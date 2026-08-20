Crimen y Justicia
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Quién es el cantante de cumbia que estaba detrás de la venta de licencias de conducir para narcos y prófugos

La Policía Federal lo detuvo cuando regresaba al país en un vuelo desde Perú, mientras allanaba las Direcciones de Tránsito de Ezeiza y San Martín donde se otorgaron los documentos a personas con antecedentes y pedidos de captura

Vendía Licencias y DNI oficiales a personas con antecedentes

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Se llama Germán, tiene 53 años, es peruano y es cantante de cumbia. Además, tiene una restricción de acercamiento y es considerado uno de los organizadores de una banda que vendía licencias de conducir del Registro Nacional de las Personas, pero sin controles y con direcciones inexistentes, en las direcciones de Tránsito de Ezeiza y San Martín. Los destinatarios eran personas con impedimentos legales, indicaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a los informantes, se constató que la red criminal concedió documentación legal para transitar libremente a unas 200 personas con pedido de captura, a narcotraficantes, fugitivos por motivos de género y a conductores con multas millonarias.

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“Los clientes de Germán asistían a la Dirección de Tránsito y no pasaban por ningún control, evitaban la rueda y se les daba directamente la licencia. Las credenciales, los plásticos son reales, oficiales de Nación, lo que hacían era emitirlos con domicilios inexistentes y repetidos. De esta manera, encontramos varias licencias de personas que vivían en la calle Azopardo de Billinghurst”, detalló un investigador. También comercializaban documentos de identidad.

Vendía Licencias y DNI oficiales a personas con impedimentos legales

Quién mejor explicaba la maniobra era el propio músico que promocionaba su actividad en shows y en sus redes sociales, sin ningún tipo de tapujo o cobertura.

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“Por si acaso el DNI argentino extraviado o que se le hayan robado para la gente que tiene ciertos impedimentos para recuperar su DNI argentino. Ya saben, todos los que necesiten recuperar su DNI argentino, cualquier cosita al interno. Sí o sí tenemos la forma de poderlo conseguir rápido, en pocos días, su DNI argentino, el duplicado, ¿dale? Hablamos", dice mirando a la cámara del celular en uno de los videos.

En otro remarca: “Solo para casos excepcionales, para personas que tienen causas, antecedentes u otro problema, con la justicia, por decirlo de alguna manera. Entonces, solo para eso. No estamos haciendo renovación de DNI argentino de forma rápida, solo por conducto regular, por medio de los abogados con los que trabajamos. Ya saben, los amigos. Cualquier cosita, duda, por favor, al interno y les termino de explicar mejor. Gracias”, se despide.

Mientras el músico era detenido en el aeropuerto por agentes de la División Antifraudes de la PFA, con la colaboración de la PSA, recién llegado de Perú, otros uniformados allanaban múltiples domicilios y las direcciones de Tránsito de San Martín y de Ezeiza para dar con sus cómplices y posibles evidencias que permitan avanzar en el expediente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de María Servini y la Secretaría N° 2 de Hugo Gonzalo Mendieta.

Banda vendía licencias de conducir a personas con impedimentos legales
Las licencias tenían idéntico domicilio inexistente

El procedimiento incomodó a los 39 empleados municipales de San Martín y a los 14 de Ezeiza, entre ellos médicos y técnicos, que forman parte de “la rueda” de los controles para las licencias. Fueron demorados y liberados varias horas después. A todos, les incautaron los celulares. Son 53 aparatos en total.

Otros 11 fueron detenidos e imputados por la asociación ilícita. Dentro de esa lista se encuentra un vocal del sindicato de trabajadores municipales de San Martín que había montado una oficina en un bar ubicado cerca de la Dirección de Tránsito local, en la que dos empleadas se dedicaban a limpiar de multas a los solicitantes.

Germán” también tenía un enlace en Ezeiza, que se encargaba de los trámites en ese municipio, desde un shopping de la zona. Ese hombre también fue apresado.

Por último, se realizaron allanamientos en Bernal, Zárate, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Ahora, la investigación continúa con las indagatorias y pericias a los elementos secuestrados que, sospechan los investigadores, sumarán novedades a la causa.

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