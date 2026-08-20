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5 propuestas gratuitas para reclamar en Steam: de puzles a disparos retro

La selección incluye propuestas que ya pueden añadirse sin costo y otras que aún figuran como “próximamente”, por lo que conviene revisar cada ficha para confirmar disponibilidad

Steam suma cinco indies gratis para PC, puzles, gestión y shooters retro en la lista - crédito Valve
Steam suma cinco indies gratis para PC, puzles, gestión y shooters retro en la lista - crédito Valve
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Steam continúa ampliando su catálogo de juegos gratuitos, ofreciendo a los usuarios de PC la oportunidad de explorar nuevas propuestas sin costo. Cinco títulos independientes han comenzado a captar la atención en la plataforma, abarcando géneros que van desde los puzles hasta los shooters retro.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los juegos de la lista están disponibles para descarga inmediata, ya que algunos figuran como “próximamente” en la tienda oficial. Verificar el estado de cada página es clave para no perderse ninguna promoción activa.

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Esta selección destaca por su diversidad y por estar orientada principalmente a jugadores curiosos, que buscan experiencias distintas a las grandes producciones. Tanto si prefieres resolver acertijos, administrar fábricas o probar tu puntería en entornos hostiles, Steam ofrece alternativas gratuitas que vale la pena descubrir.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Solo hay que iniciar sesión, buscar el título, verificar que el precio figure en cero y confirmar la adquisición para guardarlo permanentemente, mientras los juegos sin fecha se siguen con notificaciones al agregarlos a deseados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los 5 juegos gratis en Steam para descargar

1. Folding Dungeon Un puzle en cuadrícula que desafía a doblar y conectar partes del escenario para avanzar, esquivando monstruos y obstáculos. Actualmente está clasificado como Free to Play y se puede añadir a la biblioteca sin coste.

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2. Totally Normal Meat Co. Simulador de gestión automática con humor negro, centrado en criar criaturas y administrar una fábrica de comida. Su diseño lo hace ideal como compañero de escritorio, con mecánicas sencillas y estilo relajado. También está disponible como juego gratuito.

3. Ruthless Returns Juego de estrategia y negocios con formato de juego de mesa. Los jugadores toman decisiones empresariales y compiten entre sí por dominar el mercado. La propuesta destaca por su profundidad táctica y rejugabilidad.

Cómo descargar juegos gratis en Steam y no perder promociones, obtener, biblioteca y avisos - VALVE
Cómo descargar juegos gratis en Steam y no perder promociones, obtener, biblioteca y avisos - VALVE

4. Sands of Skullcreek FPS retro ambientado en el Viejo Oeste, con acción de disparos en primera persona, arsenal clásico y estética pixel art. Actualmente figura como “próximamente” en Steam, por lo que no está disponible aún para descarga, pero puedes agregarlo a tu lista de deseados para recibir notificaciones cuando se lance.

5. Sealed Shooter de acción y supervivencia ambientado en una instalación clandestina. El juego ofrece adrenalina y desafíos para quienes buscan una experiencia intensa. Consulta la ficha oficial para confirmar su estado gratuito o fecha de lanzamiento.

Cómo descargar y reclamar juegos gratis en Steam

El proceso para añadir estos juegos a tu biblioteca es sencillo:

  1. Ingresa a tu cuenta de Steam desde la aplicación en PC o en (store.steampowered.com).
  2. Utiliza la barra de búsqueda para localizar cada título o explora la sección de juegos gratuitos.
  3. Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio figure en 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición para que el juego quede guardado de forma permanente en tu biblioteca.

Si un juego aún no ha sido lanzado, puedes agregarlo a la lista de deseados para recibir una alerta cuando esté disponible.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Ruthless Returns apuesta por estrategia y negocios con formato de juego de mesa en Steam - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Steam

  • Revisa periódicamente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales. Las oportunidades pueden cambiar en cualquier momento.
  • Activa las notificaciones en Steam para recibir avisos inmediatos sobre nuevos lanzamientos u ofertas.
  • Explora recomendaciones y juegos relacionados; frecuentemente, los estudios ofrecen rebajas adicionales en títulos del mismo género o franquicia.
  • Comparte las promociones con amigos para disfrutar juntos de los juegos y descubrir propuestas que quizás no habrías probado por tu cuenta.

La publicación frecuente de juegos gratuitos en Steam no solo beneficia a los jugadores, también impulsa la experimentación y apoya a estudios independientes que apuestan por ideas innovadoras. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu biblioteca, conocer nuevas mecánicas y mantener la experiencia de gaming siempre fresca y dinámica.

Aprovechar las promociones y estar atento a los lanzamientos gratuitos puede convertir tu biblioteca de Steam en un espacio variado y lleno de sorpresas, sin gastar dinero y con la posibilidad de descubrir el próximo gran éxito indie de la plataforma.

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