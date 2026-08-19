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Llegó a Steam un shooter gratuito de Ubisoft: progresión cruzada y recompensas exclusivas por tiempo limitado

La propuesta en tercera persona presenta campaña propia, facciones hostiles y especializaciones, con exploración en mundo abierto y modos cooperativos y multijugador

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Ya puedes descargarlo gratis en Steam el nuevo 'The Division' aterriza en PC con regalos de bienvenida - (Steam)
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La escena del gaming en PC suma una nueva propuesta con el desembarco de The Division Resurgence en Steam, el shooter RPG gratuito de Ubisoft que desde hace unos días ya puede descargarse sin costo. Este lanzamiento marca un hito para la saga, ya que por primera vez los usuarios de Steam pueden disfrutar de progresión cruzada con móviles y obtener recompensas exclusivas por tiempo limitado.

La llegada de este título refuerza el catálogo de juegos gratuitos, multiplica las opciones de juego multijugador y acerca la experiencia MMO de Tom Clancy’s The Division a una nueva audiencia.

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El estreno en Steam viene acompañado de celebraciones y bonificaciones que premian tanto a quienes prueban el juego por primera vez como a los veteranos que lo siguen desde móviles o Ubisoft Connect. Además, la compatibilidad con progresión cruzada permite retomar la partida en cualquier plataforma, facilitando la transición entre dispositivos y la consolidación del progreso en una única cuenta.

Un shooter RPG en mundo abierto con ADN The Division

The Division Resurgence es un RPG de disparos en tercera persona ambientado en una Nueva York posapocalíptica, tras una crisis vírica que ha puesto a la ciudad al borde del colapso. Como agentes de la Strategic Homeland Division, el reto es restaurar el orden, combatir a facciones hostiles y ayudar a reconstruir la sociedad. El juego ofrece una campaña independiente respecto a The Division 1 y 2, así como nuevas tramas, misiones y especializaciones.

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Esta versión, originalmente desarrollada para móviles, presenta gráficos en HD, controles adaptados y una experiencia MMO que incluye tanto juego en solitario como cooperativo y modos multijugador. La exploración libre del mundo abierto, la personalización táctica y la narrativa expandida refuerzan la propuesta, situando a Resurgence como una alternativa sólida dentro del género shooter free-to-play.

Progresión cruzada: tu partida, donde quieras

Uno de los grandes atractivos de The Division Resurgence en Steam es la progresión cruzada. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Ubisoft Connect y todo el avance, desbloqueos y recompensas obtenidas en móviles o en la misma cuenta estarán disponibles también en Steam. Este sistema elimina barreras y permite continuar la partida exactamente donde la dejaste, sin importar el dispositivo.

The Division Resurgence, de Ubisoft
Nueva York posapocalíptica y combate táctico, así es The Division Resurgence en PC - créditos Ubisoft

Para aprovechar la progresión cruzada, basta con vincular la cuenta en el móvil y luego acceder con la misma cuenta en Steam. Así, se mantiene la experiencia sin reinicios, ideal para quienes alternan entre plataformas según el momento o el lugar.

Recompensas exclusivas y eventos por tiempo limitado

Con motivo del lanzamiento en Steam, Ubisoft ha habilitado recompensas exclusivas para todos los jugadores. Al iniciar sesión, recibirás llaves SHD (normales y exclusivas) y, además, el conjunto FYNC Parade Apparel Set tras alcanzar el objetivo de lista de deseados.

Los drops de Twitch también regresan, permitiendo obtener equipo exclusivo simplemente por vincular tu cuenta y ver retransmisiones de creadores de contenido. Incluso si ya habías participado en campañas previas, puedes volver a conseguir estos objetos y desmantelar duplicados para obtener Cosmetic Shards.

The Division Resurgence, de Ubisoft
Cómo descargar The Division Resurgence en Steam y empezar a jugar sin pagar - Ubisoft

Además, Resurgence incorpora cartas coleccionables y recompensas de la tienda de puntos en Steam, añadiendo una capa extra de personalización y coleccionismo para quienes disfrutan completando todos los logros y desafíos paralelos.

Cómo instalar y empezar a jugar en Steam

Para descargar The Division Resurgence en PC a través de Steam:

  1. Abre la app de Steam.
  2. Ve a la Biblioteca y selecciona el juego.
  3. Haz clic en “Instalar” y sigue las instrucciones.
  4. Espera a que finalice la descarga y listo, ya puedes comenzar la aventura.

El juego es gratuito y, como cualquier título de Steam, solo necesitas suficiente espacio en disco y cumplir con los requisitos mínimos del sistema.

El aterrizaje de The Division Resurgence en Steam es una excelente noticia para los aficionados a los shooters tácticos y los mundos abiertos. La progresión cruzada, la oferta de recompensas exclusivas y la posibilidad de jugar gratis en cualquier plataforma consolidan a este título como una de las apuestas fuertes del catálogo free-to-play actual.

Ubisoft refuerza así su presencia en PC y deja claro que el futuro del gaming es multiplataforma, conectado y con eventos interactivos que premian la participación activa de la comunidad.

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