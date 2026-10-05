Capturan en Guatemala a presunto narco mexicano que enviaba fentanilo a Estados Unidos usando el código de ‘pañales’

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Jorge Rubén Michel Monroy, un presunto narcotraficante mexicano requerido por Estados Unidos. (Ministerio Público)

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Un operativo de las fuerzas de seguridad en Guatemala derivó en la captura de un presunto narcotraficante mexicano requerido en extradición por Estados Unidos por el tráfico masivo de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

Efectivos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a Jorge Rubén Michel Monroy, de 57 años, en la 12 calle y 3a. avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

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Durante el procedimiento táctico, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, un cargador portátil y una tarjeta SIM, elementos incorporados como evidencia en el expediente judicial.

El detenido utilizaba múltiples identidades falsas, entre ellas “Jorge García”, “Jorge Rubén Michel”, “Rubén Monroy”, “Oscar Marteil” y “Roberto Hernández”.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala detalló que la solicitud de extradición fue emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El acusado recurría a diversos nombres falsos para ocultar su verdadera identidad ante los organismos de seguridad. (PNC de Guatemala)

Las pesquisas norteamericanas señalan que, entre febrero y abril de 2026, el acusado coordinó el envío a Nueva York de cientos de kilogramos de fentanilo y metanfetamina.

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Con este arresto, las fuerzas de seguridad guatemaltecas contabilizan 38 personas capturadas con fines de extradición en 2026, de las cuales 24 corresponden a delitos vinculados al narcotráfico.

Las investigaciones en Illinois vinculan al acusado con incautaciones de millones de dólares

Además de los cargos en Nueva York, Michel Monroy enfrenta una orden de captura librada por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Documentos judiciales estadounidenses ubican al imputado junto a 21 personas en una red criminal interconectada que operaba desde México hacia Chicago, Filadelfia y otras regiones de Estados Unidos.

El procedimiento táctico se realizó en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y otros elementos. (PNC de Guatemala)

La estructura estaba liderada por Víctor Mata Madrigal, responsable de introducir cargamentos mayoristas de cocaína, heroína y marihuana en territorio estadounidense.

En el marco de estas pesquisas, agentes federales de la Fuerza Especial de Estados Unidos decomisaron US$3.927.359 en efectivo el 16 de abril de 2013 en una residencia de Park Ridge, en los suburbios de Chicago.

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El dinero, presuntamente proveniente del comercio ilegal de drogas, se encontraba oculto en bolsas de lona, maletas con ruedas y mochilas, junto con contadoras de billetes y herramientas para el embalaje del efectivo.

Las escuchas telefónicas evidenciaron el uso de claves para el traslado de cargamentos

Las investigaciones desarrolladas por el gobierno estadounidense incluyeron interceptaciones telefónicas dirigidas a la organización criminal. En una de las grabaciones, Michel Monroy coordinaba aspectos logísticos con Jorge Sánchez, otro de los acusados radicado en Filadelfia.

Las escuchas telefónicas de las autoridades detectaron el uso del código "pañales" para supervisar los empaques de sustancias ilícitas. (Tribunal de Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos)

Durante las conversaciones, ambos monitoreaban la calidad de los empaques de las sustancias ilícitas, a los que denominaban internamente bajo el código de “pañales”.

Los antecedentes registran que Mata Madrigal continuó dirigiendo las operaciones de la red desde el centro de reclusión tras su arresto en 2013.

Por su parte, Michel Monroy permaneció prófugo hasta su localización en Guatemala, donde aguarda el desarrollo del proceso legal para su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

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