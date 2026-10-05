El descargo de Medvedev tras ser descalificado por pegarle un pelotazo a un fanático y la reacción de Djokovic: “Estoy en shock”

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Daniil Medvedev rompió el silencio después de protagonizar uno de los episodios más insólitos de la temporada en el circuito ATP. El ruso fue descalificado de la semifinal del China Open ante Novak Djokovic tras golpear una pelota que impactó en la cara de un espectador ubicado en primera fila, y salió a dar explicaciones con una sola certeza: lo que ocurrió no tuvo nada de intencional.

El incidente se produjo durante el noveno juego del segundo set, cuando Djokovic ganaba 7-5 y 5-3 y estaba a apenas tres puntos de cerrar el partido. Medvedev, después de perder un punto, golpeó una pelota que rebotó en la pared y terminó impactando al espectador, quien se llevó las manos al ojo y debió abandonar su lugar acompañado por personal del estadio. La descalificación fue automática: el reglamento de la ATP contempla la expulsión inmediata cuando un jugador golpea una pelota de forma violenta o peligrosa dentro del predio del torneo.

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“Fue un accidente al cien por cien”, afirmó el moscovita ante los medios en la zona mixta. Para disipar cualquier lectura sobre un arrebato de ira, explicó en detalle las circunstancias: no actuó con rabia ni frustración, sino que reaccionó de forma instintiva para evitar que la pelota saliera de los límites de la cancha después de un bote incómodo. No hubo intención de agresión, insistió.

Medvedev espera reunirse con el espectador y compensarlo

Lo que más lo afectó, sin embargo, no fue la descalificación en sí sino la imagen del hincha golpeado. “Cuando vi el resultado, me sentí horrible”, confesó el número 6 del mundo. Y agregó: “Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones. Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera”.

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Las consecuencias para Medvedev van más allá de lo simbólico. El ruso perderá los USD 219.295 en premios que había acumulado en el torneo, así como los 200 puntos de ranking correspondientes a su semifinal. Además, la organización podrá imponerle una sanción económica adicional y se abrirá una investigación disciplinaria en su contra.

Medvedev abandona el court y pide disculpas. De fondo, Djokovic (REUTERS/Tingshu Wang)

El guiño de Djokovic y su error en el US Open 2020

Del otro lado de la red, Novak Djokovic tampoco pudo celebrar sin reservas. El serbio, que a los 39 años volvió a Beijing por primera vez en 11 años y extendió su récord invicto en el torneo hasta 33 victorias consecutivas, reconoció que la clasificación a la final lo dejó con sensaciones encontradas.

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“Estoy un poco en shock. Siento lo ocurrido con esta persona y espero que no esté herida. También siento lo de Daniil, porque sé exactamente lo que se siente ser descalificado de un partido por algo así”, declaró el serbio. La referencia era inevitable: en el US Open de 2020, durante su partido de octavos de final ante el español Pablo Carreño Busta, Djokovic lanzó una pelota hacia atrás y le dio en la garganta a una jueza de línea, lo que derivó en su expulsión inmediata del torneo. “En 2020, en circunstancias similares, también fui descalificado. Es horrible”, añadió. Y sobre el golpe en sí, fue taxativo: “Estoy seguro de que Daniil no tenía intención de lesionar a nadie”.

Djokovic aclaró además que ni siquiera vio el incidente: después de ganar el punto, se giró a buscar la toalla y no supo lo que había ocurrido hasta momentos después. “No sé la gravedad de la lesión. Espero que no sea nada serio”, señaló.

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El serbio, que en esta semana ya había eliminado al alemán Alexander Zverev —número 2 del mundo— en cuartos de final, se clasificó a su final número 146 en el circuito ATP, igualando la marca histórica de Ivan Lendl y quedando tercero en la lista de todos los tiempos, solo por detrás de Jimmy Connors y Roger Federer. En la definición del martes, enfrentará al australiano Alex de Miñaur, número 9 del mundo, con la chance de levantar su séptimo título en Beijing y el primero de la temporada.

Medvedev, el hombre más buscado en la rueda de prensa (REUTERS/Tingshu Wang)