Meta AI llega a los Mac de Apple como una aplicación independiente: se podrá manejar con la voz

Meta AI llega a las Mac de Apple en forma de aplicación. (Meta - Apple)

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Meta lanzó una nueva aplicación independiente de Meta AI para Mac que incorpora dictado por voz en todo el sistema y permite al asistente analizar lo que aparece en pantalla para responder preguntas según el contexto. La herramienta utiliza el modelo de inteligencia artificial Muse Spark y busca convertir al asistente de Meta en una herramienta integrada en las tareas que realizan los usuarios desde sus ordenadores.

Una de las principales novedades es que el dictado no queda limitado a la propia aplicación. Meta afirma que los usuarios pueden utilizar esta función mientras trabajan en otras aplicaciones del Mac, de manera similar a herramientas especializadas como Wispr Flow, Superwhisper y Monologue.

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La compañía también ha incorporado una función capaz de interpretar el contenido que aparece en la pantalla. De este modo, el usuario puede pedirle a Meta AI que analice lo que está viendo sin tener que explicar desde cero el contexto de la consulta.

Con Meta AI para Mac puedes usarlo mientras haces otras actividades. (Meta)

Meta AI puede entender lo que aparece en pantalla

La nueva aplicación permite interactuar con Meta AI mediante instrucciones de voz y texto. Una de sus funciones más relevantes es la capacidad de analizar la pantalla actual para responder preguntas relacionadas con el contenido que el usuario tiene abierto.

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Esto puede resultar útil, por ejemplo, para consultar información sobre un documento, interpretar determinados elementos que aparecen en una aplicación o pedir ayuda relacionada con una tarea que se está realizando en el ordenador.

El procesamiento se apoya en Muse Spark, el modelo que Meta utiliza para impulsar las capacidades de esta experiencia. La compañía busca así que su asistente tenga una presencia más directa en el ordenador, en lugar de limitarse a funcionar como un chatbot independiente.

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Meta AI para Mac puede entender que todo lo que se ve en la pantalla. (Meta)

La llegada de Meta AI al Mac también se produce en un momento en el que otras compañías están llevando funciones similares a los ordenadores de Apple. Google actualizó recientemente Gemini para Mac con una función de dictado que permite introducir instrucciones mediante la voz desde diferentes aplicaciones.

El dictado funciona en todo el sistema

El dictado es una de las características centrales de la nueva aplicación. Meta asegura que puede utilizarse en distintas aplicaciones del ordenador, lo que permite transformar la voz del usuario en texto sin necesidad de permanecer dentro de Meta AI.

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Este funcionamiento acerca la herramienta a los asistentes especializados en productividad que han ganado popularidad en macOS. La diferencia está en que Meta combina el dictado con las capacidades de un modelo generativo capaz de responder preguntas y analizar información.

La compañía pretende que el usuario pueda utilizar la voz como una vía rápida para interactuar con la inteligencia artificial mientras trabaja, escribe o consulta información.

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Meta AI para Mac podrá entender el dictado por voz y dar contexto a lo que ves. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta también lleva la IA a las empresas

El lanzamiento de la aplicación para Mac forma parte de una estrategia más amplia de Meta para ampliar el uso de sus herramientas de inteligencia artificial en el entorno empresarial.

Los comerciantes pueden conectar Meta AI con sus cuentas de Instagram y Facebook, campañas publicitarias de Meta y diferentes servicios de Google Workspace, incluidos Gmail, Docs, Sheets y Slides.

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A partir de estas conexiones, el asistente puede analizar información relacionada con el rendimiento de las campañas y las métricas de interacción con la audiencia. También puede identificar qué publicaciones han obtenido mejores resultados y proporcionar información sobre competidores utilizando datos disponibles públicamente.

La integración permite además generar diferentes materiales de trabajo. Meta AI puede utilizar la información disponible para crear presentaciones de propuestas, preparar borradores de documentos y elaborar hojas de cálculo.

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Meta AI también estará disponible para las empresas.

Meta busca convertir la IA en una herramienta de trabajo

La apuesta por las empresas responde a una estrategia que Meta ha reforzado durante los últimos meses. La compañía está incorporando herramientas de inteligencia artificial a sus plataformas para automatizar tareas relacionadas con atención al cliente, consultas y gestión de negocios.

WhatsApp e Instagram son algunos de los servicios donde Meta ya está desarrollando agentes capaces de interactuar con usuarios y automatizar determinadas operaciones.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, también ha señalado que la compañía observa una oportunidad importante en la venta de agentes de inteligencia artificial a empresas para automatizar parte de su trabajo.

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Con la nueva aplicación para Mac, Meta amplía esa estrategia al ordenador personal. La combinación de dictado, análisis de pantalla, acceso a servicios empresariales y generación de contenido convierte a Meta AI en una herramienta que busca ir más allá de las conversaciones tradicionales con un chatbot.