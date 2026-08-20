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Lista de códigos de Free Fire para reclamar diamantes y recompensas este 20 de agosto de 2026

Las combinaciones pueden canjearse solo una vez por usuario registrado en el juego de Garena y su vigencia depende de la demanda y la región

Free Fire y sus códigos gratis en setiembre.
Free Fire es un juego de batallas muy popular entre los jóvenes. (Foto: Garena)
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Este jueves 20 de agosto de 2026, Garena liberó una serie de códigos alfanuméricos que permiten a los jugadores de Free Fire obtener recompensas digitales sin realizar ningún pago. Entre los incentivos más destacados figuran diamantes, accesorios exclusivos y objetos de edición limitada.

Estos códigos representan una oportunidad para acceder a premios sin coste, pero el margen para canjearlos puede agotarse en cuestión de horas. Garena aclara que el sistema no permite reservas ni reclamaciones una vez finalizado el periodo de vigencia, así que se debe actuar con rapidez.

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Cuáles son los códigos de Free Fire válidos para este 20 de agosto de 2026

La compañía difundió la siguiente lista de combinaciones para este jueves 20 de agosto de 2026. Cada código solo puede utilizarse una vez por persona y debe ingresarse exactamente como aparece, respetando el orden y las mayúsculas:

  • FFSKTXVQF2NR.
  • FFV2K8PLM4RN.
  • FF2VC3DENRF5.
  • T6Y4U1I5O7PZ.
  • XZDJZE25WEFJ.
  • FFRSX4CYHLLQ.
  • FFL2M8PKR9VN.
  • FFZ2M7KPL5RV.
  • E9QH6K4LNP7V.
  • FF8HG3JK5L0P.
  • FFV4K8PLM3RN.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • FQ9W2E1R7T5Y.
  • 4N8M2XL9R1G3.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • FFR4G3HM5YJN.

Estos códigos deben introducirse cuanto antes en el portal oficial de recompensas de Garena, porque el sistema bloquea el acceso a beneficios una vez que expira la vigencia o se alcanza el límite de usos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Garena publica la serie oficial de códigos, válidos solo por unas horas o hasta agotar el límite de usos globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo canjear los códigos de Free Fire y cuáles son los requisitos

Para acceder a las recompensas, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena y autenticar su identidad mediante una cuenta vinculada a Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

Las cuentas registradas como invitado quedan excluidas de esta promoción. El sistema exige que el código se escriba tal como aparece, porque una diferencia mínima puede anular el canje.

Una vez validada la combinación, el premio se acredita en menos de 24 horas, aunque este plazo puede variar según la demanda y la región. La verificación de la conexión y la correcta escritura de los caracteres evita bloqueos y garantiza el acceso a los incentivos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Solo cuentas vinculadas a plataformas oficiales pueden participar, y cada código debe ingresarse de forma exacta para validar el premio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de recompensas se pueden obtener con los códigos en Free Fire

La variedad de premios incluye diamantes, que constituyen la moneda principal de Free Fire. Estos permiten desbloquear personajes, adquirir trajes exclusivos y realizar compras dentro de la tienda virtual.

Además, los códigos pueden otorgar skins de armas, trajes temáticos y accesorios de edición limitada, todos elementos muy valorados por la comunidad.

Algunos objetos solo pueden obtenerse a través de eventos o promociones especiales, así que la liberación de códigos representa una vía exclusiva para acceder a coleccionables difíciles de conseguir por otros medios.

Free Fire
Cada premio permite mayor personalización en Free Fire. (Foto: Garena)

Por qué algunos códigos de Free Fire no funcionan y qué hacer en esos casos

La validez de los códigos depende tanto del número de redentores como de la región donde se ingresa la combinación. Si al intentar el canje el sistema indica “código inválido o expirado”, la causa más común es que el límite de usos se alcanzó o la vigencia finalizó.

La mejor estrategia es ingresar los códigos lo antes posible, asegurando una conexión estable y revisando cuidadosamente cada carácter. Un error de escritura puede bloquear el intento y limitar el acceso a futuras promociones. El sistema no restablece códigos ni otorga prórrogas bajo ninguna circunstancia.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
El título se debe descargar de tiendas oficiales como Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Qué precauciones de seguridad se deben tener al descargar Free Fire

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) sugiere descargar Free Fire y canjear los códigos exclusivamente desde portales oficiales, como Google Play Store o App Store.

El uso de aplicaciones externas o no autorizadas puede derivar en robo de cuentas, filtración de datos o mal funcionamiento del dispositivo.

Asimismo, se aconseja mantener la aplicación actualizada, porque las versiones no verificadas pueden carecer de soporte y exponer al usuario a errores o vulnerabilidades resueltas en la edición oficial. Se sugiere evitar cualquier software de procedencia dudosa para preservar la integridad de la cuenta y los datos personales.

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