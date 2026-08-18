Cómo eliminar anuncios, menús y distracciones en Google Chrome para leer artículos sin pausas  

El modo lectura de Google Chrome es una función integrada que abre los artículos y textos de las páginas web en un panel lateral limpio. REUTERS/Dado Ruvic

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Eliminar anuncios y distracciones para una lectura fluida en Google Chrome es posible gracias a una función integrada que transforma cualquier artículo en una experiencia similar a la de un libro digital. Este modo de lectura permite centrarse únicamente en el contenido esencial, dejando de lado banners, menús y ventanas emergentes.

Además, ofrece herramientas de personalización visual y opciones de audio que facilitan la lectura continua sin interrupciones.

Cómo activar el modo lectura en Google Chrome para una experiencia sin anuncios

El proceso para habilitar una visualización limpia en Google Chrome comienza al acceder al artículo deseado en cualquier sitio web. Lo siguiente es localizar el panel lateral del navegador, un icono ubicado en la parte superior derecha de la ventana.

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El modo de lectura no solo muestra texto simplificado, sino que incluye una función integrada de lectura en voz alta con voces naturales y velocidad ajustable. GOOGLE

Al hacer clic en este icono, se despliega una barra lateral que puede mostrar inicialmente los marcadores o la lista de lectura. Mediante el menú desplegable en la parte superior de ese panel, es posible seleccionar la función especial de lectura.

Este modo extrae únicamente el texto principal y las imágenes relevantes del artículo, eliminando de inmediato los elementos ajenos al contenido, como anuncios, menús contextuales, barras laterales, secciones de comentarios y cuadros de suscripción.

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De ese modo, la pantalla se limpia de distracciones y se optimiza el consumo de memoria del ordenador, ya que se cargan menos scripts y banners publicitarios.

Para usuarios que buscan una activación más rápida, existe un método alternativo: al hacer clic derecho sobre el texto del artículo, aparece la opción para abrir directamente en modo lectura desde el menú contextual. Esto agiliza el acceso, sobre todo para quienes leen con frecuencia y desean evitar pasos adicionales.

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Así luce un artículo de Infobae con el modo de lectura activado. (Captura Infobae)

Opciones de personalización visual para adaptar la lectura

Una vez dentro del modo de lectura, se despliega una barra de herramientas en la parte superior del panel. Desde allí, se pueden modificar diversos aspectos visuales para adecuar la experiencia a las preferencias de cada usuario.

Entre las opciones disponibles, destaca la posibilidad de modificar el tamaño de la fuente con botones dedicados para aumentar o reducir la letra, facilitando la lectura para personas con diferentes necesidades visuales.

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El usuario puede elegir entre varias tipografías, como fuentes de tipo Sans-serif o Serif, así como alternativas de alto contraste para mejorar la legibilidad. Además, es posible cambiar el color del fondo, seleccionando entre blanco, oscuro, sepia o amarillo, lo cual resulta útil para reducir la fatiga ocular, sobre todo durante las horas nocturnas.

Una vez dentro del modo de lectura, se despliega una barra de herramientas en la parte superior del panel. GOOGLE

Este conjunto de herramientas de personalización permite que cada lector ajuste la visualización según el contexto, ya sea en ambientes bien iluminados o en condiciones de poca luz. Así, el modo lectura en Google Chrome se adapta a las rutinas y preferencias de cada persona, eliminando la necesidad de instalar aplicaciones o extensiones adicionales.

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Función de lectura en voz alta: escuchar artículos en lugar de leer

Un añadido relevante a la herramienta es su reproductor de audio integrado. Cuando se activa esta función, Chrome convierte el texto del artículo en voz, permitiendo que el usuario escuche el contenido mientras realiza otras actividades.

Esta opción es especialmente útil para quienes desean aprovechar el tiempo en tareas simultáneas, como cocinar o trabajar, ya que convierte cualquier artículo en una experiencia similar a la de escuchar un pódcast.

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El reproductor permite modificar la velocidad de la narración mediante el menú de ajustes y se controla fácilmente desde el mismo panel de lectura. Así, la herramienta amplía las posibilidades de acceso al contenido digital más allá de la lectura tradicional.

El usuario puede elegir entre varias tipografías, como fuentes de tipo Sans-serif o Serif.

Cómo habilitar la vista simplificada en dispositivos móviles Android

En la versión de Chrome para móviles, la función recibe el nombre de «vista simplificada» y se ajusta a las necesidades de las pantallas táctiles. Al abrir un artículo extenso, suele aparecer una barra flotante en la parte inferior de la pantalla que ofrece transformar la página en una interfaz sencilla, libre de anuncios y elementos secundarios.

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Si la barra no aparece automáticamente, se puede acceder a la función desde el menú de configuración, dentro de la sección de accesibilidad. Allí es posible activar la opción «simplificar la vista de páginas web», asegurando que todos los artículos largos puedan visualizarse en modo limpio con solo un toque.

Esta adaptación móvil permite que leer noticias, tutoriales o reportajes desde el teléfono sea una experiencia cómoda y sin distracciones, optimizando el contenido para su consulta en cualquier lugar y momento.

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El modo lectura resulta especialmente útil en contextos de estudio, investigación o lectura nocturna. REUTERS/Carlos Jasso

Usos recomendados del modo lectura en Chrome

El modo lectura resulta especialmente útil en contextos de estudio, investigación o lectura nocturna. Para quienes consultan guías extensas, manuales o artículos académicos, la herramienta ayuda a mantener la concentración y a no perder el hilo del texto.

Cambiar el fondo a tonos oscuros o sepia en entornos con poca luz minimiza la exposición a la luz azul y cuida la vista durante sesiones prolongadas.

La función de lectura en voz alta amplía la utilidad del navegador, permitiendo transformar textos escritos en audio para quienes desean consumir información mientras realizan otras tareas.