Laura Fernández nombra a Ana Elena Pinto como nueva canciller de Costa Rica tras destitución de Manuel Tovar

Ana Elena Pinto Lizano asumirá como nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica a partir del 15 de octubre de 2026.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, designó a Ana Elena Pinto Lizano como nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto, cargo que asumirá tras la destitución de Manuel Tovar Rivera ocurrida el pasado 24 de septiembre.

El nombramiento de Pinto comenzará a regir el 15 de octubre de 2026, según informó la Presidencia de la República.

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La designación pone fin al periodo de transición abierto luego de la salida de Tovar, quien fue separado del cargo por decisión de Fernández después de participar en una actividad de la iniciativa Escudo de las Américas sin informar previamente a la mandataria.

El cese de Manuel Tovar quedó formalizado posteriormente mediante el Acuerdo N.° 081-P, publicado en La Gaceta, con efectos a partir del 24 de septiembre de 2026. El documento calificó lo ocurrido como una “gestión inadecuada” y confirmó que la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, quedaría al frente de la Cancillería de manera interina.

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Según informó entonces Casa Presidencial, Tovar participó el 22 de septiembre en una sesión de Escudo de las Américas celebrada en Nueva York y vinculada con autoridades estadounidenses, sin haber comunicado con antelación a Fernández los detalles de la actividad. El Gobierno señaló que la omisión impidió que la presidenta participara en un encuentro de alto nivel encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fernández aseguró posteriormente que había “errores que no se pueden pasar por alto” al referirse a la decisión de remover al canciller.

La diplomática sustituirá a Manuel Tovar Rivera, quien fue destituido como canciller el pasado 24 de septiembre. EFE/ Olatz Castrillo

La nueva canciller es diplomática de carrera y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el Servicio Exterior costarricense.

Ana Elena Pinto Lizano es relacionista internacional y posee una Maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), además de un Diploma de Tercer Ciclo en Formación Diplomática del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos (CEDS), en París, Francia.

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A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos de responsabilidad tanto en representaciones costarricenses en el exterior como dentro de la propia Cancillería.

Su trayectoria incluye funciones relacionadas con política exterior, relaciones internacionales, negociación internacional, organismos multilaterales, cooperación internacional y promoción económica, turística y cultural.

Entre sus responsabilidades más recientes destaca su labor como embajadora de Costa Rica ante la República Francesa y el Principado de Mónaco, además de delegada permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

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Pinto Lizano cuenta con más de 20 años de experiencia en el Servicio Exterior y recientemente se desempeñó como embajadora de Costa Rica en Francia.

El nombramiento significa que una funcionaria formada dentro de la carrera diplomática pasará ahora a dirigir directamente la política exterior del país desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Pinto llegará a la Cancillería en un momento de reacomodo institucional provocado por la destitución de Tovar, quien había sido nombrado por Fernández al inicio de su administración.

La nueva jerarca deberá asumir la conducción de una agenda que incluye relaciones bilaterales, participación en organismos multilaterales, cooperación internacional, promoción de los intereses costarricenses en el exterior y seguimiento de los principales temas de política internacional.

La Presidencia destacó como uno de los principales atributos de la nueva ministra su experiencia acumulada de más de 20 años dentro del aparato diplomático costarricense.

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