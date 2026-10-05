Honduras

Honduras enfrenta a Jamaica por el pase a cuartos de final de la Liga de Naciones

Honduras recibe este lunes a Jamaica en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf

Honduras recibe a Jamaica en el Estadio Nacional Chelato Uclés para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.(Cortesía: FFH)
Honduras recibe a Jamaica en el Estadio Nacional Chelato Uclés para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.(Cortesía: FFH)
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Honduras recibe a Jamaica en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” de Tegucigalpa este lunes, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El partido comienza a las 20h y define la clasificación a los cuartos de final: los dos primeros del Grupo B avanzan, y la Bicolor llega con tres puntos sumados tras vencer 1-0 a Jamaica como visitante en el encuentro anterior.

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La Policía Nacional desplegará 550 elementos distribuidos en seis anillos de seguridad dentro y fuera del estadio. Los accesos permanecerán cerrados desde las 15:30 y los portones abrirán a las 16h, cuatro horas antes del inicio. Las autoridades recomiendan llegar con anticipación para evitar aglomeraciones.

La Policía Nacional advirtió que no se permitirá el ingreso con armas de fuego, objetos cortopunzantes, pólvora, palos ni sombrillas. Los controles estarán a cargo de los elementos asignados a los diferentes anillos de seguridad. Las autoridades pidieron a los asistentes evitar llevar artículos prohibidos para agilizar los registros.

Honduras comparte el Grupo B con Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. El formato establece que los dos primeros de cada grupo acceden a los cuartos de final, por lo que cada resultado de esta última jornada incide en la clasificación final.

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Para la Bicolor, el partido ante Jamaica no es un cierre de trámite: es la oportunidad de asegurar la continuidad en el torneo. Jamaica, por su parte, llega con la necesidad de revertir la derrota sufrida en casa y buscar un resultado que le permita mantenerse en la pelea.

El entrenador de Honduras, José Francisco Molina, en una imagen de archivo. EFE/ Mariscal
El entrenador de Honduras, José Francisco Molina, en una imagen de archivo. EFE/ Mariscal

Honduras, con el antecedente a favor

La victoria 1-0 en territorio jamaicano dejó a Honduras en una posición favorable dentro del grupo. Ahora, con el respaldo de su público en el Chelato Uclés, la Selección intentará repetir el resultado y cerrar la fase de grupos como local.

Jamaica buscará aprovechar cualquier error de la defensa hondureña para cambiar el resultado de la serie. La presión estará sobre ambos equipos: para los jugadores hondureños, el reto es mantener la concentración durante los 90 minutos sin que el peso de la clasificación afecte el desempeño.

El partido en Tegucigalpa define los dos cupos del Grupo B para los cuartos de final del torneo. CREDITO IMAGN IMAGES/Maria Lysaker
El partido en Tegucigalpa define los dos cupos del Grupo B para los cuartos de final del torneo. CREDITO IMAGN IMAGES/Maria Lysaker

Cuartos de final, el objetivo

Las selecciones que superen la fase de grupos continuarán en la Liga de Naciones con la chance de pelear por un lugar en las instancias finales del torneo. Para Honduras, avanzar implica enfrentar rivales de mayor exigencia y sostener el proyecto competitivo en la región.

El encuentro de este lunes pondrá punto final a la etapa de grupos para ambos equipos. La Policía mantendrá el operativo de seguridad durante toda la jornada y pidió a los asistentes respetar las disposiciones establecidas.

Con el estadio listo para recibir a los seguidores de la Bicolor y un operativo de seguridad desplegado desde la tarde, Tegucigalpa se convertirá en el centro de la atención futbolística de la región. Honduras tendrá frente a sí 90 minutos para definir su camino en el torneo y cerrar esta etapa dejando una señal positiva de cara a los próximos desafíos internacionales.

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