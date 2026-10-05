Murió Zulema Galperín, actriz de Chiquititas, Gasoleros y recordada por el sketch de “Abuela cocainómana”

La actriz Zulema Galperín falleció a los 90 años, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices (Video: YouTube)

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La actriz Zulema Galperín murió este lunes a los 90 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA), entidad gremial a la que estuvo afiliada durante más de dos décadas. La artista desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, con una carrera que comenzó de manera tardía pero que la llevó a integrar algunas de las producciones más recordadas de la pantalla argentina.

La entidad gremial despidió a la actriz a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra asociación hasta sus últimos días”, expresó la institución, que además remarcó el compromiso sostenido de Galperín con la vida gremial. “Su vínculo con nuestra asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”, agregó el texto, que cerró con un mensaje de afecto hacia la artista.

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Galperín inició su carrera actoral en la década de 1990 tras desempeñarse durante años en tareas administrativas

Galperín había nacido el 18 de abril de 1936 y su acercamiento profesional a la actuación se produjo recién en la década de 1990, después de haberse desempeñado durante años en tareas administrativas. El punto de inflexión llegó en 1997, cuando participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, una experiencia que marcó el inicio de una vocación que sostuvo con formación continua en talleres y seminarios a lo largo de los años siguientes.

A partir de ese momento, la actriz construyó una carrera activa en la televisión abierta argentina. Integró los elencos de Chiquititas, Poliladron, Verdad consecuencia, Gasoleros, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos, además de participar de la miniserie En París. Su trabajo más reciente en plataformas digitales incluyó series como Nada, Envidiosa, El tiempo de las moscas y Gutiérrez is mai neim.

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La recordada participación de la actriz en el ciclo que conducía Roberto Pettinato (Video: Duro de domar)

Uno de sus personajes más populares llegó de la mano del humor. En el ciclo de sketches Préstico, a cargo de Sebastián Presta dentro del programa Duro de domar, conducido por Roberto Pettinato, Galperín interpretó a la llamada “Abuela cocainómana”, una composición desinhibida y provocadora que le permitió alcanzar una fuerte repercusión entre públicos más jóvenes y la acompañó como una de sus marcas registradas durante años.

Su recorrido teatral incluyó la obra Fango negro, de José Gabriel Núñez, con dirección de César Sambataro y presentada por el grupo Clan-Destino. La puesta transcurría dentro de un colectivo que recorría las calles de Buenos Aires, con los propios espectadores convertidos en pasajeros de esa experiencia itinerante. También formó parte de Motivos para levantarse por la mañana, de Germán Akis y Raúl Baroni, presentada en el Teatro Arlequino.

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En la industria cinematográfica, la actriz participó en películas como Puan, Eva Perón y La extorsión (Foto: @arechagafernando)

En el cine, la actriz dejó su huella en películas como Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y La extorsión, además de participar del cortometraje Las devotas. Durante la pandemia, en 2021, integró también la miniserie Superhéroes y heroínas urban@s, surgida de un taller de la Fundación SAGAI, donde participó del capítulo La página en blanco junto a María del Carmen Simari y Mirta Calza Citín.

Desde el año 2000, Galperín estuvo afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad con la que mantuvo un vínculo constante hasta sus últimos días. Durante ese período participó de las propuestas del Centro de Jubilados, de espacios de formación y de distintas instancias institucionales, entre ellas elecciones y asambleas gremiales.

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La artista integró elencos de la televisión abierta en ficciones como Chiquititas, Gasoleros, Poliladron y Verdad consecuencia (Foto: @arechagafernando)

La trayectoria de la actriz, que atravesó más de tres décadas de trabajo ininterrumpido desde su debut tardío en la actuación, dejó un recorrido que combinó drama, comedia y participación en publicidad para marcas nacionales e internacionales. Su último trabajo conocido en una ficción de plataformas fue en Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani, estrenada en los últimos años.