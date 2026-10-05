Lo que dejó el último entrenamiento de Messi en la Selección: la prenda que debió cumplir y las visitas ilustres

Las visitas de Ezequiel Lavezzi y Killy González en el último entrenamiento de Lionel Messi en la selección argentina

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Lionel Messi completó este lunes en el predio de Ezeiza su último entrenamiento con la selección argentina, en la víspera del amistoso ante Benín que se disputará este martes a las 20:00 en el Estadio Monumental. La práctica, con el tradicional rondo como eje central, dejó una serie de escenas que resumieron el clima de despedida que atravesó a todo el plantel.

Entre quienes siguieron el entrenamiento desde un costado del campo estuvieron Cristian Kily González, actual entrenador de Messi en el Inter Miami, y Ezequiel Lavezzi, ex compañero del capitán en distintos ciclos de la Selección. Ambos se acercaron para acompañar a Messi en sus últimas horas como jugador de la Albiceleste, en una jornada que reunió a figuras de diferentes etapas de su carrera. La postal se sumó al resto de los gestos que convirtieron a la práctica en algo más que un entrenamiento de rutina.

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El trabajo físico inicial dio paso a los ejercicios con la pelota como protagonista absoluta de la tarde. Messi compartió el juego con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cuti Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, entre otros. El ejercicio incluyó prendas para quienes perdían la pelota, un condimento habitual en los entrenamientos del plantel que, en esta ocasión, generó risas y cargadas entre los jugadores.

Lionel Messi disputó cada pelota en su último entrenamiento con la selección argentina

Pese al carácter distendido de la práctica, Messi no bajó su nivel de exigencia en el juego. En un pasaje jugó, perdió la pelota y quedó en el centro, el lugar reservado para quien debe recuperarla. Desde esa posición salió rápido, primero con una intervención sobre Fernández y después con una recuperación compartida junto a De Paul, que le permitió abandonar el medio y reincorporarse al círculo exterior.

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La secuencia reflejó un rasgo que acompañó al capitán a lo largo de toda su carrera: la negativa a resignar competitividad incluso en los entrenamientos de menor intensidad. Aunque el contexto de la práctica remitía a una despedida, Messi mantuvo la misma actitud de siempre frente a la pelota, algo que sus compañeros conocen desde hace años y que no modificó ni en la última práctica previa a su salida de la Selección.

De Paul volvió a ubicarse cerca de Messi, como ocurrió en numerosas prácticas durante los años que compartieron tanto en la Selección como en el Inter Miami. Ambos protagonizaron varios cruces del ejercicio, con gestos de complicidad que se repitieron a lo largo de la tarde.

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Lionel Messi disfrutó de su último entrenamiento en la selección argentina (REUTERS/Pedro Lazaro Fernández)

El entrenamiento comenzó con el trabajo en el gimnasio y continuó en el campo principal del predio, donde el profesor Luis Martín condujo la entrada en calor antes de que Lionel Scaloni tomara el control de los ejercicios. El director técnico dispuso los trabajos con pelota y supervisó el rondo que concentró buena parte de la tarde, en una práctica que, pese al significado especial, mantuvo la estructura habitual de las concentraciones previas a un partido.

De acuerdo con la probable formación que maneja el cuerpo técnico, Scaloni pondría en cancha a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Álvarez y Lautaro Martínez. Del otro lado estará Benín, dirigido por Gernot Rohr.

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En el amistoso de este martes se espera la presencia de otros campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022. El encuentro marcará el cierre de un ciclo de más de dos décadas de Messi con la camiseta de la Selección, en el que disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y conquistó, entre otros títulos, el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024, La Finalissima 2022, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.