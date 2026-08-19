Todo lo que sabemos de GTA VI antes de su lanzamiento la próxima semana: fecha y participación de Netflix

Netflix estrenará en exclusiva el nuevo avance de GTA VI el 27 de agosto - (Rockstar Games)

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La cuenta regresiva para el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha entrado en su recta final. El nuevo avance del juego se estrenará en exclusiva en Netflix el próximo 27 de agosto, seis horas antes de que llegue a YouTube y la web oficial de Rockstar Games, en un movimiento histórico para la industria del entretenimiento interactivo.

Este evento marca la primera vez que una plataforma de streaming presenta en exclusiva un avance de uno de los videojuegos más grandes del año, reafirmando la convergencia entre el gaming y el streaming global.

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La expectativa es máxima: GTA VI llega rodeado de rumores, filtraciones y debates sobre el futuro de la saga. Rockstar Games ha bautizado el próximo evento como “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” y promete ofrecer un vistazo en profundidad a las mecánicas, el mundo abierto y los protagonistas Jason y Lucia, así como a la versión moderna de Vice City y el estado ficticio de Leonida.

GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.

Dónde y cuándo ver el nuevo avance de GTA VI

El avance exclusivo de GTA VI estará disponible en Netflix el jueves 27 de agosto a las 21:00 (hora de España peninsular), 14:00 en Colombia y México, y 16:00 en Argentina. Quienes no cuenten con suscripción solo deberán esperar seis horas más para verlo gratis en YouTube y la web oficial de GTA VI, a partir del viernes 28 de agosto a las 03:00 en España, 20:00 del 27 de agosto en Colombia y México, y 22:00 en Argentina.

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Esta estrategia de lanzamiento refuerza la colaboración entre la industria del videojuego y las plataformas de streaming, anticipando futuras alianzas para la distribución y promoción de lanzamientos AAA.

Fecha de lanzamiento y ediciones confirmadas

Rockstar Games ha fijado el lanzamiento de GTA VI para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La edición estándar tendrá un precio de $93,32 dólares / 79,99 euros y solo se distribuirá en formato físico mediante un código de descarga, es decir, la caja no incluirá disco.

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Jason, Lucia y una Vice City moderna protagonizan el nuevo vistazo de GTA VI - Rockstar

La Ultimate Edition, por su parte, será exclusivamente digital y costará $116,66 dólares / 99,99 euros. La precarga estará habilitada una semana antes, el 12 de noviembre, tanto para la edición estándar como para la Ultimate.

Este modelo de distribución marca el fin de los discos para la saga, alineándose con la tendencia de la industria hacia el consumo 100% digital y la desaparición progresiva del mercado de segunda mano para los títulos nuevos.

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Qué mostrará el nuevo avance: protagonistas, mundo y mecánicas

Aunque Rockstar mantiene en secreto buena parte del contenido de “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”, se espera la presentación de gameplay, secuencias cinemáticas y demostraciones de las nuevas mecánicas.

El foco estará puesto en Vice City, el estado de Leonida y los protagonistas Jason y Lucia, la primera mujer protagonista de la saga en un título principal. La narrativa arranca tras un golpe fallido que desencadena una conspiración criminal, obligando a la pareja a confiar el uno en el otro para sobrevivir.

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El evento “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” llegará primero a streaming y seis horas después se publicará en YouTube y en la web de Rockstar Games, una jugada que refuerza la alianza entre gaming AAA y plataformas

Polémica y filtraciones antes del estreno

En los días previos al estreno, Rockstar Games ha enfrentado una nueva oleada de filtraciones, con videos de gameplay y mapas publicados. La compañía ha respondido con solicitudes de eliminación por infracción de derechos de autor, pero la información continúa circulando en redes sociales y foros.

La comunidad de jugadores se muestra dividida: mientras algunos celebran el acceso anticipado a detalles inéditos, otros critican la motivación comercial que hay detrás de las filtraciones, especialmente por el uso de enlaces a criptomonedas.

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La legitimidad de las filtraciones recientes está en duda, ya que el interés parece más vinculado a la promoción de activos digitales que a la transparencia o la crítica a la industria. Se recomienda cautela ante cualquier enlace o contenido asociado a estas filtraciones, ya que pueden esconder fraudes o intentos de captación de usuarios desprevenidos.

Con el estreno de un avance exclusivo en Netflix y una campaña de distribución digital sin precedentes, GTA VI confirma su posición como fenómeno cultural y tecnológico. La próxima semana, millones de jugadores tendrán acceso a nuevos detalles sobre la entrega más ambiciosa de Rockstar hasta la fecha, que promete revolucionar el género del mundo abierto y la narrativa en videojuegos.

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