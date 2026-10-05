Teleshow

Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos y prepara su debut en Nueva York

El espectáculo infantil arrancó con dos funciones colmadas y continuará el 11 de octubre en “La Gran Manzana”, donde reunirá canciones y mucho baile para toda la familia en su show Energía musical

El equipo de la productora Spiritum Entertainment realizó actividades promocionales en Times Square y en el Consulado Argentino de Nueva York (Video: Plim Plim)

Guardar

Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos el domingo 4 de octubre, con dos funciones a sala llena en el Bergen Performing Arts Center de Englewood, Nueva Jersey. El espectáculo, titulado Energía Musical, marca un nuevo capítulo para el personaje infantil creado en Argentina, que después de consolidarse como el contenido número uno de YouTube en español ahora busca encontrarse cara a cara con las familias que lo siguen a diario a través de las pantallas.

La propuesta, pensada para los más pequeños pero diseñada también para el disfrute familiar, combina música, coreografías y participación activa del público en una puesta escénica de gran colorido. Plim Plim comparte el escenario con sus amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei-Li, en una aventura donde los chicos también cumplen un rol protagónico. El repertorio incluye canciones que ya forman parte de la rutina diaria de millones de hogares, entre ellas “Abejita chiquitita”, “Cerdito enojón”, “Aram sam sam” y “El cangrejo no es un pez”, algunas de las cuales se interpretaron también con fragmentos en inglés durante el debut.

PUBLICIDAD

Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos con dos funciones a sala llena en Englewood, Nueva Jersey
Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos con dos funciones a sala llena en Englewood, Nueva Jersey
El espectáculo infantil incluye canciones populares interpretadas con fragmentos en inglés junto a los personajes Nesho, Bam y Mei-Li
El espectáculo infantil incluye canciones populares interpretadas con fragmentos en inglés junto a los personajes Nesho, Bam y Mei-Li

El estreno en Nueva Jersey tuvo una recepción entusiasta por parte del público, que acompañó el show con participación constante. Numerosos niños asistieron con disfraces inspirados en los personajes de la serie, entre los que se destacaron los trajes de Plim Plim, Abejita y Mei-Li. El creador del personaje, Guillermo “Tita” Pino, dialogó directamente con varias familias luego de cada función, en un gesto que las autoridades del teatro remarcaron como parte distintiva de la propuesta frente a otras opciones del mercado infantil.

La producción general del espectáculo está a cargo de Mariano Pitarch, bajo la premisa de conservar la esencia del universo de Plim Plim, centrada en el aprendizaje a través del juego y en valores como la amistad, el respeto y la solidaridad. La música funciona como hilo conductor de ese encuentro, con una invitación explícita a que los adultos también se sumen a cantar y bailar junto a los chicos.

PUBLICIDAD

La gira del personaje infantil continuará el 11 de octubre con una presentación en Nueva York
La gira del personaje infantil continuará el 11 de octubre con una presentación en Nueva York
El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York abrió sus puertas el viernes 2 de octubre
El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York abrió sus puertas el viernes 2 de octubre

La llegada a suelo estadounidense se produce después de que el espectáculo recorriera 10 países y 70 ciudades de Latinoamérica, con más de 150 mil espectadores reunidos en esas presentaciones. Energía Musical obtuvo además el premio Martín Fierro al Mejor Infantil 2025, un reconocimiento que se suma al recorrido del personaje creado por Guillermo “Tita” Pino junto a su productora Spiritum Entertainment.

Antes de su debut teatral, Plim Plim tuvo una serie de actividades previas en Nueva York pensadas para dar la bienvenida a las familias de la comunidad hispana en Estados Unidos. El jueves 1 de octubre, el personaje apareció en las pantallas de Times Square, donde el creador, el equipo de Spiritum Entertainment y el elenco se reunieron en vivo con familias convocadas a través de redes sociales. Al día siguiente, el viernes 2 de octubre, el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York abrió sus puertas para un encuentro especial, en el que Pino repasó en primera persona el origen del personaje, quince años después de su estreno televisivo.

El personaje infantil apareció en las pantallas de Times Square ante familias convocadas por redes sociales
El personaje infantil apareció en las pantallas de Times Square ante familias convocadas por redes sociales
El itinerario por Estados Unidos contempla 16 funciones durante el mes de octubre en cuatro estados
El itinerario por Estados Unidos contempla 16 funciones durante el mes de octubre en cuatro estados

La próxima presentación de la gira será el domingo 11 de octubre en el Lehman Center del Bronx, en Nueva York, con dos funciones programadas a la 1 y a las 3 de la tarde. A partir de allí, el recorrido continuará con 16 funciones durante el mes de octubre, que abarcarán ciudades de Illinois, California, Florida y Texas. El itinerario incluye paradas en Chicago, Anaheim, Fresno, Miami, McAllen, Houston, Dallas, San Antonio y El Paso, antes de cerrar el circuito programado para este primer tramo de la gira estadounidense.

Plim Plim conquista Times Square antes de su esperado debut teatral en Nueva York
Plim Plim conquista Times Square antes de su esperado debut teatral en Nueva York
El elenco y el equipo de Spiritum Entertainment interactuaron con familias convocadas mediante redes sociales
El elenco y el equipo de Spiritum Entertainment interactuaron con familias convocadas mediante redes sociales

La expansión del espectáculo también representa un logro para los artistas, productores, músicos, coreógrafos y técnicos argentinos que forman parte de la producción. Según se destacó al presentar la gira, la propuesta busca mostrar cómo un desarrollo nacido en la Argentina puede cruzar fronteras y abrir camino para la producción teatral infantil del país en otros mercados.

Temas Relacionados

Plim PlimGuillermo “Tita” PinoGuillermo Pino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

Este lunes, la clínica emitió un informe actualizado sobre el cuadro de la diva. “Continúa evolucionando favorablemente“, describe el comunicado

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

La palabra de Lourdes Sánchez después de confirmar su separación del Chato Prada: “Se me acabó el amor hace tiempo”

La artista se refirió a los mensajes que el productor habría encontrado en su celular y a la última etapa de la relación. “Yo ya no quería esa vida”, se sinceró con la periodista Fernanda Iglesias

La palabra de Lourdes Sánchez después de confirmar su separación del Chato Prada: “Se me acabó el amor hace tiempo”

El mal momento que vivió Maru Botana con Alejandro Lerner en plena preparación de su plato en Masterchef

La noche estuvo accidentada para el músico cuando causó una situación incómoda frente a la integrante del jurado al aire del programa

El mal momento que vivió Maru Botana con Alejandro Lerner en plena preparación de su plato en Masterchef

El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

El humorista preparó una “Mila Clown” que el jurado cuestionó severamente, y fue la receta que lo dejó afuera del reality de cocina

El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

La profunda reflexión de Marta Fort sobre la muerte: “Tengo más familiares arriba que abajo”

En su ciclo en Blender, la hija del fallecido Ricardo Fort se sinceró sobre el final de la vida en el plano terrenal y qué cree que hay en el más allá

La profunda reflexión de Marta Fort sobre la muerte: “Tengo más familiares arriba que abajo”

AMÉRICA

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

El posible hallazgo médico que un grupo de especialistas detectó en tres cuadros de Rubens conservados en el Prado

Arzobispo de Panamá pide responsabilidades ante decisiones que afecten a las comunidades

Un 80% del territorio hondureño se mantiene bajo alerta por sequía

MALDITOS NERDS

‘DuneCrawl’ salta de Steam a PlayStation 5, Xbox Series y Android en octubre

‘DuneCrawl’ salta de Steam a PlayStation 5, Xbox Series y Android en octubre

Frostpunk confirma su fecha en Nintendo Switch y Switch 2 con dos ediciones

‘Psikyo Memories’ reúne 12 juegos de Psikyo para PS5 y Switch 2

‘El Principito’ volverá al cine con Morten Tyldum y un formato live-action

‘Project Comet’ mezcla equipos de Marvel y sistemas gacha, según una filtración

DEPORTES

Nueve argentinos en el Masters 1000 de Shanghai: sorteo, rivales y todo lo que hay que saber

Nueve argentinos en el Masters 1000 de Shanghai: sorteo, rivales y todo lo que hay que saber

Del lujo de Zidane a los tres goles en 10 minutos de Francia: las perlitas de una nueva jornada de la Nations League

Argentina se postuló para ser sede del Mundial de rugby 2035: los estadios elegidos y los países que acompañan la candidatura

“Catástrofe”: el duro análisis de dos estrellas del fútbol sobre el escándalo de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

A pura sonrisa, Messi disfrutó de su último entrenamiento en el predio de Ezeiza con la selección argentina