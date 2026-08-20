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Feriado del 12 de octubre: ¿habrá fin de semana largo?

Tras un septiembre sin días no laborables, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural marca la próxima fecha en el calendario oficial que genera expectativa entre los trabajadores

Un calendario de mesa de octubre de 2026 con el número 12 circulado en rojo, junto a una bandera de Argentina, un bolígrafo y una planta
El calendario de feriados nacionales de Argentina en 2026 combina fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calendario de feriados nacionales de Argentina en 2026 distribuye a lo largo del año una serie de fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos que organizan los períodos de descanso de la población. Este esquema, publicado y actualizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, permite a trabajadores y empleadores planificar con anticipación las semanas en las que se generan recesos extendidos.

El último tramo del año concentra varias de esas fechas. Después de que septiembre transcurra sin ningún feriado nacional —el único mes del calendario en esa condición—, octubre abre el período final del año con una jornada festiva que genera, de forma automática, tres días consecutivos de descanso.

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El régimen legal que regula estos días está determinado principalmente por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y la Ley 27.399, sancionada en 2017. Esta última establece las reglas de traslado de los feriados que caen en martes o miércoles —corridos al lunes anterior— y los que caen en jueves o viernes —corridos al lunes siguiente—, con el objetivo de sostener los descansos extendidos como política de fomento al turismo interno.

Maleta de cuero marrón abierta con ropa doblada y una bandera de Argentina sobre una cama. Al fondo, un calendario de octubre con el día 12 resaltado
La Ley 27.399 regula el traslado de feriados para sostener fines de semana largos y fomentar el turismo interno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es el próximo feriado de 2026

El próximo feriado nacional es el lunes 12 de octubre, que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer en lunes, la fecha no requiere ningún tipo de traslado y configura, de manera directa, un fin de semana largo de tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

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De acuerdo con la Ley 20.744, durante esa jornada quienes presten servicios tendrán derecho a percibir el doble de la remuneración correspondiente a un día hábil regular. La norma asimila los feriados nacionales al régimen del descanso dominical, con las mismas obligaciones para los empleadores.

Septiembre no tendrá ninguna fecha festiva, por lo que entre el pasado feriado del 17 de agosto —Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín— y el 12 de octubre habrán transcurrido casi dos meses sin recesos nacionales.

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Proximo feriado: 12 de Octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural - (Este año no se modifica)

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Por qué es feriado el 12 de octubre

El 12 de octubre marca el aniversario del primer contacto entre los integrantes de la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América, ocurrido en la isla de Guanahaní, actualmente parte del archipiélago de las Bahamas. El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen lo estableció como feriado nacional bajo la denominación Día de la Raza, con el propósito de conmemorar el inicio de la exploración del continente americano.

La denominación de la fecha fue modificada en 2010 mediante el Decreto 1584/10, que la rebautizó como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el objetivo de ampliar el enfoque de la conmemoración hacia el reconocimiento de los pueblos originarios y la pluralidad de identidades que conforman la región.

La Ley 27.399 incluye al 12 de octubre entre los feriados trasladables. En 2026, al coincidir directamente con un lunes, la normativa de traslado no tiene aplicación y el feriado se mantiene en su fecha original.

Múltiples huellas de manos de colores azul, verde, naranja, púrpura, rojo, amarillo, marrón y turquesa sobre el contorno de un mapa mundial sobre fondo beige
El 12 de octubre conmemora el primer contacto entre la expedición de Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Tras el feriado del 17 de agosto, el calendario oficial registra cuatro fines de semana largos hasta el cierre del año. El primero de ese grupo es, precisamente, el de octubre.

El segundo llega en noviembre: el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente corresponde al 20 de noviembre, se traslada al lunes 23, generando tres días de descanso consecutivos entre el sábado 21 y el lunes 23.

El más extenso del período final del año se produce en diciembre. El lunes 7 de diciembre fue fijado como día no laborable con fines turísticos, y el martes 8 es feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Al enlazarse con el fin de semana previo, se conforma un bloque de cuatro días consecutivos entre el sábado 5 y el martes 8, lo que lo convierte en el único fin de semana extralargo del tramo final del año.

El último receso extendido de 2026 coincide con Navidad: el viernes 25 de diciembre es feriado nacional, y al sumarse el sábado 26 y el domingo 27, se forma un nuevo período de tres días consecutivos de descanso.

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