Deportes

Lo que dejó el último entrenamiento de Messi en la Selección: la prenda que debió cumplir y las visitas ilustres

El capitán cerró su preparación en Ezeiza antes del amistoso frente a Benín, que se jugará este martes a las 20 en el estadio Monumental y pondrá fin a su ciclo albiceleste

Las visitas de Ezequiel Lavezzi y Killy González en el último entrenamiento de Lionel Messi en la selección argentina
Guardar

Lionel Messi completó este lunes en el predio de Ezeiza su último entrenamiento con la selección argentina, en la víspera del amistoso ante Benín que se disputará este martes a las 20:00 en el Estadio Monumental. La práctica, con el tradicional rondo como eje central, dejó una serie de escenas que resumieron el clima de despedida que atravesó a todo el plantel.

Entre quienes siguieron el entrenamiento desde un costado del campo estuvieron Cristian Kily González, actual entrenador de Messi en el Inter Miami, y Ezequiel Lavezzi, ex compañero del capitán en distintos ciclos de la Selección. Ambos se acercaron para acompañar a Messi en sus últimas horas como jugador de la Albiceleste, en una jornada que reunió a figuras de diferentes etapas de su carrera. La postal se sumó al resto de los gestos que convirtieron a la práctica en algo más que un entrenamiento de rutina.

PUBLICIDAD

El trabajo físico inicial dio paso a los ejercicios con la pelota como protagonista absoluta de la tarde. Messi compartió el juego con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cuti Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, entre otros. El ejercicio incluyó prendas para quienes perdían la pelota, un condimento habitual en los entrenamientos del plantel que, en esta ocasión, generó risas y cargadas entre los jugadores.

Lionel Messi disputó cada pelota en su último entrenamiento con la selección argentina

Pese al carácter distendido de la práctica, Messi no bajó su nivel de exigencia en el juego. En un pasaje jugó, perdió la pelota y quedó en el centro, el lugar reservado para quien debe recuperarla. Desde esa posición salió rápido, primero con una intervención sobre Fernández y después con una recuperación compartida junto a De Paul, que le permitió abandonar el medio y reincorporarse al círculo exterior.

PUBLICIDAD

La secuencia reflejó un rasgo que acompañó al capitán a lo largo de toda su carrera: la negativa a resignar competitividad incluso en los entrenamientos de menor intensidad. Aunque el contexto de la práctica remitía a una despedida, Messi mantuvo la misma actitud de siempre frente a la pelota, algo que sus compañeros conocen desde hace años y que no modificó ni en la última práctica previa a su salida de la Selección.

De Paul volvió a ubicarse cerca de Messi, como ocurrió en numerosas prácticas durante los años que compartieron tanto en la Selección como en el Inter Miami. Ambos protagonizaron varios cruces del ejercicio, con gestos de complicidad que se repitieron a lo largo de la tarde.

Lionel Messi disfrutó de su último entrenamiento en la selección argentina (REUTERS/Pedro Lazaro Fernández)
Lionel Messi disfrutó de su último entrenamiento en la selección argentina (REUTERS/Pedro Lazaro Fernández)

El entrenamiento comenzó con el trabajo en el gimnasio y continuó en el campo principal del predio, donde el profesor Luis Martín condujo la entrada en calor antes de que Lionel Scaloni tomara el control de los ejercicios. El director técnico dispuso los trabajos con pelota y supervisó el rondo que concentró buena parte de la tarde, en una práctica que, pese al significado especial, mantuvo la estructura habitual de las concentraciones previas a un partido.

De acuerdo con la probable formación que maneja el cuerpo técnico, Scaloni pondría en cancha a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Álvarez y Lautaro Martínez. Del otro lado estará Benín, dirigido por Gernot Rohr.

En el amistoso de este martes se espera la presencia de otros campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022. El encuentro marcará el cierre de un ciclo de más de dos décadas de Messi con la camiseta de la Selección, en el que disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y conquistó, entre otros títulos, el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024, La Finalissima 2022, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaCristian "Kily" GonzálezEzequiel Lavezzi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Sole, Los Fundamentalistas, Ulises Bueno, drones y fuegos artificiales: todos los shows y sorpresas en el partido despedida de Messi

El astro rosarino cerrará su ciclo en el combinado nacional en el amistoso contra Benín en el Monumental. Los artistas que formarán parte de la jornada

La Sole, Los Fundamentalistas, Ulises Bueno, drones y fuegos artificiales: todos los shows y sorpresas en el partido despedida de Messi

Nueve argentinos en el Masters 1000 de Shanghai: sorteo, rivales y todo lo que hay que saber

El torneo se disputará del 7 al 18 de octubre en el Qi Zhong Tennis Center, con Francisco Cerúndolo como principal representante y un cuadro que ya tiene definidos los cruces de la primera ronda

Nueve argentinos en el Masters 1000 de Shanghai: sorteo, rivales y todo lo que hay que saber

Del lujo de Zidane a los tres goles en 10 minutos de Francia: las perlitas de una nueva jornada de la Nations League

El entrenador francés protagonizó un control de pelota que se viralizó en redes, mientras su equipo remontó ante Bélgica con una ráfaga de goles en el tramo final; además, Italia goleó a Turquía. Los otros resultados de la fecha

Del lujo de Zidane a los tres goles en 10 minutos de Francia: las perlitas de una nueva jornada de la Nations League

Argentina se postuló para ser sede del Mundial de rugby 2035: los estadios elegidos y los países que acompañan la candidatura

La UAR presentó ante World Rugby la documentación técnica necesaria para postularse como sede conjunta de la cita ecuménica

Argentina se postuló para ser sede del Mundial de rugby 2035: los estadios elegidos y los países que acompañan la candidatura

“Catástrofe”: el duro análisis de dos estrellas del fútbol sobre el escándalo de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

Lothar Matthäus y Bixente Lizarazu se refirieron al conflicto con Jorge Jesus que dejó dudas sobre el futuro del delantero portugués

“Catástrofe”: el duro análisis de dos estrellas del fútbol sobre el escándalo de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal

MALDITOS NERDS

‘DuneCrawl’ salta de Steam a PlayStation 5, Xbox Series y Android en octubre

‘DuneCrawl’ salta de Steam a PlayStation 5, Xbox Series y Android en octubre

Frostpunk confirma su fecha en Nintendo Switch y Switch 2 con dos ediciones

‘Psikyo Memories’ reúne 12 juegos de Psikyo para PS5 y Switch 2

‘El Principito’ volverá al cine con Morten Tyldum y un formato live-action

‘Project Comet’ mezcla equipos de Marvel y sistemas gacha, según una filtración

ENTRETENIMIENTO

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte

Brian May dice adiós a las giras de Queen: “Quizá 50 años sean suficientes”

Murió Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’ y ‘General Hospital’

Michael Douglas niega haber sido adicto al sexo: “No dormí con tantas mujeres”

Tom Cruise responde a las malas críticas de 'Digger': "Estoy muy orgulloso de lo que creamos"

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Cuba impone límites estrictos a la entrada de teléfonos y equipos tecnológicos: ¿Cómo afecta a los viajeros?

El posible hallazgo médico que un grupo de especialistas detectó en tres cuadros de Rubens conservados en el Prado

Arzobispo de Panamá pide responsabilidades ante decisiones que afecten a las comunidades

Un 80% del territorio hondureño se mantiene bajo alerta por sequía