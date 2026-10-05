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Del lujo de Zidane a los tres goles en 10 minutos de Francia: las perlitas de una nueva jornada de la Nations League

El entrenador francés protagonizó un control de pelota que se viralizó en redes, mientras su equipo remontó ante Bélgica con una ráfaga de goles en el tramo final; además, Italia goleó a Turquía. Los otros resultados de la fecha

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La cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League dejó este lunes ocho partidos en Europa, con el resultado más vistoso en el Stade de France, donde los locales remontaron ante Bélgica y se consolidaron en la cima del Grupo A1. En paralelo, Italia derrotó a Turquía en Bolonia y trepó al segundo puesto de la misma zona, mientras otros seis encuentros definieron posiciones en las Ligas B y C del certamen continental.

Francia dio vuelta el partido con tres goles en los últimos diez minutos

Francia venció 4 a 1 a Bélgica en el Stade de France, después de ir en desventaja durante buena parte del encuentro. Los belgas se adelantaron en el minuto 35 con un gol de Dodi Lukebakio, tras una contra iniciada por Roméo Lavia que dejó mano a mano al delantero con el arquero galo.

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El conjunto dirigido por Zinedine Zidane recién logró el empate en el minuto 77, con una conquista de Désiré Doué. A partir de ahí, Francia desplegó una ofensiva contundente: Rayan Cherki puso el 2-1 en el minuto 81 y Michael Olise cerró la cuenta con dos goles, en los minutos 88 y 90+1. En apenas trece minutos, el equipo local pasó de perder a ganar por tres tantos de diferencia, con tres de esas anotaciones concentradas en los diez minutos finales del partido.

Olise terminó como la figura del encuentro, con dos goles y dos remates al arco. Con este resultado, Francia llegó a diez puntos en el Grupo A1 y amplió su ventaja sobre Bélgica, que quedó en seis unidades. En la próxima fecha, los franceses visitarán a Italia, mientras que los belgas recibirán a Turquía.

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El gesto de Zidane que se volvió viral

Antes del desenlace futbolístico, la atención en Saint-Denis se desvió por unos segundos hacia el banco técnico francés. En el minuto 13 del partido, un saque largo del arquero belga Maarten Vandevoordt terminó en la zona técnica donde se encontraba Zinedine Zidane. El entrenador, sin inmutarse, bajó el balón con el interior del pie y lo dejó muerto ante la mirada de jugadores, cuerpo técnico y público presente. La acción la repitió ya con el partido definido, esta vez con un taco magistral.

El entrenador francés se volvió viral por su gesto técnico sobre la línea perimetral del campo de juego, en una nueva fecha de la UEFA Nations League

La secuencia, registrada por las cámaras de televisión, circuló rápidamente en redes sociales y medios deportivos de distintos países. “Zizou mostró su magia y bajó la pelota con toda su clase”, describió el sitio chileno Cooperativa.cl, mientras que el colombiano GolCaracol señaló que el entrenador francés “se llevó las miradas y los aplausos de los presentes” con una acción que recordó a su etapa como jugador.

El episodio no fue aislado: un día antes, durante el entrenamiento previo al partido en Clairefontaine, Zidane ya había participado de un rondo junto a sus jugadores, según consignó el diario español Marca. El exfutbolista, campeón del mundo en 1998 y ganador de tres Champions League consecutivas como entrenador del Real Madrid, asumió este año la conducción de la selección francesa.

Italia venció a Turquía y escaló en la tabla

En el estadio Renato Dall’Ara de Bolonia, Italia superó 3 a 1 a Turquía y sumó su segundo triunfo consecutivo sobre el mismo rival, después de haberle ganado 4-1 en condición de visitante una semana antes. El equipo conducido por Roberto Mancini abrió el marcador en el minuto 26 con un cabezazo de Gianluca Scamacca, tras un centro de Giovanni Di Lorenzo.

Turquía empató en el complemento, en el minuto 61, con un gol de Gökhan Sımşır. La igualdad duró apenas cuatro minutos: Riccardo Calafiori marcó de cabeza a la salida de un tiro libre para poner el 2-1. En el tramo final, Pio Esposito estableció el 3-1 definitivo en el minuto 88, luego de una asistencia de Romano.

Con este resultado, Italia alcanzó cuatro puntos en el Grupo A1 y se ubicó en el segundo lugar de la zona, por detrás de Francia. Turquía, en cambio, acumuló tres derrotas consecutivas y permaneció sin unidades en la tabla.

Los resultados del resto de la jornada

En el Grupo H de la Liga B, Suecia venció 1-0 a Rumanía en Bucarest, con un gol de Viktor Gyökeres en el primer tiempo, mientras que Bosnia y Herzegovina se impuso 1-0 a Polonia en Zenica, con un penal convertido por Basic en el minuto 84.

En el Grupo F, Hungría derrotó 2-1 a Ucrania en campo neutral, con anotaciones de Toth y Csinger que revirtieron el tanto inicial de Yaremchuk. En el mismo grupo, Irlanda del Norte e Georgia empataron sin goles en Belfast, resultado que mantuvo al equipo norirlandés como líder con siete puntos.

En la Liga C, Chipre superó 2-1 a Letonia con un gol de Marcus Edwards en el descuento, después de que los locales ya se hubieran impuesto por el mismo marcador en la fecha anterior. Montenegro y Armenia igualaron 0-0 en Podgorica, resultado que dejó a los montenegrinos como líderes del grupo con nueve puntos.

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