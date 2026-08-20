Cómo detectar si una llamada es spam antes de contestar y evitar fraudes

Los móviles actuales muestran avisos como “Posible spam” al comparar números con reportes previos, una señal para no responder, bloquear desde el historial y reducir riesgos de fraude, suplantación y robo de datos personales (Unsplash)

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El spam telefónico se ha convertido en una de las amenazas más persistentes para usuarios de smartphones en todo el mundo. Llamadas no deseadas, intentos de fraude y suplantación de identidad afectan a millones de personas cada semana, con técnicas cada vez más sofisticadas para engañar, robar datos o causar pérdidas económicas. Saber cómo identificar una llamada sospechosa antes de contestar es clave para proteger tu privacidad y evitar caer en trampas.

La buena noticia es que los teléfonos inteligentes modernos, especialmente aquellos con Android 6.0 o superior, incluyen sistemas avanzados para advertir y filtrar llamadas sospechosas. Estos mecanismos, junto con algunos hábitos sencillos, pueden marcar la diferencia y ayudarte a tomar decisiones seguras en tiempo real.

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Reglas de oro contra fraudes telefónicos, nunca dar datos y mantener apps actualizadas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Identificador de llamadas y protección contra spam: tu primer filtro

La mayoría de los smartphones actuales traen activada por defecto la protección contra spam y el identificador de llamadas. Esta función emplea bases de datos actualizadas, alimentadas por Google y otros proveedores, que analizan los números entrantes y los comparan con reportes previos de actividad sospechosa.

Cuando recibes una llamada de un número desconocido, el teléfono consulta en línea y, si detecta coincidencias con reportes de spam, muestra en pantalla advertencias como “Posible spam” o “Spam”.

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Así puedes decidir si contestar o bloquear la llamada sin exponerte a riesgos innecesarios. Es importante destacar que este sistema nunca utiliza información personal de tus contactos ni comparte datos privados.

Funciones extra para gestionar llamadas, anuncio del identificador y verificación de números - REUTERS/Violeta Santos Moura

Cómo asegurarte de que la protección esté activa

Para recibir alertas oportunas y filtrar llamadas peligrosas, verifica que el filtro de spam esté habilitado:

Abre la app de Teléfono. Accede a Configuración. Entra en Identificador de llamada y spam. Activa la opción Ver ID de emisor y spam.

Algunos dispositivos permiten además bloquear automáticamente las llamadas identificadas como spam, evitando que lleguen a sonar. Estas llamadas bloqueadas quedan registradas en el historial para tu revisión posterior.

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En modelos como Pixel 6 y posteriores, el filtrado opera en modo silencioso por defecto. En otros, la función puede llamarse “Rechazar de forma silenciosa”.

Reconocer una llamada spam antes de responder

Si la pantalla de tu móvil muestra “Posible spam” junto al número entrante, lo más prudente es no contestar. Puedes bloquear el número desde el historial de llamadas, manteniendo presionado el registro y seleccionando la opción Bloquear y marcar como spam. Esto ayuda a alimentar la base de datos global y protege a otros usuarios.

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En dispositivos compatibles es posible activar rechazo automático o silencioso para que no suene el teléfono, manteniendo el registro para revisión posterior, una forma práctica de reducir interrupciones sin perder control sobre lo filtrado - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

Si el sistema identifica erróneamente una llamada legítima como spam, puedes corregirlo desde el historial seleccionando la llamada y pulsando No es spam; así ayudarás a mejorar la precisión del filtro.

Funciones adicionales para una gestión avanzada

Anuncio del identificador de llamada: Permite que el teléfono anuncie el nombre o número del emisor en voz alta, útil cuando tienes manos ocupadas o usas auriculares.

Verificación y comentarios: Puedes sugerir información sobre números desconocidos, verificar empresas reales o ayudar a depurar la base de datos desde el historial.

Bloqueo colectivo: Si un número insiste con llamadas frecuentes, márcalo como spam para bloquear futuras llamadas y advertir a otros usuarios.

Consejos clave para evitar fraudes telefónicos

Nunca compartas información personal ni financiera en llamadas entrantes, aunque parezcan ser de bancos o instituciones oficiales.

Si el identificador muestra que existe un riesgo, no contestes números desconocidos.

Mantén actualizadas la app de Teléfono y las funciones de seguridad del sistema operativo.

Revisa el historial de llamadas filtradas y corrige errores si identificas llamadas legítimas.

Combinar herramientas automáticas con hábitos de precaución reduce de forma significativa el riesgo de ser víctima de spam y fraude telefónico. Reconocer las señales de alerta, no bajar la guardia ante llamadas desconocidas y mantener las protecciones activas permite disfrutar de la comunicación móvil con mayor tranquilidad y seguridad.

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