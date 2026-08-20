Papelera de WhatsApp y más herramientas para eliminar archivos para liberar espacio del celular

Con la papelera de WhatsApp, los usuarios pueden eliminar los archivos más pesados en cuestión de segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La papelera de WhatsApp es una alternativa para eliminar los archivos más pesados que ha acumulado la aplicación. La ruta para encontrarla es la siguiente:

Abrir la app móvil. Pulsar ‘Ajustes’. Ir a ‘Almacenamiento y datos’ y seleccionar la opción ‘Administración de almacenamiento’. Después, ve al apartado de ‘Revisa y elimina elementos’. Selecciona los archivos de los cuales quieres deshacerte y pulsa el ícono de la papelera. Para confirmar tu decisión, presiona ’Eliminar elementos’.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Eliminar las fotos, los videos y los audios de esta sección es una forma muy útil de liberar espacio en la app móvil y, en consecuencia, en el teléfono. Esa ventaja se traduce en más almacenamiento disponible y un mejor rendimiento del dispositivo.

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Asimismo, existen otras herramientas integradas en WhatsApp para eliminar u optimizar el almacenamiento.

Funciones de WhatsApp para eliminar archivos

Las funciones de WhatsApp para eliminar archivos incluyen:

Eliminar archivos multimedia de los chats.

Consiste en borrar de manera selectiva los adjuntos que más pesan, como videos largos, cadenas de imágenes o documentos repetidos. La ventaja es que el ahorro de espacio suele ser inmediato, porque los archivos multimedia suelen ocupar mucho más que los mensajes de texto.

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WhatsApp incluye diversas funciones para eliminar archivos de manera óptima. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Salir de grupos en los que no se participa.

Esto reduce la llegada constante de nuevos mensajes y, especialmente, de archivos. En muchos casos, el mayor consumo de almacenamiento proviene de grupos muy activos donde se comparten fotos y videos todos los días; salir de ellos corta esa fuente de acumulación.

Eliminar mensajes.

Ayuda a disminuir el volumen de chats que ya no se necesitan, como conversaciones viejas, cadenas o mensajes duplicados.

En términos de espacio, borrar solo texto suele impactar menos que borrar multimedia, pero puede ordenar la aplicación y facilitar la limpieza posterior porque quedan menos conversaciones que revisar.

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Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)

Las herramientas enfocadas en la prevención de acumulación de archivos son:

Activación de los mensajes temporales.

Permite que los mensajes nuevos se borren automáticamente después de un plazo definido de 24 horas, siete o 90 días.

Sirve para que las conversaciones no crezcan sin límite y reduce la acumulación de texto y, sobre todo, de adjuntos si se comparten con frecuencia. Es útil en chats donde se intercambia información del día y no hace falta conservar historial.

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Desactivar la descarga automática ayuda a mejorar el almacenamiento. (WhatsApp)

Desactivar la descarga automática.

Evita que WhatsApp descargue al teléfono, por defecto, fotos, videos, audios o documentos apenas llegan.

Así, el usuario decide qué archivos vale la pena descargar y cuáles no, lo que ayuda a frenar el consumo de almacenamiento por contenidos que tal vez no se usan o se reenvían en masa.

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Verificar las copias de seguridad.

Si el objetivo es ahorrar espacio, es importante revisar cómo se están haciendo los respaldos, qué incluyen y cada cuánto.

A veces, el peso del historial y los adjuntos crece por la copia de seguridad, sobre todo si está configurada para incluir videos.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó en los últimos meses varias funciones orientadas a ampliar su uso más allá del teléfono y a mejorar la experiencia de comunicación.

Entre las novedades recientes, la app sumó la posibilidad de crear una cuenta directamente desde un iPad, además de una experiencia renovada para CarPlay y Android Auto.

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WhatsApp Web ahora incluye la posibilidad de hacer videollamadas y llamadas. (WhatsApp)

También incluyó herramientas para trabajar con archivos PDF: permite abrirlos desde WhatsApp Web y la versión de escritorio, con opciones para resaltar fragmentos y agregar anotaciones, gracias a una integración con Adobe Acrobat.

A la vez, se habilitó compartir música en los estados desde servicios como Apple Music y Spotify, para publicar canciones con mayor facilidad.

En paralelo, WhatsApp Web agregó llamadas de voz y videollamadas sin necesidad de instalar aplicaciones, con historial de llamadas, favoritos, pantalla compartida y reacciones.

Además, incorporó transferencia de llamadas entre dispositivos y una “sala de espera” para llamadas grupales con enlace, junto con mejoras de calidad como QuickHD y supresión de ruido.

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