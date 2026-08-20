Gran Salón Inmobiliario 2026 en Bogotá: más de 1.600 proyectos de vivienda e inversión llegan a Corferias

El Gran Salón Inmobiliario 2026 se realizará del 20 al 23 de agosto en Corferias, en Bogotá, en alianza con la Lonja de Bogotá. ( Gran Salón Inmobiliario)

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¿Es mejor comprar, invertir o seguir esperando? Para quienes están evaluando una decisión inmobiliaria, tener información, comparar alternativas y recibir asesoría puede marcar la diferencia.

Por eso, Bogotá será nuevamente el punto de encuentro del sector con la edición número 20 del Gran Salón Inmobiliario, que se realizará del 20 al 23 de agosto en Corferias, en alianza con la Lonja de Bogotá.

La feria reunirá cerca de 170 expositores y más de 1.600 proyectos de vivienda, inversión, comercio, turismo y otros segmentos inmobiliarios.

La agenda del evento sumará espacios sobre tecnología, innovación, sostenibilidad, subsidios, tendencias y oportunidades del mercado inmobiliario. ( Gran Salón Inmobiliario)

¿Qué encontrarán los visitantes?

Más que una exhibición de proyectos, el Gran Salón Inmobiliario busca ser un espacio de orientación para quienes están pensando en comprar vivienda, construir patrimonio o explorar nuevas oportunidades de inversión.

Durante cuatro días, los visitantes podrán encontrar en un mismo lugar constructoras nacionales e internacionales, inmobiliarias, entidades financieras, cajas de compensación y empresas relacionadas con el ecosistema inmobiliario.

La oferta incluirá:

Proyectos de vivienda nueva y usada.

Alternativas de inversión inmobiliaria nacionales e internacionales.

Proyectos comerciales, empresariales, turísticos y vacacionales.

Asesoría financiera para conocer opciones de financiación.

Espacios sobre tecnología, innovación y sostenibilidad aplicada al sector.

Agenda académica con expertos en financiación, subsidios, tendencias y oportunidades del mercado.

Los visitantes encontrarán constructoras, inmobiliarias, entidades financieras, cajas de compensación y empresas del ecosistema inmobiliario en un solo lugar. ( Gran Salón Inmobiliario)

“Lo que inició como una feria de servicio y orientación se ha convertido en 20 años en el gran referente del sector vivienda en el país y en Latinoamérica. Esperamos que esta nueva edición convierta el cierre de negocios en sueños cumplidos para las familias colombianas”, afirmó Lilian Conde, jefe del proyecto del Gran Salón Inmobiliario en Corferias.

El mercado inmobiliario empieza a recuperar terreno

La edición número 20 del Gran Salón Inmobiliario se realizará en un momento en el que el mercado empieza a mostrar señales de recuperación después de un periodo marcado por las altas tasas de interés y cambios en las decisiones de compra.

Según cifras de la Lonja de Bogotá, las actividades inmobiliarias crecieron 2% durante el primer trimestre de 2026, mientras que en la capital se registraron cerca de 10.000 desembolsos para vivienda nueva y más de 3.500 para vivienda usada durante ese mismo periodo.

Aunque persisten retos relacionados con financiación y confianza del comprador, los indicadores muestran un sector que mantiene su capacidad de adaptación y busca nuevas oportunidades para dinamizar la inversión.

La Lonja de Bogotá informó que las actividades inmobiliarias crecieron 2% en el primer trimestre de 2026 y que hubo cerca de 10.000 desembolsos para vivienda nueva. ( Gran Salón Inmobiliario)

Para Lina María Torrado Rojas, presidenta ejecutiva de la Lonja de Bogotá, el reto es seguir fortaleciendo la confianza y generar nuevas oportunidades para el mercado. “Esperamos que el impacto del Gran Salón Inmobiliario se traduzca en la generación de contactos, en la activación de compra, en la dinamización de la inversión y en el fortalecimiento del mercado bogotano gracias a la confianza de los compradores”, señaló.

Colombia y el mundo se encuentran en Bogotá

Uno de los diferenciales de esta edición será la presencia de oferta internacional. Panamá será el país invitado, acompañado por proyectos y oportunidades provenientes de República Dominicana, México, Estados Unidos y Emiratos Árabes.

De acuerdo con los organizadores, esta participación permitirá a los visitantes conocer alternativas de inversión fuera del país y explorar cómo evolucionan otros mercados inmobiliarios.

Panamá será el país invitado del Gran Salón Inmobiliario, que también presentará proyectos de República Dominicana, México, Estados Unidos y Emiratos Árabes. crédito VisualesIA

20 años conectando sueños y oportunidades

Durante dos décadas, el Gran Salón Inmobiliario se ha consolidado como un punto de encuentro entre compradores, inversionistas y empresas del sector.

“Lo que inició como una feria de servicio y orientación se ha convertido en 20 años en el gran referente del sector vivienda en el país y en Latinoamérica. Esperamos que esta nueva edición convierta el cierre de negocios en sueños cumplidos para las familias colombianas”, afirmó Lilian Conde, jefe del proyecto del Gran Salón Inmobiliario en Corferias.

Con esta nueva edición, la feria busca seguir siendo un espacio para comparar, aprender y encontrar herramientas que ayuden a tomar decisiones más informadas alrededor de la vivienda y la inversión.

El Gran Salón Inmobiliario se realizará del 20 al 23 de agosto en Corferias. Los interesados podrán consultar la programación y adquirir sus entradas en la página oficial del evento.