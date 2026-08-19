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Truco de fabricantes para limpiar la pantalla del televisor, teléfono o monitor sin dejar marcas

Los fabricantes priorizan materiales que no suelten pelusa ni dejen residuos minerales, y sugieren humedecer apenas el paño para manchas difíciles

Un hombre de espaldas, con camiseta azul, limpia la pantalla negra de un televisor con un paño azul. Se ve su reflejo. Un mando y una planta están debajo.
Cómo limpiar pantallas sin rayarlas, el método que recomiendan los fabricantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La limpieza de pantallas se ha vuelto una preocupación cotidiana. El televisor, el teléfono y el monitor del ordenador son compañeros constantes, pero basta una huella, una mancha o el polvo acumulado para arruinar la experiencia visual.

Fabricantes como Lenovo, Samsung y Apple han desarrollado métodos específicos para limpiar las pantallas sin dejar marcas, rayones o residuos, y la mayoría de estos trucos pueden aplicarse fácilmente en casa.

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En tiempos en los que la vida digital ocupa tantas horas al día, una pantalla limpia no solo mejora la calidad de imagen, también ayuda a prevenir daños a largo plazo y posibles fallos en los dispositivos. Sin embargo, el uso de productos inadecuados o técnicas agresivas puede causar más problemas que soluciones.

Qué productos no usar al limpiar pantallas, alcohol, amoníaco y multiusos en la lista
Qué productos no usar al limpiar pantallas, alcohol, amoníaco y multiusos en la lista

Cuáles son los materiales adecuados para limpiar las pantallas

El primer paso para limpiar correctamente cualquier pantalla es contar con los materiales adecuados:

  • Paño de microfibra sin pelusa: Es el estándar recomendado por los fabricantes. No raya la superficie y elimina partículas de polvo y grasa con facilidad.
  • Agua destilada: Evita las manchas de cal y los residuos minerales que puede dejar el agua del grifo.
  • Mezcla de agua destilada y vinagre blanco (a partes iguales): Útil para suciedad persistente, especialmente en pantallas de laptop y monitores.

Evite a toda costa las toallas de papel, los trapos ásperos, los limpiadores multiusos o cualquier producto con alcohol, amoníaco, benceno o blanqueadores. Estos compuestos pueden eliminar los recubrimientos protectores de la pantalla y generar manchas permanentes.

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Qué productos no usar al limpiar pantallas, alcohol, amoníaco y multiusos en la lista - SAMSUNG
Qué productos no usar al limpiar pantallas, alcohol, amoníaco y multiusos en la lista - SAMSUNG

Pasos para limpiar la pantalla

  1. Desconecte el dispositivo y espere a que la pantalla se enfríe: trabajar con el equipo apagado reduce el riesgo de daños y permite ver mejor las manchas y el polvo.
  2. Pase el paño de microfibra seco por toda la superficie: use movimientos circulares y suaves para levantar el polvo y las huellas superficiales.
  3. Para manchas difíciles, humedezca ligeramente el paño: no aplique el líquido directamente sobre la pantalla. Exprima bien el paño antes de pasarlo por la superficie.
  4. Seque cualquier resto de humedad con otro paño limpio y seco: asegúrese de no dejar gotas o residuos.
  5. No olvide el marco y el bisel: la suciedad también se acumula en los bordes. Puede utilizar un pequeño cepillo de cerdas suaves para eliminar el polvo de las esquinas.

Casos especiales: teléfonos y tablets

Para teléfonos y tablets, las recomendaciones de Apple y Samsung incluyen el uso de paños suaves ligeramente húmedos. Las toallitas con alcohol isopropílico al 70% pueden emplearse para limpiar las superficies externas, pero es esencial evitar cualquier contacto de líquidos con ranuras, puertos o aberturas.

No sumerja nunca el dispositivo en agua ni use productos que contengan blanqueadores o peróxido de hidrógeno.

Un iPhone en pantalla de bloqueo muestra la hora 9:41, la fecha Mar 1 de abr, una notificación de llamada filtrada y los iconos de linterna y cámara
Teléfonos y tablets, cómo desinfectar sin dañar puertos ni la pantalla - (Foto: Apple)

Lo que nunca se debe hacer a la hora de limpiar los dispositivos

  • Aplicar líquidos directamente sobre la pantalla: el riesgo de filtración y daños internos es alto.
  • Usar productos de limpieza de vidrios o jabones comunes.
  • Presionar con fuerza o frotar en exceso: las pantallas, en particular las LCD y OLED, pueden dañarse por presión.
  • Utilizar esponjas, cepillos ásperos o estropajos: aunque parezcan seguros, pueden causar micro-rayones difíciles de reparar.

La limpieza regular resulta fundamental para la buena conservación de cualquier pantalla. Mantener los equipos libres de polvo y grasa no solo mejora la visualización, también ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y la acumulación de suciedad, factores que pueden afectar el funcionamiento a largo plazo.

Para quienes desean una limpieza más profunda, el aire comprimido puede ser una herramienta útil, siempre que se utilice en ráfagas cortas y a una distancia prudente, evitando aplicarlo directamente sobre la superficie del panel.

Aplicar las recomendaciones de los fabricantes no es solo cuestión de perfeccionismo. Estas pautas prolongan la vida útil del televisor, el teléfono o el monitor, evitan gastos innecesarios en reparaciones y garantizan la mejor experiencia visual posible.

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