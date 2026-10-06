El Salvador

Siete años de prisión para salvadoreño que hurtó una tablet escolar y trató de huir al ser interrogado

Un adulto fue hallado responsable del hurto de un dispositivo asignado por un centro educativo. Este mes otro salvadoreño fue condenado por hurto de una tablet del Seguro Social

Un hombre recibió siete años de cárcel por el hurto de una tablet escolar (Imagen ilustrativa Infobae)
Un hombre recibió siete años de cárcel por el hurto de una tablet escolar (Imagen ilustrativa Infobae)
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Un hombre de 64 años recibió una condena de siete años de prisión por el hurto de una tablet asignada a un estudiante en San Salvador, según informó Centros Judiciales de El Salvador.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador impuso la pena a Julio César Realegeño López, a quien declaró responsable del delito de hurto en perjuicio del alumno. El dispositivo había sido entregado por un centro escolar a la víctima.

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La Policía encontró el dispositivo durante un patrullaje

El caso se originó el 7 de junio de 2026, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) patrullaban la intersección de la 4.a calle oriente y la 12.a avenida sur, en el distrito de San Salvador. De acuerdo con el reporte judicial, los policías observaron que Realegeño López intentó evitar el contacto con ellos y mostró una conducta que despertó sospechas. Los agentes le ordenaron detenerse y realizaron un registro preventivo.

Durante la requisa, los efectivos encontraron una tablet entre sus pertenencias. El hombre no presentó documentos que acreditaran que el equipo era de su propiedad ni pudo justificar su procedencia, según Centros Judiciales.

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Además, vale destacar que las tabletas y las laptops asignadas a los estudiantes por parte del gobierno central, traen grabado el logo del escudo nacional con estrellas alrededor formando una circunferencia.

Condenan a siete años de prisión a un hombre por hurtar una tablet de un estudiante (Foto cortesía Centros Judiciales)
Condenan a siete años de prisión a un hombre por hurtar una tablet de un estudiante (Foto cortesía Centros Judiciales)

El acusado intentó escapar tras ser interrogado

Las autoridades indicaron que el imputado trató de huir luego de que los policías le preguntaron por el dispositivo. Los agentes lo alcanzaron y concretaron la detención. La representante legal del estudiante fue informada sobre el hallazgo y reconoció la tablet como el aparato electrónico asignado a su hijo por el centro educativo.

La identificación del equipo por parte de la representante legal de la víctima formó parte de los elementos incorporados al proceso.

En junio, el mismo Juzgado Segundo de Paz de San Salvador había autorizado la apertura de un juicio sumario contra Realegeño López y ordenado su detención provisional. La decisión se basó en los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial.

El procedimiento sumario contemplaba un plazo de 60 días para que la Fiscalía reuniera las pruebas debatidas en la vista pública. Tras ese proceso, el tribunal dictó la condena de siete años de cárcel contra el acusado.

Condenado por hurto de tablet del Seguro Social

Salvadoreño fue condenado por hurtar una tablet del Seguro Social. (Foto cortesía FGR)
Salvadoreño fue condenado por hurtar una tablet del Seguro Social. (Foto cortesía FGR)

La FGR informó el viernes que Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por hurto agravado y al pago de $ 1.000 en concepto de responsabilidad civil, tras las pruebas presentadas en su contra.

El hecho ocurrió el 2 de mayo de 2025 en el Hospital Médico Quirúrgico de San Salvador. Alfaro ingresó al área de Neumología y esperó una emergencia para sustraer una tableta propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según la investigación.

Las pesquisas determinaron que el condenado entraba a distintos centros de atención del ISSS y se hacía pasar por paciente o acompañante de un familiar. Aprovechaba que el personal estaba ocupado para tomar teléfonos celulares y otros objetos de valor que quedaban a la vista. La sentencia fue dictada en un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.

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