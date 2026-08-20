Sigue estos 7 pasos para liberar espacio en el celular sin eliminar aplicaciones o fotos

Los modelos iPhone suelen tener mayores problemas con su almacenamiento al tener en algunas referencias limitada capacidad. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

Guardar

El mensaje de “almacenamiento lleno” en la pantalla de un celular Android o iPhone suele aparecer en el momento más inoportuno, ya sea al intentar tomar una fotografía, descargar un documento de trabajo o actualizar el sistema.

Entre todos los agentes generadores de basura digital, aplicaciones como WhatsApp se posicionan como responsables por el intercambio diario de memes, notas de voz, documentos y vídeos dentro de chats grupales e individuales.

PUBLICIDAD

Afortunadamente, existe una serie de 7 pasos para recuperar varios gigabytes de memoria, sin necesidad de sacrificar archivos personales ni desinstalar las aplicaciones indispensables para la rutina diaria.

Un celular con almacenamiento lleno queda obsoleto para varias funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los 7 pasos para recuperar memoria en el celular

Para recuperar la capacidad de un celular sin perder fotos ni aplicaciones, es necesario aplicar un mantenimiento estructurado que ataque directamente los archivos residuales. La ejecución metódica de estas siete acciones permite liberar un gran volumen de gigabytes en cuestión de minutos:

PUBLICIDAD

Vaciar la memoria caché del sistema y de las aplicaciones de mayor consumo. Administrar el almacenamiento interno de WhatsApp mediante su herramienta integrada ‘administrar almacenamiento’. Desactivar la descarga automática de archivos multimedia en las plataformas de mensajería como WhatsApp. Eliminar las descargas obsoletas alojadas en la carpeta de documentos del sistema. Trasladar la música y los podcasts descargados al formato de reproducción por transmisión (streaming). Borrar el historial, la caché y los datos de navegación en navegadores como Chrome o Safari. Comprimir la copia de seguridad de las aplicaciones a través del almacenamiento en la nube.

Por qué la memoria caché consume mucho espacio y cómo se debe limpiar

La memoria caché está compuesta por archivos temporales que las aplicaciones descargan para acelerar su apertura y funcionamiento diario.

Las aplicaciones en iPhone y Android suelen consumir muchos recursos del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los meses, servicios como navegadores web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico acumulan gigabytes de datos en este apartado, los cuales dejan de ser útiles pero continúan ocupando espacio físico en el chip de memoria del dispositivo.

PUBLICIDAD

Para realizar esta limpieza en Android, el usuario debe acceder a la sección de “Ajustes”, seleccionar “Aplicaciones”, ingresar a las plataformas que registren mayor peso (como navegadores o redes sociales) y presionar la opción “Borrar memoria caché”.

En el caso de los dispositivos iPhone, iOS no cuenta con un botón global para esta función, así que la liberación se realiza desde la configuración interna de cada aplicación o mediante la opción de «Desinstalar app» dentro de «Almacenamiento del iPhone», la cual elimina los datos temporales manteniendo intacta la información del usuario.

PUBLICIDAD

De qué forma impacta WhatsApp en el almacenamiento y cómo liberar espacio

WhatsApp es una de las aplicaciones que más recursos de almacenamiento consume por el flujo constante de archivos multimedia que se reciben en conversaciones cotidianas.

Los archivos de WhatsApp ocupan mucho espacio en el celular. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si no se configura adecuadamente, la aplicación guarda múltiples duplicados de videos, documentos pesados y notas de voz, saturando rápidamente la memoria interna tanto en Android como en iOS.

PUBLICIDAD

Asimismo, para sanear la plataforma sin perder conversaciones ni fotos importantes, se debe ingresar a la opción “Ajustes” dentro de WhatsApp, seleccionar “Almacenamiento y datos” y luego presionar “Administrar almacenamiento”.

En este apartado, la herramienta muestra un listado detallado con los archivos que superan los 5MB y los chats que más espacio ocupan. Desde allí, el usuario puede seleccionar y eliminar únicamente los videos largos, documentos duplicados o archivos reenviados muchas veces.

PUBLICIDAD

Cómo evitar que los archivos se descarguen automáticamente

Se debe mantener apagada la descarga automática en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

El ingreso constante de imágenes y videos en segundo plano es una amenaza directa para el espacio disponible. Cada vez que un usuario recibe un archivo en un grupo, WhatsApp lo descarga automáticamente en el almacenamiento interno, incluso si la persona no tiene interés en visualizar dicho contenido.

Para frenar este consumo desmedido, es fundamental desactivar la descarga automática. Dentro de los ajustes de WhatsApp, se debe navegar hasta «Almacenamiento y datos» y desmarcar las casillas de descarga con datos y WiFi para fotos, audio, vídeos y documentos.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, el usuario decidirá de forma manual qué elemento desea bajar a su teléfono, impidiendo que los grupos masivos llenen la memoria de archivos innecesarios.