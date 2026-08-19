Qué significa ‘farmear aura’ y cómo farmear aura con los amigos: la moda digital poco digital

La tendencia de farmear aura se viralizó en redes sociales con videos de jóvenes que hacen batallas en la calle.

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La expresión “farmear aura” ya aparece en todas las redes sociales y memes, gracias a una tendencia impulsada por la Generación Z y que tiene un origen en los videojuegos, además de convertirse en una manera de expresión al crearse batallas en las calles.

Aunque el concepto puede sonar ajeno para quienes superan los 30 años, su significado y las dinámicas que lo rodean reflejan la creatividad y los códigos de una generación marcada por los videojuegos, el anime y la viralidad de internet.

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Cuál es el significado de farmear aura

La idea central de “farmear aura” fusiona términos de diferentes universos: por un lado, “farmear”, tomado de los videojuegos, significa repetir acciones para acumular recursos, experiencia o puntos y así mejorar el rendimiento de un personaje.

Por otro, “aura” representa el conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta, como carisma, seguridad, presencia y magnetismo. En este contexto, farmear aura refiere a realizar gestos, poses o actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración percibida por los demás, ya sea en redes sociales o frente a un público.

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“Farmear aura” se instaló en redes sociales y memes como una tendencia impulsada por la Generación Z.

El fenómeno comenzó a expandirse entre los fandoms de anime y comunidades gamer entre 2024 y 2025. Plataformas como TikTok, Instagram y X fueron las primeras en amplificar la tendencia, donde los usuarios empezaron a emplear el término en memes, videos y comentarios.

Frases como “+1000 de aura”, “perdió aura” o “+10.000 de aura” se volvieron frecuentes para celebrar o ridiculizar distintas conductas, como si existiera un marcador invisible que suma o resta puntos dependiendo de la actitud de cada persona.

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En esencia, “farmear aura” describe situaciones donde alguien parece “acumular puntos” de presencia o prestigio ante el público. Una respuesta ingeniosa, una pose desafiante, una actitud segura o un movimiento inesperado pueden sumar aura, mientras que la incomodidad, la torpeza o una risa inoportuna suelen traducirse en pérdida de aura.

En redes sociales los jóvenes hacen movimientos con carisma y actitud que genera una puntuación imaginaria.

Cómo se farmea aura: gestos, poses y dinámicas

Las batallas de “farmear aura” no implican contacto físico ni destrezas atléticas; se trata de competencias donde dos participantes se enfrentan cara a cara, buscando proyectar la mayor presencia posible mediante gestos, poses, movimientos, caminatas, bailes y referencias a memes o figuras deportivas.

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Uno de los gestos más reconocibles es el “six-seven”, que consiste en levantar ambas palmas y moverlas de forma alternada. Este movimiento proviene del meme “6 7”, asociado inicialmente al rapero Skrilla y popularizado por el basquetbolista LaMelo Ball en la NBA.

Las “poses sigma” también ocupan un lugar destacado: quien adopta esta postura muestra una mirada fija e indiferente, brazos cruzados y actitud autosuficiente, inspirándose en el meme del “sigma male”.

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Las referencias a figuras deportivas no faltan en estas batallas. Lionel Messi es un ejemplo recurrente, ya que muchos participantes recrean la imagen del futbolista antes de entrar al campo, mientras que celebraciones propias de Cristiano Ronaldo también se integran en los enfrentamientos.

En redes sociales los jóvenes hacen movimientos con carisma y actitud que genera una puntuación imaginaria.

Los movimientos de “mewing” —una técnica facial popular en redes— y las llamadas “aura walks” —caminatas deliberadas para imponer presencia— completan el repertorio de recursos utilizados.

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El objetivo para cada participante es sostener la compostura, evitar reírse o perder el personaje, y lograr que el público reaccione positivamente. Los aplausos, gritos y vítores funcionan como una votación informal para decidir quién “farmeó” más aura durante la competencia. En algunos eventos hay jueces, eliminación por rondas y premios en efectivo para el ganador.

La tendencia no se limitó a las redes sociales. Las batallas de farmear aura comenzaron a organizarse en plazas y espacios públicos de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. En estos encuentros, dos personas se colocan frente a frente en espacios delimitados, ejecutando gestos, poses, bailes y pequeñas actuaciones que buscan impresionar al público presente.

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