con «Todas las vidas / Todos los cielos», la memoria se hace cuerpo y relato colectivo, recordándonos que toda historia —personal o nacional— merece ser contada, preservada y celebrada en un cielo donde caben todas las vidas.