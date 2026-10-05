Cultura

El emotivo posteo de Fito Páez a David Lebón por su cumpleaños: “Un ser de una generosidad y entrega absoluta”

En el aniversario del exintegrante de Serú Girán, su colega y amigo le dedicó unas emotivas palabras para homenajearlo en las redes sociales

David Lebón y Fito Páez sonríen juntos en un primer plano
El intérprete de “El amor después del amor” compartió varias postales junto al exintegrante de Serú Girán y destacó su talento, generosidad y trayectoria (Instagram)
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Fito Páez y David Lebón mantienen una relación de amistad, respeto mutuo y admiración artística construida a lo largo de décadas dentro de la historia del rock argentino. Con el paso de los años, ambos músicos manifestaron públicamente el cariño que se tienen y compartieron distintos momentos vinculados con la música, tanto arriba como abajo del escenario. En las últimas horas, en el marco del cumpleaños número 74 del exintegrante de Serú Girán, Páez volvió a dedicarle unas palabras cargadas de afecto.

El intérprete de “El amor después del amor” utilizó su cuenta de Instagram para saludar a su amigo. Junto a una serie de postales de algunos de sus encuentros, tanto en público como en el ámbito privado, el músico escribió un extenso mensaje en el que destacó la trayectoria, el talento y la personalidad de Lebón. “¡Hoy cumple años el fabuloso David Lebon!… un artista total!, un músico desmesurado, un cantante con voz de Polifemo y terciopelo, ‘el que canta Seminare’, el primer músico argentino que grabó sus canales básicos, alone, en su primer álbum solista en el año 1973, el que se paró de todas las palizas que le pegó la vida”, comenzó escribiendo Páez.

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La publicación estuvo acompañada por imágenes de distintos momentos compartidos entre ambos. En las postales, Páez y Lebón aparecen juntos en encuentros públicos y privados, en registros que reflejaron la cercanía que construyeron con el paso del tiempo. Las fotografías funcionaron como el marco elegido por el músico para acompañar el saludo de cumpleaños.

El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de David Lebón
El cantante recordó la carrera del exintegrante de Serú Girán, le agradeció por su influencia y cerró el mensaje con una declaración de amor
El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de David Lebón
El saludo de cumpleaños que el rosarino le dedicó al exintegrante de Serú Girán volvió a mostrar el vínculo que mantienen desde hace décadas

Un ser de una generosidad y entrega absoluta. Gracias David, en tu cumpleaños, ¡por iluminar el camino de tantos y especialmente el mío! ¡Que sea muy feliz Sr Lebon! ¡Y que todo lo bueno se derroche sobre vos! Te amo @lebondavidok”, completó Páez.

Con ese cierre, el cantante dejó en claro la importancia que Lebón tuvo en su recorrido personal y artístico. Páez no solo celebró el cumpleaños de su colega, sino que también le agradeció por la influencia que ejerció sobre distintas generaciones de músicos y, especialmente, sobre él mismo.

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El posteo se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones para Lebón, pero también de comentarios dirigidos a Páez por la manera en que expresó su admiración. Entre las respuestas que aparecieron se destacaron: “Bellos”; “Se deben un álbum juntos estos dos”; “Tremendo guitarrista, enorme voz”; “Las dedicatorias de Fito me matan”; “Feliz cumpleaños, maestro”; y “David es un hermoso ser. Genio total, muy feliz cumple”.

El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de David Lebón
A través de una publicación en Instagram, el artista repasó algunos aspectos de la trayectoria de Lebón y destacó el vínculo que mantienen
El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de David Lebón
"¡Que sea muy feliz Sr Lebon! ¡Y que todo lo bueno se derroche sobre vos! Te amo", escribió Páez a Lebón

El músico de Serú Girán también tuvo gestos públicos de afecto hacia Páez. El pasado 13 de marzo, con motivo del cumpleaños número 63 del intérprete de “El amor después del amor”, Lebón había publicado un mensaje dedicado a su amigo. “Feliz cumpleaños Fito. Gracias por tu música y por tantos momentos compartidos arriba y abajo del escenario. La música nos regaló encuentros hermosos y canciones que quedan para siempre. ¡Te quiero tanto!”, había expresado en aquella oportunidad.

El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de David Lebón
Con una amistad que data de hace años, los artistas volvieron a exponer su estrecho lazo ante sus fanáticos (Instagram)

La dedicatoria de Lebón también había puesto el foco en los momentos que ambos compartieron en distintos escenarios y en la relación que construyeron a través de la música. En su mensaje, el artista había destacado las canciones que quedaron como parte de la memoria musical de ambos y había vuelto a manifestar el cariño que siente por Páez.

Ahora, el saludo de Fito por el cumpleaños de David volvió a poner en primer plano esa relación. Con una serie de fotografías y un mensaje, Páez celebró la vida y la trayectoria de su amigo. Lebón, por su parte, recibió el reconocimiento de sus colegas y seguidores, mientras la publicación volvió a despertar los pedidos de quienes esperan una nueva colaboración entre ambos referentes del rock argentino.

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