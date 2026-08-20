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Nuevo respaldo del Presidente a Sturzenegger: “Cuando vean a una mierda humana criticando a Federico es porque le está tocando un negocio”

Durante un extenso discurso en el que abordó su plan económico, Javier Milei apoyó al titular de Desregulación, quien afronta cuestionamientos de la oposición y tensiones internas por reformas frenadas en el Senado

Video: Javier Milei defendió a Federico Sturzenegger
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Javier Milei salió este jueves al cruce de las críticas que recibe su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y las vinculó directamente con intereses afectados por el proceso de desregulación económica que lleva adelante el Gobierno.

Cuando ustedes vean a un sorete, a una mierda humana criticando a Federico es porque le está tocando un negocio prebendario a un chorro y a un corrupto”, disparó el presidente durante un evento realizado al mediodía en Buenos Aires.

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Las palabras del mandatario llegaron en el cierre del Council of the Americas, donde también expuso el propio Sturzenegger, y constituyeron una defensa pública del ministro en un momento en que este enfrenta cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo, en particular por el tratamiento legislativo de sus iniciativas de reforma.

Milei atribuyó la intensidad de esas críticas al alcance de las medidas tomadas por su cartera. “Por eso putean tanto, y miren que sacó 17.000 regulaciones”, dijo el presidente, en referencia al volumen de normas eliminadas desde el inicio de la gestión. A continuación, adelantó que el proceso continuará: “Vamos por mucha más. No voy a parar la forma de reformar la economía argentina”.

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La aparición de Sturzenegger se produjo en medio de un debate legislativo trabado en el Senado, donde sus proyectos de Sociedades y Súper RIGI no logran dictamen, y tras el fracaso de la Ley de Tierras, que generó rispideces dentro del propio espacio de La Libertad Avanza.

El cierre de empresas y la “deshonestidad intelectual” de mirar solo un lado

Milei salió al cruce de uno de los argumentos más repetidos contra su modelo: que la apertura y la desregulación destruyen empresas. Lo admitió, pero puso el dato en un marco que sus críticos, según él, deliberadamente omiten.

Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente diez personas”, afirmó el presidente.

Para Milei, el enfoque de quienes solo contabilizan cierres es “deshonesto intelectualmente”. Argumentó que la fotografía completa exige mirar simultáneamente las empresas que abren y las que cierran, no solo una mitad del fenómeno.

El presidente ofreció un indicador como prueba de que el balance es positivo: la tasa de desempleo. “Si fuera tan así que son todas las que cierran y no abre ninguna, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando. Está en 7,8%”, señaló.

Sumó un segundo argumento sobre la composición del mercado laboral. Advirtió que analizar solo el empleo formal es otra forma de distorsionar el diagnóstico, porque el sector informal representa el 50% del mercado y registra una suba salarial de más del 40%. “Solamente mirar esos dos sectores ustedes saben que es deshonesto intelectualmente”, insistió.

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