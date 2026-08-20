Nueva VTV en CABA: habilitan nuevos talleres y cambia el sistema para hacer la revisión

Desde el 1 de septiembre se podrán inscribir talleres particulares y concesionarios que quieran ofrecer servicio de VTV en la Ciudad de Buenos Aires

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Luego de transcurrido poco más de un mes desde la promulgación de la Ley 6.963 en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno porteño comunicó este jueves la apertura de las inscripciones de talleres particulares y concesionarias que quieran ofrecer el servicio de Verificación Técnica Obligatoria (VTO) para automóviles particulares en su jurisdicción.

La noticia se conoció a primera hora del día a través de un posteo en X del jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, y luego orgánicamente, por medio de un comunicado de prensa del Gobierno porteño.

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“La Ciudad desregula la VTV y ya se pueden inscribir los talleres mecánicos que quieran dar el servicio”, titula el mensaje oficial, señalando luego que “desde hoy abre la inscripción para todos los talleres mecánicos que quieran dar el servicio de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en la Ciudad”. Además, se pone especial énfasis en señalar que “la Ciudad de Buenos Aires es el primer distrito en liberar la inscripción y el servicio en todo el país”.

“Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio”, sostuvo Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad, dentro del comunicado.

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La ciudad sancionó su propia ley y queda fuera del alcance de la cautelar que frenó la desregulación a nivel nacional.

El anuncio se enmarca en la desregulación de las revisiones técnicas que aprobó la Legislatura porteña el 18 de junio pasado, y que están alineadas con la reforma del régimen que intenta impulsar el Gobierno nacional desde marzo de 2025, contenida en el decreto 196/2025, pero que desde el pasado 16 de julio debieron suspenderse por una medida cautelar interpuesta por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI).

La situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se ve afectada por esa cautelar, ya que la Legislatura porteña aprobó una Ley para esta desregulación, mientras el Gobierno nacional lo hizo por medio de un decreto.

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Sin embargo, para que una ley se pueda implementar hace falta una reglamentación, que hasta el día miércoles “estaba en proceso”, y a la que hoy hace mención el Gobierno de la ciudad al señalar que “ahora, se reglamenta la ley 6.963 aprobada por la Legislatura que establece la liberación y desregulación permanente en el proceso de inscripción de talleres que quieran brindar el servicio de VTV, siempre de acuerdo a la normativa vigente y con el equipamiento necesario”.

Según el comunicado de prensa, para la inscripción, el Gobierno porteño habilitó una dirección de mail para consultas y envío de documentación: vtv@buenosaires.gob.ar. A la vez que se informa que a partir del 1° de septiembre se habilitará la plataforma simplificada en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

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Lo que falta todavía es la publicación de la reglamentación en sí, donde se establezcan los requisitos técnicos, humanos e incluso edilicios que se deben cumplir, y por lo tanto, cuál es esa documentación que los solicitantes deberán enviar a la casilla de mail habilitada a tal fin.

Todavía no se publicó la reglamentación que deberán cumplir las empresas y talleres particulares que quieran tener instalaciones aprobadas para hacer VTV en CABA.

La ley 6.963 establece que los controles ya no se realizarán únicamente en las plantas oficiales concesionadas, sino que se podrán efectuar en talleres mecánicos particulares y concesionarias habilitados que quieran ofrecer el servicio.

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Sin embargo, el texto de la norma tiene una Disposición Transitoria por medio de la cual es especifica que “las disposiciones de la presente Ley referidas a la habilitación de los nuevos talleres para realizar la VTO, se aplicarán de manera progresiva en función del vencimiento de los contratos actualmente vigentes que posee el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las empresas que brindan el servicio, todo ello a fin de garantizar la efectiva prestación del mismo”, lo que significa que los nuevos talleres podrán habilitarse para prestar el servicio de manera gradual y no inmediatamente.

La situación nacional

La noticia de la apertura de talleres particulares para VTO en la ciudad, contrasta con la situación que se vive con la reforma a nivel nacional, ya que después de haber anunciado la apertura de registros por parte del Gobierno, una segunda medida cautelar interpuesta por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI), tuvo curso positivo en la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

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La reforma, ideada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, establece la ampliación del plazos para las verificaciones técnicas, llevando la primmer a 5 años, la extensión a 2 años de las revisiones hasta cumplir los 10 años de la fecha de patentamiento de los vehículos; y la eliminación de la exclusividad de los talleres RTO tradicionales para las inspecciones, y la consiguiente apertura del registro de talleres particulares y concesionarias de automotores para realizar las “famosas VTV”.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue el ideólogo de la gran reforma de las Revisiones Técnicas Obligatorias que siguió la Ciudad de Buenos Aires con su propia ley.

El fallo de los jueces Guillermo Fabio Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, argumenta la falta de sustento técnico que avale científicamente que el espaciar las revisiones o eliminar la exclusividad de los talleres no incrementaría los siniestros viales.

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Pero, además, explica que el argumento para desregular los centros de inspección basado en directivas europeas y normas ISO no es correcto, ya que la Directiva 2014/45/UE y la ISO/IEC 17020:2012 especifican que durante la inspección, los inspectores deben estar libres de conflictos de interés y debe mantenerse un elevado nivel de imparcialidad y objetividad.

Sin embargo, el planteo de fondo que establecieron los magistrados para dar curso a la medida cautelar radica en que la reglamentación de una norma no puede alterar su espíritu ni derogar normas legales mediante un decreto reglamentario, salvo los casos constitucionalmente admitidos. Y vincula esto directamente con el artículo 35 de la Ley Nacional de Tránsito y su finalidad de protección de la seguridad vial.

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