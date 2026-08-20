Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Sigue estos 7 pasos para liberar espacio en el celular sin eliminar aplicaciones o fotos

Plataformas como WhatsApp encabezan el alto consumo de almacenamiento en iPhone y Android y evita la descarga de archivos y actualizaciones

Los modelos iPhone suelen tener mayores problemas con su almacenamiento al tener en algunas referencias limitada capacidad. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)
Los modelos iPhone suelen tener mayores problemas con su almacenamiento al tener en algunas referencias limitada capacidad. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)
Guardar

El mensaje de “almacenamiento lleno” en la pantalla de un celular Android o iPhone suele aparecer en el momento más inoportuno, ya sea al intentar tomar una fotografía, descargar un documento de trabajo o actualizar el sistema.

Entre todos los agentes generadores de basura digital, aplicaciones como WhatsApp se posicionan como responsables por el intercambio diario de memes, notas de voz, documentos y vídeos dentro de chats grupales e individuales.

PUBLICIDAD

Afortunadamente, existe una serie de 7 pasos para recuperar varios gigabytes de memoria, sin necesidad de sacrificar archivos personales ni desinstalar las aplicaciones indispensables para la rutina diaria.

Primer plano de la pantalla de un teléfono móvil con una notificación que indica 'Almacenamiento lleno' y recomienda liberar espacio para mejorar el rendimiento del dispositivo.
Un celular con almacenamiento lleno queda obsoleto para varias funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los 7 pasos para recuperar memoria en el celular

Para recuperar la capacidad de un celular sin perder fotos ni aplicaciones, es necesario aplicar un mantenimiento estructurado que ataque directamente los archivos residuales. La ejecución metódica de estas siete acciones permite liberar un gran volumen de gigabytes en cuestión de minutos:

PUBLICIDAD

  1. Vaciar la memoria caché del sistema y de las aplicaciones de mayor consumo.
  2. Administrar el almacenamiento interno de WhatsApp mediante su herramienta integrada ‘administrar almacenamiento’.
  3. Desactivar la descarga automática de archivos multimedia en las plataformas de mensajería como WhatsApp.
  4. Eliminar las descargas obsoletas alojadas en la carpeta de documentos del sistema.
  5. Trasladar la música y los podcasts descargados al formato de reproducción por transmisión (streaming).
  6. Borrar el historial, la caché y los datos de navegación en navegadores como Chrome o Safari.
  7. Comprimir la copia de seguridad de las aplicaciones a través del almacenamiento en la nube.

Por qué la memoria caché consume mucho espacio y cómo se debe limpiar

La memoria caché está compuesta por archivos temporales que las aplicaciones descargan para acelerar su apertura y funcionamiento diario.

notch - iPhone - Android - celulares - tecnología - 13 de abril
Las aplicaciones en iPhone y Android suelen consumir muchos recursos del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los meses, servicios como navegadores web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico acumulan gigabytes de datos en este apartado, los cuales dejan de ser útiles pero continúan ocupando espacio físico en el chip de memoria del dispositivo.

Para realizar esta limpieza en Android, el usuario debe acceder a la sección de “Ajustes”, seleccionar “Aplicaciones”, ingresar a las plataformas que registren mayor peso (como navegadores o redes sociales) y presionar la opción “Borrar memoria caché”.

En el caso de los dispositivos iPhone, iOS no cuenta con un botón global para esta función, así que la liberación se realiza desde la configuración interna de cada aplicación o mediante la opción de «Desinstalar app» dentro de «Almacenamiento del iPhone», la cual elimina los datos temporales manteniendo intacta la información del usuario.

De qué forma impacta WhatsApp en el almacenamiento y cómo liberar espacio

WhatsApp es una de las aplicaciones que más recursos de almacenamiento consume por el flujo constante de archivos multimedia que se reciben en conversaciones cotidianas.

Los archivos de WhatsApp ocupan mucho espacio en el celular. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los archivos de WhatsApp ocupan mucho espacio en el celular. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si no se configura adecuadamente, la aplicación guarda múltiples duplicados de videos, documentos pesados y notas de voz, saturando rápidamente la memoria interna tanto en Android como en iOS.

Asimismo, para sanear la plataforma sin perder conversaciones ni fotos importantes, se debe ingresar a la opción “Ajustes” dentro de WhatsApp, seleccionar “Almacenamiento y datos” y luego presionar “Administrar almacenamiento”.

En este apartado, la herramienta muestra un listado detallado con los archivos que superan los 5MB y los chats que más espacio ocupan. Desde allí, el usuario puede seleccionar y eliminar únicamente los videos largos, documentos duplicados o archivos reenviados muchas veces.

Cómo evitar que los archivos se descarguen automáticamente

Desactivar la descarga automática también sirve para optimizar el almacenamiento del celular. (WhatsApp)
Se debe mantener apagada la descarga automática en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

El ingreso constante de imágenes y videos en segundo plano es una amenaza directa para el espacio disponible. Cada vez que un usuario recibe un archivo en un grupo, WhatsApp lo descarga automáticamente en el almacenamiento interno, incluso si la persona no tiene interés en visualizar dicho contenido.

Para frenar este consumo desmedido, es fundamental desactivar la descarga automática. Dentro de los ajustes de WhatsApp, se debe navegar hasta «Almacenamiento y datos» y desmarcar las casillas de descarga con datos y WiFi para fotos, audio, vídeos y documentos.

A partir de ese momento, el usuario decidirá de forma manual qué elemento desea bajar a su teléfono, impidiendo que los grupos masivos llenen la memoria de archivos innecesarios.

Temas Relacionados

CelularAplicacionesFotosWhatsAppEspacio de almacenamientoiPhoneAndroidTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo detectar si una llamada es spam antes de contestar y evitar fraudes

Saber cómo aprovechar las funciones del dispositivo y qué señales buscar puede marcar la diferencia entre ignorar una molestia o caer en una trampa

Cómo detectar si una llamada es spam antes de contestar y evitar fraudes

Google endurece el control de Android y pone nuevas barreras a las apps descargadas fuera de Play Store

La compañía exigirá que los desarrolladores verifiquen su identidad para distribuir aplicaciones en dispositivos Android certificados, incluso fuera de Google Play

Google endurece el control de Android y pone nuevas barreras a las apps descargadas fuera de Play Store

Por qué WhatsApp ocupa mucha memoria y cómo borrar archivos para ahorrar almacenamiento

Uno de los motivos es que la aplicación genera archivos de base de datos y temporales

Por qué WhatsApp ocupa mucha memoria y cómo borrar archivos para ahorrar almacenamiento

Qué significa el término farmear y cuáles son los gestos que hacen los jóvenes en los videos

League of Legends, Honor of Kings y Pokémon Unite son algunos de los juegos que han popularizado esta expresión

Qué significa el término farmear y cuáles son los gestos que hacen los jóvenes en los videos

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Se espera que los robots se integren en el hogar y tengan la capacidad de realizar aproximadamente el 80% de sus tareas con éxito

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

DEPORTES

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

TELESHOW

Así fue el romántico casamiento de Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano: “Siempre fuiste el deseo número uno”

Así fue el romántico casamiento de Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano: “Siempre fuiste el deseo número uno”

El apoyo de Bautista Mascia a Denisse González en su nueva internación: “Las veces que sea necesario”

Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

El desopilante sketch de Darío Barassi dirigido por Mario Pergolini: “Paremos en el próximo planeta”

Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y padre de Helena: su rol clave en Babasónicos, su tío famoso y el bajo perfil

INFOBAE AMÉRICA

Gran Salón Inmobiliario 2026 en Bogotá: más de 1.600 proyectos de vivienda e inversión llegan a Corferias

Gran Salón Inmobiliario 2026 en Bogotá: más de 1.600 proyectos de vivienda e inversión llegan a Corferias

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El récord crediticio podrá consultarse de manera gratuita cada cuatro meses en El Salvador

Canal de Panamá evalúa disminuir el paso diario de buques para preservar sus reservas de agua

Alarma por la firma de Noboa con China Media Group, el conglomerado bajo control del Partido Comunista Chino