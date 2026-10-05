Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad: “La verdad la va a decir la Justicia”

El actor habló por primera vez en Instagram luego de la denuncia en su contra, anticipó que hará un vivo y evitó profundizar sobre el expediente que tramita en Santa Fe (Video: Instagram)

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Maxi Ghione habló por primera vez después de recuperar la libertad y aseguró que será la Justicia la que determine qué ocurrió en la causa que lo tiene imputado por amenazas y tenencia de armas en Santa Fe. En un video publicado en Instagram, el actor anticipó que hará una transmisión en vivo para ampliar su postura y negó versiones sobre su entorno en la localidad de Lehmann, Santa Fe.

“Lo muy importante voy a hacer un vivo pronto, donde voy a aclarar lo que se puede aclarar hasta ahora”, afirmó Ghione, de 53 años, a través de un video de Instagram. “La verdad, después, la va a decir la Justicia”, añadió, sin responder en detalle a la denuncia presentada por Emiliano Tarragona.

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Maxi Ghione habló en Instagram después de recuperar la libertad en la causa que se investiga en Rafaela (Instagram)

En el video, el actor explicó que llegó a Lehmann después de una estadía en San Luis, donde conoció al médico Daniel Tita. Según relató, ambos se hicieron amigos y luego pusieron un bodegón junto con Paola Magalí Rivas. Ghione señaló que no realizó un aporte económico al emprendimiento y que fue su imagen pública. “Me sentaba con la gente, charlaba”, contó sobre el local, que funcionó durante algo más de un año antes de cerrar.

El actor dedicó gran parte de su mensaje a desmentir informaciones difundidas sobre Tita y Rivas. Aclaró que no son pareja, sostuvo que ambos trabajan juntos y remarcó que tienen vínculos familiares y de amistad que, según advirtió, podrían verse afectados por versiones erróneas. “Nadie me usó, nadie me sacó plata”, expresó. Por el contrario, dijo que sus exsocios “lo bancaron” y lo ayudaron durante su tiempo en la localidad santafesina.

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Ghione también se dirigió a quienes le enviaron mensajes desde que se conoció la denuncia y su detención. “Ya van a tener buenas noticias. Gracias por estar ahí, a todos los que confían en mí”, dijo.

Emiliano Tarragona, denunciante en la causa, dijo que teme por su seguridad tras la liberación del actor (Instagram)

El intérprete, conocido por sus participaciones en Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18, cuestionó las opiniones sobre el expediente que, a su entender, se realizan sin conocer toda la información. “Hay mucho de ‘hablemos sin saber, total, si herimos no pasa nada’”, manifestó antes de cerrar los comentarios de la publicación.

Ghione recuperó la libertad el viernes 2 de octubre, tras la audiencia realizada en los tribunales de Rafaela. Había sido detenido el 29 de septiembre durante un allanamiento de la Policía de Investigaciones (PDI) en su domicilio de Lehmann. La fiscal Cecilia Doro confirmó que el actor quedó imputado por amenazas y tenencia de armas. Además, indicó que la hipótesis de una privación ilegítima de la libertad sigue bajo análisis dentro de la investigación.

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Tarragona, un scort de 43 años, denunció que acudió a la vivienda del actor el 20 de septiembre tras ser contratado para un encuentro y que permaneció allí alrededor de cinco horas. Sostuvo que durante ese período ambos consumieron drogas y que Ghione le exhibió dos armas de fuego.

Emiliano Tarragona relató cómo fue el episodio que derivó en la denuncia contra el artista

El teléfono celular incautado en la vivienda será sometido a un peritaje para reconstruir las comunicaciones entre Ghione y Tarragona antes y después del hecho denunciado. El actor no registra antecedentes penales y quedó en libertad bajo medidas alternativas mientras avanza el expediente.

“No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad”, afirmó el denunciante al relatar el episodio. También señaló que las armas estaban cargadas, aunque aclaró que no fue apuntado.

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El hombre aseguró que, después de retirarse de la casa, reclamó un pago que consideraba adeudado y recibió mensajes que interpretó como amenazas. En declaraciones a Telenoche, expresó temor desde que el actor recuperó la libertad: “Yo sí tengo miedo”, dijo, y sostuvo que conserva audios y mensajes que respaldarían su relato.

Durante el procedimiento en la vivienda de Ghione, la PDI secuestró un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones. El material fue incorporado a la causa para establecer su procedencia y situación registral.