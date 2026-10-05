Declaraciones clave en el juicio en San Nicolás contra los sindicalistas de Camioneros que bloquearon una pyme en 2021

Maximiliano Cabaleyro, en la primera audiencia del juicio que se le sigue por el bloqueo a una empresa en 2021 (Foto: gentileza Diario El Norte)

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Luego de 6 audiencias, este martes se escucharán los alegatos finales del juicio oral y público a Maximiliano Cabaleyro, el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, que está detenido por el bloqueo a la empresa familiar Rey Distribución de la ciudad de San Pedro, en febrero de 2021, acusado de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

Cabaleyro fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

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Entre los diferentes testimonios del juicio se destacaron los que dieron los dueños de la pyme, Gustavo y Ariel Rey, quienes relataron los aprietes, amenazas y exigencias de dinero de Camioneros para permitirles trabajar y cómo cuando decidieron no pagar comenzaron los bloqueos, según el diario El Norte, de San Nicolás.

Pablo Moyano respaldó a Maximiliano Cabaleyro en San Nicolás

“Desde 2017 teníamos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos y por eso pasó todo esto; al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos”, afirmó Gustavo Rey en una declaración que duró 5 horas.

Su hermano Ariel relató, por ejemplo, lo que le dijo Fernando Espíndola, el otro sindicalista imputado y detenido por el bloque y que fue considerado el recaudador de Camioneros. “Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro”, fue la frase en alusión al jefe de Camioneros en San Nicolás.

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El empresario aseguró que la pérdida ocasionada entonces, calculada en alrededor de 12 millones y medio de pesos, equivaldría hoy a más de 370 millones de pesos, de acuerdo con cálculos basados en el INDEC.

La empresa Distribuidora Rey fue bloqueada en febrero de 2021 por el Sindicato de Camioneros

Según el diario El Norte, Gustavo Rey se quebró en dos oportunidades recordando los hechos: “Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, remarcó. Y agregó: “La pasamos muy mal, somos una empresa familiar, hecha a fuerza de trabajo, tuvimos miedo de perder todo. Nosotros arrancamos de muy abajo. Yo empecé repartiendo sandwiches cuando apenas tenía 11 años”.

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También declaró el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien dijo que había intentado mediar entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, aunque afirmó que no le constó que hubiera existido un bloqueo de camiones en el acceso a la pyme.

Durante la audiencia se reprodujeron escuchas telefónicas entre el intendente y Cabaleyro. En uno de los audios se escucha a Salazar decir: “Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción”. Sería una alusión al comisario Juan Ramón Catalano, ex jefe de la Policía Comunal de San Pedro.

Llegan los alegatos en el juicio por el bloqueo del Sindicato de Camioneros a una pyme de San Pedro (Foto: gentileza Diario El Norte)

En otro tramo, Salazar, quien relató que habían ocupado cargos dirigenciales en el gremio de trabajadores rurales (UATRE), llama “compañero” a Cabaleyro.

La defensa de Cabaleyro concentró sus preguntas en las condiciones edilicias de la empresa las irregularidades y los incumplimientos laborales que, según su planteo, mantenía Distribuidora Rey. También buscó establecer que las exigencias de dinero no habían sido formuladas directamente por el dirigente sindical.

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Un trabajador de mantenimiento incluso declaró haber presenciado la entrega de sobres que presuntamente contenían dinero a representantes gremiales.

Gustavo Rey abraza a su madre luego de la primera audiencia por el bloqueo a su empresa; atrás, su hermano Ariel

Cabaleyro permaneció detenido con prisión preventiva desde mayo de 2022 y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Está acusado junto con Espíndola de turbación de la posesión, coacción y extorsión por el bloqueo a la pyme.

Espíndola no participa del juicio porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre. El entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

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Ante la etapa final del juicio, Florencia Arietto, abogada de la empresa, señaló a Infobae que “lo que quedó probado es el sistema extorsivo del sindicalismo argentino, especialmente liderado por Camioneros, y la verticalidad con la que trabajan, considerando que Espíndola era el delegado de Camioneros en San Pedro y respondía a Cabaleyro, titular del sindicato en San Nicolás, y a lo largo de las distintas escuchas telefónicas se mostró el desamparo de las empresas cuando dan la pelea contra la extorsión sindical”.

Los empresarios Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini en San Nicolás

“En este caso quedó de manifiesto la complicidad del Ministerio de Trabajo, tanto de la delegación de San Pedro, como la de San Nicolás, e incluso del Ministerio de Trabajo bonaerense -remarcó-, porque Cabaleyro habló con todos los referentes, como la directora de Relaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Provincia y en las escuchas queda de manifiesto que hasta le daba órdenes. La delegada de San Pedro en un momento le dice a Cabaleyro que debe dictar la conciliación obligatoria, y el dirigente le responde: “Yo no la voy a acatar”. Quedó demostrado que en ningún momento intentó resolver nada".

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Para Arietto, el juicio en curso “es un punto de inflexión, es un caso bisagra de los tantos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, donde quedó demostrado que algunos sindicalistas utilizan una herramienta que debe ser la defensa de los trabajadores para hacer negocios personales, para violar la propiedad privada, porque básicamente se apropian de las empresas.”

La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, fue una figura clave en el avance judicial contra quienes protagonizaron el bloqueo contra Distribuidora Rey. Y, además, fue una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto con Verónica Razzini, y diseñó la estrategia jurídica con la que desde 4 años se lograron fallos cruciales contra estas protestas.

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