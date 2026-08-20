Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El mapa de El Salvador se destaca junto a una caja fuerte llena de dinero, edificios, cigarrillos y cervezas, simbolizando el aumento de la recaudación fiscal del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La recaudación de impuestos selectivos y gravámenes especiales creció 6.4 % (7.7 millones de dólares) en el primer semestre de 2026 frente a 2025 al sumar 127.8 millones de dólares y superó en 2.4% las metas presupuestarias, según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda. Entre los mayores aumentos estuvieron el impuesto a la transferencia de bienes raíces, el selectivo sobre cigarrillos y cervezas, así como los derechos arancelarios a la importación.

Otro rubro fue el impuesto selectivo al consumo sobre cigarrillos, que alcanzó USD 16.5 millones, con un alza del 16.9% interanual y un cumplimiento del 13.3% frente a lo proyectado para 2026. El avance de este tributo se relaciona con una mayor fiscalización y controles en la cadena de comercialización, lo que permitió mejorar la captación de recursos. De acuerdo con el reporte oficial, tanto la recaudación de cigarrillos nacionales e importados mostró incrementos.

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El impuesto a la transferencia de bienes raíces sumó USD 46.4 millones en el semestre, con un crecimiento del 33.1% respecto al mismo periodo de 2025 y un cumplimiento del 33.6% sobre la meta presupuestaria. De acuerdo a los datos, este resultado refleja una mayor actividad en el mercado inmobiliario y un incremento en las operaciones formales registradas. El informe de Hacienda subraya que este comportamiento se mantuvo sostenido durante todo el primer semestre.

El impuesto selectivo a la cerveza superó los registros del primer semestre de 2025, con USD 54.4 millones recaudados y un crecimiento del 4.7% respecto al primer semestre de 2025. Además, el incremento frente a lo presupuesto fue del 2%. Los impuestos sobre bebidas gaseosas y otras no carbonatadas contribuyeron con USD 37.9 millones y un aumento del 2.4% en el periodo analizado.

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Una infografía compara la recaudación y el crecimiento interanual de diversos impuestos indirectos, destacando los derechos arancelarios con 196,3 millones de dólares y el impuesto a bienes raíces con un alza del 33,1 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rebajaron impuestos para destilados

En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó una disminución de impuestos para bebidas alcohólicas destiladas, sobre todo whisky, ginebra y licores. La medida buscó armonizar la carga fiscal del sector y responder a compromisos internacionales de comercio y a cambios en el mercado interno.

El ajuste fue presentado como iniciativa del Ministerio de Hacienda y canalizado desde la Presidencia de la República. Su publicación oficial ocurrió el 27 de febrero y las nuevas disposiciones tributarias entraron en vigor el 7 de marzo de este año.

Para el whisky con graduación superior al 60%, el impuesto bajó de USD 0.16 a USD 0.09 por cada porcentaje de alcohol. En otras variedades, la tasa pasó de USD 0.16 a USD 0.05.

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Una selección de tragos de autor reposa sobre la barra de un bar, capturando la esencia de una noche vibrante. Cada bebida, meticulosamente preparada, representa la creatividad y el arte de la coctelería moderna, invitando a los asistentes a sumergirse en una experiencia única de sabores y colores. Este momento es un tributo a la cultura de los coctails y la vida nocturna, en el marco de un restaurante que se convierte en escenario de encuentros y recuerdos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La rebaja también alcanzó a la ginebra y a los licores incluidos en partidas arancelarias específicas. En esos casos, el gravamen descendió de USD 0.16 a USD 0.09 por grado alcohólico.

Antes de la reforma, todos esos productos tributaban 16 centavos por cada 1% de alcohol por litro. El cambio no modificó los impuestos sobre vinos, vermut, cerveza, sidras, ron, vodka ni aguardientes, que conservan una tasa fija de 9 centavos por cada 1% de alcohol, según lo descrito por el ministerio.

Otros gravámenes con alzas en el semestre

En el caso de los derechos arancelarios a la importación, se registraron USD 196.3 millones recaudados, con una variación positiva del 10.3% frente al año anterior y un incremento del 4.4% sobre la meta presupuestaria para los primeros seis meses del año. El informe de Hacienda atribuye este desempeño a la recuperación del comercio internacional y a la estabilización de los flujos de importación.

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Otros gravámenes, como el impuesto a la matriculación de vehículos, mostraron también cifras superiores a las del primer semestre de 2025, con USD 15.5 millones recaudados y un crecimiento del 14% interanual. El incremento presupuestario en este caso fue del 12.3%.

Un analista examina los datos financieros de ingresos de una empresa en múltiples pantallas, donde se detallan las cifras de enero a junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de estos tributos en los ingresos fiscales

El peso de estos tributos especiales y selectivos dentro del total de ingresos tributarios y contribuciones sigue siendo menor en comparación con el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta, pero su crecimiento aporta diversidad a la estructura fiscal. El informe de Hacienda resalta que la suma de estos gravámenes permitió compensar parcialmente las oscilaciones en otros rubros y contribuyó a que la recaudación global superara las metas establecidas para el semestre.

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