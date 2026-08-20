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Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El tributo vinculado a operaciones inmobiliarias logró un 33.6% sobre la proyección oficial, en un contexto de mayor dinamismo del mercado y de aumento en los registros formales durante 2026

Mapa de El Salvador, caja fuerte abierta con dinero, edificios, casa con cartel de vendido, billetes de dólar, monedas, cigarrillos, botellas y jarras de cerveza.
El mapa de El Salvador se destaca junto a una caja fuerte llena de dinero, edificios, cigarrillos y cervezas, simbolizando el aumento de la recaudación fiscal del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La recaudación de impuestos selectivos y gravámenes especiales creció 6.4 % (7.7 millones de dólares) en el primer semestre de 2026 frente a 2025 al sumar 127.8 millones de dólares y superó en 2.4% las metas presupuestarias, según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda. Entre los mayores aumentos estuvieron el impuesto a la transferencia de bienes raíces, el selectivo sobre cigarrillos y cervezas, así como los derechos arancelarios a la importación.

Otro rubro fue el impuesto selectivo al consumo sobre cigarrillos, que alcanzó USD 16.5 millones, con un alza del 16.9% interanual y un cumplimiento del 13.3% frente a lo proyectado para 2026. El avance de este tributo se relaciona con una mayor fiscalización y controles en la cadena de comercialización, lo que permitió mejorar la captación de recursos. De acuerdo con el reporte oficial, tanto la recaudación de cigarrillos nacionales e importados mostró incrementos.

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El impuesto a la transferencia de bienes raíces sumó USD 46.4 millones en el semestre, con un crecimiento del 33.1% respecto al mismo periodo de 2025 y un cumplimiento del 33.6% sobre la meta presupuestaria. De acuerdo a los datos, este resultado refleja una mayor actividad en el mercado inmobiliario y un incremento en las operaciones formales registradas. El informe de Hacienda subraya que este comportamiento se mantuvo sostenido durante todo el primer semestre.

El impuesto selectivo a la cerveza superó los registros del primer semestre de 2025, con USD 54.4 millones recaudados y un crecimiento del 4.7% respecto al primer semestre de 2025. Además, el incremento frente a lo presupuesto fue del 2%. Los impuestos sobre bebidas gaseosas y otras no carbonatadas contribuyeron con USD 37.9 millones y un aumento del 2.4% en el periodo analizado.

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Infografía que muestra gráficos de barras y textos sobre impuestos indirectos, con ilustraciones de dinero, contenedores, bebidas, cigarrillos, casas y vehículos.
Una infografía compara la recaudación y el crecimiento interanual de diversos impuestos indirectos, destacando los derechos arancelarios con 196,3 millones de dólares y el impuesto a bienes raíces con un alza del 33,1 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rebajaron impuestos para destilados

En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó una disminución de impuestos para bebidas alcohólicas destiladas, sobre todo whisky, ginebra y licores. La medida buscó armonizar la carga fiscal del sector y responder a compromisos internacionales de comercio y a cambios en el mercado interno.

El ajuste fue presentado como iniciativa del Ministerio de Hacienda y canalizado desde la Presidencia de la República. Su publicación oficial ocurrió el 27 de febrero y las nuevas disposiciones tributarias entraron en vigor el 7 de marzo de este año.

Para el whisky con graduación superior al 60%, el impuesto bajó de USD 0.16 a USD 0.09 por cada porcentaje de alcohol. En otras variedades, la tasa pasó de USD 0.16 a USD 0.05.

Vista detallada de varios cocteles artísticos servidos en la barra de un elegante bar durante la noche, cada uno con una presentación única que refleja la innovación y la pasión de la coctelería. Estas bebidas alcohólicas son más que simples tragos; son obras de arte líquido que destacan en el ambiente nocturno del restaurante. (Imagen ilustrativa Infobae)
Una selección de tragos de autor reposa sobre la barra de un bar, capturando la esencia de una noche vibrante. Cada bebida, meticulosamente preparada, representa la creatividad y el arte de la coctelería moderna, invitando a los asistentes a sumergirse en una experiencia única de sabores y colores. Este momento es un tributo a la cultura de los coctails y la vida nocturna, en el marco de un restaurante que se convierte en escenario de encuentros y recuerdos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La rebaja también alcanzó a la ginebra y a los licores incluidos en partidas arancelarias específicas. En esos casos, el gravamen descendió de USD 0.16 a USD 0.09 por grado alcohólico.

Antes de la reforma, todos esos productos tributaban 16 centavos por cada 1% de alcohol por litro. El cambio no modificó los impuestos sobre vinos, vermut, cerveza, sidras, ron, vodka ni aguardientes, que conservan una tasa fija de 9 centavos por cada 1% de alcohol, según lo descrito por el ministerio.

Otros gravámenes con alzas en el semestre

En el caso de los derechos arancelarios a la importación, se registraron USD 196.3 millones recaudados, con una variación positiva del 10.3% frente al año anterior y un incremento del 4.4% sobre la meta presupuestaria para los primeros seis meses del año. El informe de Hacienda atribuye este desempeño a la recuperación del comercio internacional y a la estabilización de los flujos de importación.

Otros gravámenes, como el impuesto a la matriculación de vehículos, mostraron también cifras superiores a las del primer semestre de 2025, con USD 15.5 millones recaudados y un crecimiento del 14% interanual. El incremento presupuestario en este caso fue del 12.3%.

Persona con gafas analizando datos financieros en tres monitores y un portátil, señalando gráficos de ingresos con un lápiz. Teclado, ratón y documentos con diagramas.
Un analista examina los datos financieros de ingresos de una empresa en múltiples pantallas, donde se detallan las cifras de enero a junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de estos tributos en los ingresos fiscales

El peso de estos tributos especiales y selectivos dentro del total de ingresos tributarios y contribuciones sigue siendo menor en comparación con el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta, pero su crecimiento aporta diversidad a la estructura fiscal. El informe de Hacienda resalta que la suma de estos gravámenes permitió compensar parcialmente las oscilaciones en otros rubros y contribuyó a que la recaudación global superara las metas establecidas para el semestre.

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