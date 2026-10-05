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Quién es Francisco Liotta Hernández, el empresario y rugbier que vinculan a Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada

El correntino de 27 años, ligado al sector inmobiliario y exjugador del Club Universitario de Rugby del Nordeste, quedó vinculado a rumores con la actriz y bailarina

Ángel de Brito reveló que la relación habría comenzado cuatro meses antes de la separación entre Sánchez y el Chato Prada (LAM - América)
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Francisco Liotta Hernández es el empresario y rugbier correntino de 27 años señalado como el nuevo vínculo sentimental de Lourdes Sánchez, después de que la actriz y bailarina confirmara la separación de el Chato Prada tras 18 años de relación. El nombre del joven comenzó a circular en los programas de espectáculos luego de que el conductor Ángel de Brito revelara en LAM (América TV) que ambos mantendrían una relación desde hace aproximadamente cuatro meses, un vínculo que habría comenzado mientras Lourdes todavía estaba en pareja con el productor.

De Brito fue quien dio la primicia al aire con una frase que generó sorpresa inmediata entre sus compañeros de panel: “Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran”. El conductor detalló además que había mantenido contacto previo con Prada antes de confirmar la noticia. “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató el periodista, quien conoce al productor desde hace más de 20 años.

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Francisco Liotta Hernández es el empresario inmobiliario de 27 años vinculado con la bailarina Lourdes Sánchez
Francisco Liotta Hernández es el empresario inmobiliario de 27 años vinculado con la bailarina Lourdes Sánchez

Liotta Hernández vive en la ciudad de Corrientes, donde desarrolla su actividad profesional principal vinculada al sector inmobiliario. Según trascendió en distintos medios, el joven es uno de los dueños del hotel Marriott de Corrientes y encabeza un proyecto destinado a transformar la infraestructura turística de la provincia. Esa coincidencia resulta relevante porque Sánchez reside actualmente en ese mismo complejo hotelero, donde ambos comparten edificio, aunque en departamentos distintos.

Francisco Liotta Hernández
El joven es uno de los dueños del hotel Marriott de Corrientes y encabeza un proyecto destinado a transformar la infraestructura turística de la provincia

Antes de dedicarse de lleno a los negocios, el correntino tuvo una trayectoria vinculada al deporte. Jugó para el Club Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE), una de las instituciones más reconocidas de la región, y llegó a integrar las selecciones de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) en la posición de wing, con actuaciones destacadas en finales del torneo del Nordeste argentino.

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El empresario correntino tuvo una trayectoria deportiva como jugador del Club Universitario de Rugby del Nordeste y de la selección regional
El empresario correntino tuvo una trayectoria deportiva como jugador del Club Universitario de Rugby del Nordeste y de la selección regional

Liotta Hernández pertenece a una familia tradicional de Corrientes, con presencia en distintos ámbitos profesionales e institucionales de la provincia. Pese a ese entorno y a la exposición repentina que generó el escándalo, el joven mantiene un perfil bajo y alejado de los medios, una característica que también se refleja en sus redes sociales: su cuenta de Instagram permanece privada y reúne poco más de 6.100 seguidores, entre los que figura la propia Sánchez.

El primer acercamiento entre ambos se habría producido cuando Liotta Hernández le mostró a la bailarina el departamento en el que actualmente vive, en la capital correntina. Ese encuentro coincidió con la llegada de Sánchez a la provincia para asumir como directora del Instituto de Cultura de Corrientes, cargo que ocupa desde hace tiempo. A partir de ese contacto habría comenzado el vínculo que, según De Brito, tendría un carácter informal.

El primer contacto entre ambos ocurrió cuando el joven le mostró el departamento a Sánchez en la capital provincial
El primer contacto entre ambos ocurrió cuando el joven le mostró el departamento a Sánchez en la capital provincial

La versión del romance se conoció apenas horas después de que Sánchez confirmara públicamente el final de su relación con Prada. La pareja, que tiene un hijo en común, Valentín, de diez años, atravesaba desde hacía tiempo una crisis que había trascendido en mayo de 2025, cuando la periodista Fernanda Iglesias había vinculado a la bailarina con un empresario español radicado en México. En aquel momento, Sánchez había desmentido esa versión y la había calificado como “una locura”.

Francisco Liotta Hernández
El empresario mantiene un bajo perfil pese a la atención mediática que despertaron las versiones sobre su vida privada

Esta vez, sin embargo, la propia bailarina se comunicó con De Brito para dar su versión de los hechos, apenas el conductor difundió la noticia al aire. “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros. Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen”, le escribió, según leyó el periodista en el programa. Y agregó una reflexión sobre el final de su historia con Prada: “Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.

Francisco Liotta Hernández
Liotta Hernández, durante su etapa como jugador de rugby en Corrientes

El conductor también remarcó el perfil del joven correntino al describirlo como una persona “muy conocida, fachero y con mucha guita” en el ámbito social de Corrientes. Hasta el momento, Liotta Hernández no realizó declaraciones públicas sobre las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la bailarina, y mantiene la misma reserva mediática que lo caracterizó antes de quedar en el centro de la escena por la separación de Sánchez y Prada.

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