Cómo reclamar más de 50 dólares en contenido gratis en Epic Games: regalo en PC

Consejos para no perder ofertas de Epic, revisar cada jueves y activar notificaciones

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La Epic Games Store se ha consolidado como una de las plataformas más generosas para los jugadores de PC, gracias a su política semanal de juegos gratuitos y paquetes exclusivos.

Esta semana, los usuarios pueden reclamar contenido valorado en más de 50 dólares, incluyendo el juego Cardpocalypse y el paquete Epic Mage para Albion Online, ambos sin costo y para siempre en tu biblioteca. La promoción, vigente del 20 al 27 de agosto, es una oportunidad ideal para quienes buscan ampliar su colección sin gastar dinero.

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Además de ofrecer títulos completos, Epic Games acompaña sus regalos con contenido especial para juegos en línea, potenciando la experiencia y el progreso de los jugadores. Reclamar estas ofertas es sencillo y no requiere datos de pago, lo que las hace aún más atractivas para quienes valoran la inmediatez y la seguridad digital.

Epic mantiene su estrategia de juegos gratis, más biblioteca sin gastar y más indies visibles (Foto: Epic Games)

Cardpocalypse: nostalgia, cartas y aventura escolar

Desarrollado por Gambrinous, Cardpocalypse es un RPG para un solo jugador que transporta a los jugadores a los años 90, poniéndolos en la piel de Jess, una niña de 10 años amante de los juegos de cartas coleccionables. La historia comienza cuando el juego favorito de la escuela es prohibido, obligando a Jess y sus amigos a jugar en secreto, hasta que los personajes del juego invaden el mundo real.

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El corazón de la jugabilidad gira en torno a cartas de Campeón que evolucionan a versiones Mega, reglas personalizadas, mejoras con pegatinas y misterios por resolver. El Modo Gauntlet añade un componente roguelike, permitiendo seleccionar nuevas cartas y reglas en cada partida. Es una propuesta perfecta para quienes buscan una aventura nostálgica y mecánicas de construcción de mazos.

Cómo obtener los juegos gratis en Epic Games Store y guardarlos en tu biblioteca permanente

Paquete Epic Mage de Albion Online: cosméticos y ventajas premium

Albion Online, el popular MMORPG sandbox de fantasía medieval, también se suma a la promoción con el Epic Mage Pack, un paquete exclusivo valorado en más de 55 dólares. El contenido incluye:

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Vestuario completo de Mago Aventurero, con variantes de gremio.

Caballo Blindado y aspecto de montura de Lobo de Niebla.

Aspecto de arma de Libro de Hechizos, con gestos únicos.

400 Fichas Comunitarias, tres Pergaminos de Fama y diez Tomos de Conocimiento para acelerar la progresión.

500 Puntos de Aprendizaje y diez Pociones de Restauración de Concentración para mejorar la fabricación y el avance en la Tabla del Destino.

El paquete está disponible para quienes jueguen Albion Online a través de Epic Games Store y facilita un progreso más rápido, además de otorgar ventajas estéticas y materiales para la aventura.

La promoción permite reclamar sin costo el RPG de cartas y el paquete Epic Mage para el MMORPG, con vigencia del 20 al 27 de agosto, y deja todo asociado para siempre a la biblioteca sin requerir datos de pago

Paso a paso para reclamar tus juegos y contenido gratis

Accede a store.epicgames.com y crea una cuenta o inicia sesión. Ve a la sección “Tienda” y localiza los juegos gratuitos destacados. Selecciona el título o paquete deseado, asegurándote de que el precio sea “0”. Haz clic en “Obtener” y completa la transacción sin ingresar datos de pago. El contenido quedará asociado permanentemente a tu biblioteca digital. Descarga el cliente de Epic Games Store, instala el juego y comienza a disfrutar.

Consejos para aprovechar las promociones de Epic Games

Revisa la tienda todas las semanas : las ofertas cambian cada jueves y pueden incluir títulos AAA o sorpresas independientes.

Activa notificaciones : así no te pierdes ningún lanzamiento ni paquete especial gratuito.

Comparte las promociones con amigos o en redes sociales para disfrutar juntos de los títulos y eventos.

Incluso si no planeas jugar de inmediato, añade los juegos a tu biblioteca: podrás descargarlos cuando quieras en el futuro.

Aprovechar estas oportunidades no solo amplía la colección personal, también refuerza la comunidad y promueve el acceso global a los videojuegos. Las promociones semanales de Epic Games son una excelente forma de descubrir nuevos títulos y sumar contenido premium sin gastar un centavo.

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