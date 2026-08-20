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iPhone 18 Pro Max tendría por primera vez en la historia una función física para su cámara profesional

Un nuevo rumor apunta a que el iPhone 18 Pro Max tendrá una ventaja fotográfica frente al modelo Pro, además de un zoom óptico de hasta seis aumentos

iPhone 18 Pro Max tendría una función exclusiva para su cámara que ningún otro modelo llevaría.
iPhone 18 Pro Max tendría una función exclusiva para su cámara que ningún otro modelo llevaría. (Pexels)
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El iPhone 18 Pro Max podría incorporar una apertura variable en su cámara principal, una función que permitiría controlar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor y que, según un nuevo rumor, sería exclusiva del modelo más grande de la próxima generación de teléfonos de Apple. De confirmarse, el iPhone 18 Pro Max tendría una ventaja fotográfica frente al iPhone 18 Pro, que mantendría una apertura fija.

La información procede del filtrador Ice Universe, quien asegura que la apertura variable sería exclusiva del iPhone 18 Pro Max. El mismo reporte apunta a que el modelo tendría un zoom óptico de hasta seis aumentos, mientras que el iPhone 18 Pro se quedaría en cinco.

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Aunque todavía no existe una confirmación oficial de Apple, la posibilidad resulta relevante porque la apertura variable sería una novedad para el iPhone y marcaría una diferencia física entre los dos modelos Pro.

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max.
iPhone 18 Pro Max tendrá mejoras y destacará sobre el iPhone 18 Pro. (Europa Press)

¿Qué significa que una cámara tenga apertura variable?

Para entender esta tecnología hay que imaginar la cámara como una ventana. La apertura es el espacio por el que entra la luz hasta llegar al sensor que captura la fotografía.

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En una cámara con apertura fija, ese espacio prácticamente no cambia. En cambio, una cámara con apertura variable puede abrirlo o cerrarlo físicamente dependiendo de las condiciones de iluminación.

Cuando se fotografía de noche o en un lugar oscuro, la cámara puede abrir más la apertura para dejar entrar una mayor cantidad de luz. Esto puede ayudar a conseguir fotografías más luminosas y con mayor detalle sin depender exclusivamente de aumentar el procesamiento digital de la imagen.

Durante el día ocurre lo contrario. Si hay demasiada luz, la apertura puede cerrarse para limitar la cantidad que llega al sensor. Esto ayuda a evitar que determinadas zonas de la fotografía queden excesivamente iluminadas y permite controlar mejor la imagen.

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)
El iPhone 18 Pro Max tendrá una cámara con apertura variable. (9to5mac)

En términos sencillos, sería como abrir más una ventana cuando la habitación está oscura y cerrarla parcialmente cuando entra demasiado sol. La cámara decide cuánto necesita abrir o cerrar para adaptarse a las condiciones de la escena.

Además, modificar físicamente la apertura puede influir en otros aspectos de la fotografía, como la profundidad de campo y la cantidad de desenfoque del fondo.

Apple no sería la primera en utilizar esta tecnología

Aunque la apertura variable sería una novedad para el iPhone, Apple no sería la primera compañía en llevarla a un teléfono móvil.

Samsung ya utilizó un sistema de apertura variable en los Galaxy S9 y Galaxy S10. Aquellos teléfonos podían cambiar físicamente entre diferentes aperturas para adaptarse a las condiciones de iluminación.

Sin embargo, Samsung terminó abandonando esta característica. Ahora, varios años después, Apple podría recuperarla en sus teléfonos Pro como una de las principales novedades de su sistema fotográfico.

Por ello, la tecnología no debe interpretarse como una invención de Apple, sino como una función que la compañía podría implementar de una manera diferente en su próxima generación de cámaras.

Apple busca que el iPhone 18 Pro Max, su modelo más avanzado, tenga la mejor cámara de todos sus modelos de iPhone anteriores. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Apple busca que el iPhone 18 Pro Max, su modelo más avanzado, tenga la mejor cámara de todos sus modelos de iPhone anteriores. REUTERS/Mike Segar/File Photo

El iPhone 18 Pro Max podría quedarse con la función

Hasta ahora se esperaba que la apertura variable llegara tanto al iPhone 18 Pro como al iPhone 18 Pro Max. Sin embargo, el nuevo reporte cambia esa previsión.

Ice Universe sostiene que solo el iPhone 18 Pro Max tendría esta tecnología, mientras que el modelo Pro mantendría una cámara con apertura fija.

El rumor coincide parcialmente con información que apareció en archivos filtrados durante junio. En esos documentos se mencionaba un nuevo sensor Sony IMX905 con apertura variable para el iPhone 18 Pro Max, aunque no aparecía una referencia equivalente al iPhone 18 Pro.

Esto no confirma que Apple vaya a reservar la función para el modelo más grande, pero sí aporta un antecedente a la información del filtrador.

Parte trasera de un iPhone 17 Pro Max rojo carmesí contra un fondo oscuro, mostrando un módulo de cámara con cuatro lentes y un flash, y el logotipo de Apple.
El iPhone 18 Pro Max será presentado de manera oficial en setiembre por Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También habría diferencias en el zoom

La apertura variable no sería la única diferencia entre ambos modelos. Según el mismo rumor, el iPhone 18 Pro Max tendría un zoom óptico de seis aumentos, mientras que el iPhone 18 Pro ofrecería cinco.

Aquí también es importante distinguir el concepto de zoom óptico del zoom digital.

El zoom óptico utiliza las propias lentes de la cámara para acercar la imagen, por lo que puede hacerlo conservando más detalle y calidad. El zoom digital, en cambio, amplía la imagen mediante procesamiento y puede provocar una mayor pérdida de detalle.

Si estos cambios terminan llegando al mercado, Apple volvería a establecer una diferencia más clara entre sus dos teléfonos profesionales. El iPhone 18 Pro Max no solo tendría una pantalla más grande, sino también características fotográficas exclusivas.

Por ahora, todo permanece en el terreno de los rumores. Pero si Apple confirma la apertura variable, el iPhone 18 Pro Max podría convertirse en el primer teléfono de la compañía con una cámara capaz de regular físicamente la entrada de luz para adaptarse mejor a cada escena.

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