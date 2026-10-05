La Sole, Los Fundamentalistas, Ulises Bueno, drones y fuegos artificiales: todos los shows y sorpresas en el partido despedida de Messi

Los shows musicales que se esperan en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina

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Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental este martes 6 de octubre, a las 20:00. El amistoso marcará el retiro del rosarino del seleccionado después de más de dos décadas y estará acompañado por homenajes, espectáculos musicales y la presencia de antiguos compañeros del combinado nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino y la organización prepararon varios shows antes del partido, homenajes y una eventual intervención del propio futbolista ante los asistentes y la audiencia que seguirá el encuentro por televisión. La programación comenzará a las 17:30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Seba Mendoza y Román, el Original, continuarán con el show.

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Amar Azul subirá al escenario cerca de las 18, mientras que Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis se presentarán después. Antes del arranque oficial del amistoso, Fabio Santana interpretará el himno nacional. En el entretiempo, Los Fundamentalistas brindarán un show musical.

Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos. Tras esto, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”. La jornada terminará pasadas las 22:30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre. Además, se espera que Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Domínguez, máximo mandatario de la Conmebol, entreguen obsequios a Messi.

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Entrenamiento de la Selección Argentina. Foto: FOTOBAIRES Práctica de Messi antes de su último partido en la Selección.

La despedida cerrará la fecha FIFA de septiembre-octubre para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El encuentro deportivo quedará enmarcado en una jornada preparada alrededor de la salida del futbolista que condujo a la selección a sus mayores conquistas recientes.

Messi arribó al país días atrás y se sumó el domingo por la tarde a la concentración en el predio de Ezeiza. El lunes completó su última práctica con el plantel entre sonrisas, acompañado por futbolistas como Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi.

El Motorcito permaneció cerca del capitán durante buena parte del entrenamiento, como ha ocurrido en los últimos años tanto en la selección como en Inter Miami. Las familias de los jugadores siguieron el ensayo desde una tribuna ubicada junto al campo de juego.

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El capitán utilizará una camiseta diseñada para la ocasión, que presentó en su cuenta oficial de Instagram con un video y un mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”. El diseño incluye una bandera argentina vertical, un sol de gran tamaño y el número 10 junto con su apellido en color dorado.

La convocatoria reunirá a varios jugadores que compartieron etapas con el capitán. Ángel Di María y Nicolás Otamendi estarán presentes en el Monumental, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no participaron de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso. Leandro Paredes y Thiago Almada, suspendidos, acompañarán a Messi durante la jornada. También fueron incluidos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa.

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El encuentro ante Benín será el partido número 208 de Messi con la camiseta argentina. Llegará como máximo goleador histórico del seleccionado, con 125 goles, y con cuatro títulos obtenidos en el último lustro: el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2025, y la Finalissima 2022. El rosarino también disputó las finales de los Mundiales de 2014 y 2026. A nivel continental, fue subcampeón de las Copas América de 2007, 2015 y 2016.

EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LOS SHOWS Y LOS INVITADOS DE LA DESPEDIDA DE LIONEL MESSI DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

17:30 - 17:40: APERTURA — UPDR HOST + ANIMACIÓN + BANDA EN VIVO

17:40 – 17:48: Seba Mendoza

17:50 – 17:58: Román, el Original

18:00 – 18:08: Amar Azul

18:10 – 18:18: Santi Cairo

18:20 – 18:40: Q’ Lokura

18:40 – 19:00: UPDR + Banda — animación / transición

19:00 – 19:25: DAMAS GRATIS

20:00 - 20:03: HIMNO FABIO SANTANA

21:00 - 21:08: LOS FUNDAMENTALISTAS

22:03 – 22:10: SHOW DRONES Y ARMADOS DE LONAS, PIROTECNIA, LUCES Y TÉCNICA

22:10 - 22:15: ENTREGA DE OBSEQUIOS DE TAPIA Y DOMINGUEZ A MESSI

22:15 - 22:20: LA SOLE

22:20 - 22:35: ULISES BUENO — SHOW TRAMPA

22:35: SORPRESA MUSICAL — GRAN CIERRE