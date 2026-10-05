Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos y prepara su debut en Nueva York

El equipo de la productora Spiritum Entertainment realizó actividades promocionales en Times Square y en el Consulado Argentino de Nueva York (Video: Plim Plim)

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Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos el domingo 4 de octubre, con dos funciones a sala llena en el Bergen Performing Arts Center de Englewood, Nueva Jersey. El espectáculo, titulado Energía Musical, marca un nuevo capítulo para el personaje infantil creado en Argentina, que después de consolidarse como el contenido número uno de YouTube en español ahora busca encontrarse cara a cara con las familias que lo siguen a diario a través de las pantallas.

La propuesta, pensada para los más pequeños pero diseñada también para el disfrute familiar, combina música, coreografías y participación activa del público en una puesta escénica de gran colorido. Plim Plim comparte el escenario con sus amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei-Li, en una aventura donde los chicos también cumplen un rol protagónico. El repertorio incluye canciones que ya forman parte de la rutina diaria de millones de hogares, entre ellas “Abejita chiquitita”, “Cerdito enojón”, “Aram sam sam” y “El cangrejo no es un pez”, algunas de las cuales se interpretaron también con fragmentos en inglés durante el debut.

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Plim Plim inició su primera gira teatral por Estados Unidos con dos funciones a sala llena en Englewood, Nueva Jersey

El espectáculo infantil incluye canciones populares interpretadas con fragmentos en inglés junto a los personajes Nesho, Bam y Mei-Li

El estreno en Nueva Jersey tuvo una recepción entusiasta por parte del público, que acompañó el show con participación constante. Numerosos niños asistieron con disfraces inspirados en los personajes de la serie, entre los que se destacaron los trajes de Plim Plim, Abejita y Mei-Li. El creador del personaje, Guillermo “Tita” Pino, dialogó directamente con varias familias luego de cada función, en un gesto que las autoridades del teatro remarcaron como parte distintiva de la propuesta frente a otras opciones del mercado infantil.

La producción general del espectáculo está a cargo de Mariano Pitarch, bajo la premisa de conservar la esencia del universo de Plim Plim, centrada en el aprendizaje a través del juego y en valores como la amistad, el respeto y la solidaridad. La música funciona como hilo conductor de ese encuentro, con una invitación explícita a que los adultos también se sumen a cantar y bailar junto a los chicos.

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La gira del personaje infantil continuará el 11 de octubre con una presentación en Nueva York

El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York abrió sus puertas el viernes 2 de octubre

La llegada a suelo estadounidense se produce después de que el espectáculo recorriera 10 países y 70 ciudades de Latinoamérica, con más de 150 mil espectadores reunidos en esas presentaciones. Energía Musical obtuvo además el premio Martín Fierro al Mejor Infantil 2025, un reconocimiento que se suma al recorrido del personaje creado por Guillermo “Tita” Pino junto a su productora Spiritum Entertainment.

Antes de su debut teatral, Plim Plim tuvo una serie de actividades previas en Nueva York pensadas para dar la bienvenida a las familias de la comunidad hispana en Estados Unidos. El jueves 1 de octubre, el personaje apareció en las pantallas de Times Square, donde el creador, el equipo de Spiritum Entertainment y el elenco se reunieron en vivo con familias convocadas a través de redes sociales. Al día siguiente, el viernes 2 de octubre, el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York abrió sus puertas para un encuentro especial, en el que Pino repasó en primera persona el origen del personaje, quince años después de su estreno televisivo.

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El personaje infantil apareció en las pantallas de Times Square ante familias convocadas por redes sociales

El itinerario por Estados Unidos contempla 16 funciones durante el mes de octubre en cuatro estados

La próxima presentación de la gira será el domingo 11 de octubre en el Lehman Center del Bronx, en Nueva York, con dos funciones programadas a la 1 y a las 3 de la tarde. A partir de allí, el recorrido continuará con 16 funciones durante el mes de octubre, que abarcarán ciudades de Illinois, California, Florida y Texas. El itinerario incluye paradas en Chicago, Anaheim, Fresno, Miami, McAllen, Houston, Dallas, San Antonio y El Paso, antes de cerrar el circuito programado para este primer tramo de la gira estadounidense.

Plim Plim conquista Times Square antes de su esperado debut teatral en Nueva York

El elenco y el equipo de Spiritum Entertainment interactuaron con familias convocadas mediante redes sociales

La expansión del espectáculo también representa un logro para los artistas, productores, músicos, coreógrafos y técnicos argentinos que forman parte de la producción. Según se destacó al presentar la gira, la propuesta busca mostrar cómo un desarrollo nacido en la Argentina puede cruzar fronteras y abrir camino para la producción teatral infantil del país en otros mercados.

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